Пирс Броснан: Я к себе отношусь с юмором

Аргументы Недели → Интервью 13+

21 июня 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Пирс Броснан, фото: globallookpress.com, © Famous

Ироничный, позитивный, харизматичный, невероятно популярный. Супергерой и мечта женщин. А еще верный муж и заботливый отец. Пирс Броснан. Как сочетается «все это» в одном человеке?

-Вы просто неуловимы! Наш корреспондент пытался взять у вас интервью почти два года!

-Правда? Но все хорошо же! Я готов поговорить.

-Пирс, вы мечта многих женщин, просто красавец. И поклонниц у вас, видимо, «океан». Не устаете от женского внимания?

-Мужчинам льстит женское внимание. Но все, конечно, должно быть в разумных пределах. Иногда, когда «заходят» на личное пространство, то становится немного тяжело. Бывает, что устаю. Но только не от любимой! С любимой женщиной хочется быть всегда!

-Вы снимались с русской актрисой, бывали в России. Вы поняли «русскую душу»?

-Да, я снимался с Ольгой Куриленко и был в восторге от нее. Красивая женщина, умная, талантливая. А еще у нее сильный характер. Конечно, я не заглядывал в душу, но русские люди очень религиозны, патриотичны. И это им дает силу. У меня похожий характер. Никогда не испытывал неудобство в общении с русскими.

-А как вы относитесь к романам на съемочной площадке?

-Если люди свободны, то почему бы и нет? Но я человек глубоко женатый и не «балуюсь» этим. Хотя, были моменты, когда красавицы коллеги были совсем не против… Но я не мог им ответить взаимностью.

-Вы сложный человек в семейной жизни?

-Я? Не думал. Обычно, в любых ситуациях я на позитиве. Отношусь к себе и к обстоятельствам с юмором.

-В чем секрет верных и долгих отношений с женщиной?

-Любовь, притяжение, доверие. Просто она нужна. Без нее совсем, совсем невозможно…

-Благодарю.