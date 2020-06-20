Татьяна Тарасова: Я и не выходила из строя

Аргументы Недели → Интервью 13+

20 июня 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Тренер Татьяна Анатольевна Тарасова, фото: globallookpress.com, © Komsomolskaya Pravda

Балтийское бюро «Аргументы Недели» продолжает интервью на тему «коронавирус и звезды». Свое мнение по данному поводу высказала легендарный тренер Татьяна Анатольевна Тарасова.

Лично для меня, любое общение с Татьяной Анатольевной – праздник! Ее интервью неповторимы, даже если в них всего несколько вопросов. Нет пустых слов, а есть четкость, конкретика и откровенность.

-Татьяна Анатольевна, мир выходит из ЧС, связанных с коронавирусом. Как вы пережили самоизоляцию?

-Мы уже вышли и жизнь продолжается. Я хорошо себя чувствовала в период самоизоляции. Занималась своими делами: много читала, отдыхала, спала. Для меня это было время отпуска.

-Татьяна Анатольевна, есть такое мнение, что коронавирус – искусственно созданное заболевание. Как вы считаете?

-Я не хочу это комментировать. Я не большой специалист в этой области. Но не могли миллионы людей прям в один миг заболеть? Не могли.

-В период ЧС многие люди расслабились, многие потеряли работу, возникли экономические проблемы. Сложно ли будет возвращаться в прежнюю жизнь народу?

-А мы уже возвращаемся. Да, многие расслабились, понравилось отдыхать. Я скажу так, если человек привык работать, то он будет и дальше работать! А если нет, то и нет!

-Татьяна Анатольевна, а «Ледниковый период» мы увидим в этом году?

-Да, «Ледниковый период» будет. Мы приступаем к съемкам в конце сентября. А сейчас я принимаю участие в других программах: была недавно у Елены Малышевой. Передача была посвящена нашим врачам, где гости благодарили, поздравляли их за самоотверженный труд. Так что я и не выходила из «рабочего строя».

-Благодарю.