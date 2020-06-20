Генерал-майор НОАК Куй Яньвэй: Армия Китая защитит народ и от врагов, и от эпидемий

Аргументы Недели → Интервью 13+

20 июня 2020, 20:27 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Генерал-майор НОАК Куй Яньвэй

Собеседник «АН» Атташе по вопросам обороны посольства КНР в Российской Федерации, генерал-майор Народно-освободительной армии Китая Куй Яньвэй.

- В американских СМИ появилась информация, что 3 атомных авианосца ВМС США направлены в Тихоокеанский регион. Скажите, пожалуйста, что Вы думаете по этому поводу?

С недавнего времени США и другие иностранные государства, не относящиеся к нашему региону, активизировали свои разведывательные усилия в морской акватории и в воздушном пространстве, принадлежащим Китаю. Авиация США особенно часто пролетает вблизи Тайваньского пролива и Южно-Китайского моря, демонстрируя своё военное присутствие. Подобные действия не способствует безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), поэтому мы решительно выступаем против них. 9 июня американский военный самолёт С-40 без разрешения Пекина пролетел через территорию Китая (над островом Тайвань), тем самым грубо нарушив территориальный суверенитет Китая, подорвав мир и стабильность в районе Тайваньского пролива. Мы требуем, чтобы американская сторона строго соблюдала принцип «одного Китая» и правила, прописанные в трёх «Совместных коммюнике» между КНР и США. А также, Америка должна прекратить все провокационные действия в отношении государственного суверенитета и территориальной целостности Китая. Тайвань — неотъемлемая часть Китая, и попытки «управления Китаем через Тайвань» не приведут к успеху. Народно-освободительная армия Китая обладает непоколебимой волей, полна решимости и способности защищать государственный суверенитет и территориальную целостность страны, защищать общие интересы соотечественников двух берегов, защищать мир и стабильность в Тайваньском проливе, чтобы решительно разрушить замыслы по созданию системы «Двух Китаев» - «Отдельно Китай, отдельно Тайвань».

США, направив свои авианосцы в АТР, демонстрируют свою силу и намерение сдержать быстрое развитие Китая, и его подъем, но все эти попытки безуспешны. Факты свидетельствуют о том, что США являются главным источником проблем в АТР. Народно-освободительная армия Китая всегда принимала меры предосторожности, твёрдо стояла на страже государственного суверенитете, безопасности, решительно защищала мир, стабильность и процветание в регионе. Мы уделяем пристальное внимания и сохраняем бдительность в отношении действий американских Вооруженных сил.

- Китай и Индия договорились решить пограничный спор посредством диалога, но в последнее время произошла эскалация пограничного конфликта между двумя странами. С чем это связано? Как сейчас обстоят дела в приграничных районах Китая и Индии?

Долина Галлеван, где конфликт произошел 15 июня, находится на китайской стороне линии фактического контроля (ЛФК) в западной части китайско-индийской границы. В течение многих лет китайские пограничники патрулируют и выполняют свои обязанности здесь. С апреля этого года индийские пограничные силы в одностороннем порядке вели строительство дорог, мостов и других объектов в долине Галлеван. Китай неоднократно заявлял протесты по этому поводу, но индийская сторона усилила трансграничные проблемы. Ранним утром (на рассвете) 6 мая индийские пограничники пересекли линию и проникли на китайскую территорию в районе долины Галлеван, возводя инженерные барьеры, блокируя нормальное патрулирование китайских пограничников, преднамеренно провоцируя инциденты и пытаясь в одностороннем порядке изменить статус зоны пограничного контроля. Китайские пограничные силы должны были принять необходимые меры и реагировать на нарушения пограничной зоны.

В последнее время для смягчения напряжения в приграничных районах Китай и Индия поддерживают тесные связи по военным и дипломатическим каналам. По настоятельной просьбе китайской стороны индийская сторона согласилась эвакуировать персонал, работающий на линии, и уничтожила объекты на ЛФК. 6 июня командиры корпусов пограничных войск двух стран провели встречу и достигли важных договорённостей по вопросу смягчения напряжённости в приграничных районах. Индийская сторона пообещала не пересекать устье реки Галеван для патрулирования и строительства объектов. Обе стороны, во время встречи местных командиров, договорились о выводе войск партиями.

Шокирует тот факт, что 15 июня индийские военные серьезно нарушили договоренности обеих сторон, незаконно пересекли линию и напали на китайский персонал, произошло жестокое столкновение между пограничными силами обеих сторон, что привело к жертвам. Истина такова: инцидент произошел на китайской стороне от ЛФК, и ответственность не лежит на китайской, а не индийской стороне. Пекин уже выразил решительный протест и строгое осуждение индийской стороне. Мы снова выдвигаем требование, чтобы Индия, согласно достигнутым договорённостям, строго ограничивала действия своих войск на линии контроля, не провоцировала какие-либо инциденты и не совершала односторонних действий, которые бы привели к осложнению ситуации в приграничных районах.

16 июня представитель западных войск НОАК опубликовал заявление относительно столкновения китайских и индийских военных на границе: «Вечером 15 июня в районе Галван индийские военные, нарушив обязательства, снова пересекли линию контроля для совершения противоправных действий, намеренно напав на китайских военных, что привело к серьёзной драке, в результате чего погибло несколько пограничников. Долина реки Галван издавна принадлежит Китаю. Опасные действия индийских военных подорвали стабильность в приграничных районах, угрожали жизни китайского персонала, грубо нарушили договоренности, достигнутые двумя странами по пограничным вопросам, и серьезно нарушили основные нормы международных отношений. Мы требуем от индийской стороны строгого сдерживания прикордонных сил, немедленного прекращения всех провокационных действий, нарушающих порядок. Требуем начать взаимодействие с китайской стороной и возвратиться на правильный путь урегулирования разногласий в ходе диалога и переговоров. 17 июня, когда государственный советник и министр иностранных дел Китая Ван Йи связался по телефону с министром иностранных дел Индии, он вновь разъяснил индийской стороне твердую позицию Китая, требуя, чтобы индийская сторона провела тщательное расследование по этому вопросу и сурово наказала виновных в инциденте. Индийская сторона должна прекратить все провокационные действия, чтобы избежать повторения подобных инцидентов, и как можно скорее созвать второе совещание на уровне командующих корпусов для решения местных проблем. В настоящее время обе стороны находятся в тесном контакте по дипломатическим и военным каналам для решения соответствующих спорных вопросов. Ситуация в приграничной зоне между Китаем и Индией в целом является стабильной и контролируемой».

Китай и Индия - две крупнейшие страны в мире с процветающей экономикой, их общие интересы намного перевешивают их разногласия. Обе стороны должны искренне следовать важному консенсусу, достигнутому лидерами двух стран, и обеспечить, чтобы китайско-индийские отношения развивались в правильном направлении в соответствии с интересами и ожиданиями двух народов. Следует надеяться, что обе стороны на высоком уровне встретятся друг с другом и приложат совместные усилия в деле достижения взаимного согласия.

- Недавно в Пекине произошла новая вспышка эпидемии COVID-19. Пожалуйста, расскажите о текущей ситуации в столице КНР, какие меры были приняты Пекином для профилактики и контроля распространения эпидемии?

Согласно заявлению Правительства Пекина, ранее в течение 57 дней в городе не было новых подтвержденных случаев заболевания до того момента, как 11 июня вновь были выявлены лица инфицированные COVID-19. К 24 часам 19 июня в Пекине всего было зарегистрировано 205 подтвержденных случаев заболевания, все заразившиеся имели прямую или косвенную эпидемиологическую связь с оптовым рынком сельскохозяйственной продукции «Новые земли». В настоящее время эпидемия распространилась на 9 районов города, а также на 28 улиц. По предварительным данным, эта вспышка была вызвана инфекцией, передаваемой от человека к человеку или в связи с заражением окружающей среды. В глобальном масштабе эпидемия продолжает распространяться за рубежом, проникновение заболевания из-за границы остается вероятной причиной вспышки эпидемии в Пекине. Правительство столицы придает большое значение риску возобновления эпидемии, требуя быстрого реагирования и строгого выполнения всех правил профилактики и контроля. Принимаются самые решительные и строгие меры для должного сдерживания распространения заболевания. Глава пекинского Центра по борьбе с болезнями сообщил, что его ведомство с 13 июня в экстренном порядке провело тестирование на нуклеиновую кислоту персонала рынков (таких же, как «Новые земли»), жителей соседних районов, специалистов по борьбе с эпидемией (имеющих множественные контакты с гражданами), персонала, ранее контактировавшего с больными, а также сотрудников фермерского рынка города (всего около 356 000 человек).

Идет восстановление производства, особое внимание уделяется организации общественного питания и проведению дезинфекции окружающей среды; идет отбор проб мясной продукции, рисового масла, овощей и фруктов, морепродуктов и других предметов первой необходимости. В настоящее время был завершен отбор проб более 2000 образцов, проведена проверка всех квалифицированных образцов продуктов. В соответствии с решением правительства Пекина с 16 июня уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения в Пекине был переведен с третьего уровня на второй уровень и соответственно скорректированы меры по профилактике и борьбе со вспышкой. В том числе произошло: восстановление управления закрытого типа, строгое осуществление дезинфекции и вентиляции посещений, тестирование температуры тела, ношение масок, установка изолированной зоны наблюдения. Активно используются датчики тепла пассажиров и автоматизированные системы регистрации информации в общественном транспорте. Проводятся другие мероприятия по контролю; правительство запретило гражданам покидать Пекин. В противном случае они должны пройти 7 дней карантина. Пекинские школы и учебные заведения закрыты для посещения учениками, возобновлено онлайн-обучение всех классов, студентам колледжей и университетов запрещено посещать ВУЗы. Городские детские сады закрыты. Выставки, спортивные мероприятия не проводятся. Сотрудникам офисов рекомендован удаленный тип работы из дома. Следующим шагом будет непрерывный анализ и оценка ситуации в стране и за рубежом, корректировка мер по профилактике и контролю в соответствии с динамикой развития эпидемии.

- В настоящее время профилактика и контроль эпидемии в Китае вступили в стадию нормализации. Скажите пожалуйста, какие меры были приняты военными для профилактики и контроля эпидемической ситуации на данной стадии?

Усилия государства по профилактике и контролю эпидемии наращиваются не только в Пекине, но и в других частях Китая. Пандемия продолжает распространяться по всему миру, борьба с ней по-прежнему идет тяжело. В соответствии с единым государственным решением Китайская армия вместе с медиками работала над оптимизацией системы профилактики и контроля эпидемии на передовой линии борьбы с коронавирусом. В своих рядах НОАК проводит жесткие профилактические мероприятия и контрольные меры в войсках, ВВС и на кораблях ВМС.

Во-первых, ужесточены меры пропуска и контроля при въезде и выезде в военных лагерях, а также в местах массового скопления людей и в общественных местах, где высок риск распространения эпидемии. Во-вторых, усилили меры профилактики и контроля эпидемической ситуации среди наших миротворческих сил и других военных сил, дислоцированных за рубежом. В-третьих, выделили ключевые пункты поэтапной профилактики и контроля эпидемии при возобновлении занятий в военных академиях, направили специальные группы на места для надзора и организовали строгие меры профилактики и контроля эпидемии в период возобновления занятий. В-четвертых, Армия строго придерживается стратегии четырех мер – «раннего выявления, раннего оповещения, ранней изоляции и раннего лечения», чтобы своевременно исследовать вероятные случаи заражения и эффективно блокировать все возможные пути распространения инфекции.