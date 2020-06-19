Актриса Ксения Породько: «У меня не может быть с актёром даже флирта»

Аргументы Недели → Интервью 13+

19 июня 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели», Александр Малюгин ]

Ксения Породько

Ксения Породько окончила факультет искусств Санкт-Петербургского государственного университета. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Путина», «Берега моей мечты», «Команда», «Тест на беременность», «Шторм» и др.

- Ксения, как вы попали в нашумевший сериал «Шторм» Бориса Хлебникова?

- До «Шторма» я смотрела его фильм «Аритмия». И очень вдохновилась этой картиной. Мне захотелось поработать с этим режиссёром, понять его методику. У него очень реалистичный подход, всё как в жизни. И вот как-то я пришла на кастинг одного проекта. Мы разговорились с кастинг-директором, смеялись, шутили, и вдруг она мне говорит: «А давай ты попробуешься к Борису Хлебникову!» Я, конечно, обрадовалась. Мы записали пробы, отправили. И меня утвердили. Так я оказалась на съёмочной площадке сериала «Шторм». Борис Хлебников очень спокойный, уравновешенный человек. Достаточно чётко проговаривает, что происходит в той или иной сцене. Работает очень точечно. И при этом – без давления. На площадке он твой друг. Это очень тонкая модель, когда нет панибратства, но при этом есть полное доверие к человеку. Нет страха и боязни, что перед тобой стоит какой-то мастодонт. Ты к нему пристраиваешься не снизу и не сверху. Это был первый режиссёр, с которым мне было настолько комфортно.

- Вы легко можете заплакать в кадре?

- У меня была картина, где я играла в длинной сцене, в которой мне нужно было непрерывно плакать, потому что на моих руках умирает герой. Снимали мы её часа полтора, и я всё время плакала. Я легко могу заплакать в кадре, у меня есть такой технический навык. Я этому просто научилась. По американской методике, когда ты технически можешь заставить своё тело вызывать эмоции на уровне рефлекса. И у меня слёзы – по щелчку пальцев! Я просто знаю, какую мышцу в лице нужно напрячь, чтобы расплакаться…

- Великий Олег Табаков мог плакать одним глазом. Вы можете?

- У меня не было никогда такой задачи, но возможно всё. Нужно в какой-то момент просто отследить, в каком глазу у тебя больше скопилось слезы, опустить голову, чтобы вылилось из этого глаза, и резко поднять голову, чтобы не вылилось из второго.

- Целая наука!

- В общем, в том фильме я добросовестно отплакала полтора часа, периодически выпивая воду, чтобы не заканчивалась жидкость.

- С кем из маститых актёров вы снимались? Чем они вас поразили, чему научили?

В «Тесте на беременность я снималась со Светланой Ивановой. Она поразила меня тем, как она быстро переключается. В кадре мы играем – больница, какие-то переживания, эмоции. Но, выходя из кадра, Света моментально переключается, может попить кофе, поболтать, пошутить. Снова на площадку, и Света, как ни в чём не бывало, продолжает играть. Я очень увлекаюсь техниками быстрого входа и быстрого выхода, и мне было очень интересно за ней наблюдать. Сейчас я тоже могу так же быстро «входить-выходить» из роли.

Анна Михалкова, с которой я снималась в «Шторме», работает совсем по-другому. Она ближе к хорошему психологическому театру. При этом без давления на окружающих. Я у Анны взяла на вооружение её особенность – быть со всеми и в то же время ни с кем. Вокруг неё много людей, какие-то задачи ставятся, Анна их слушает, но ты прекрасно видишь по её глазам, что она сейчас на автомате. Так же мы ведём машину – едем на автомате, а мысли абсолютно другие. Михалкова умеет это делать. Она находится как бы на сберегательном режиме. Это дорогого стоит, потому что некоторые актёры, отыграв сцену, быстро распыляются, растрачивают энергию. Съёмочный день может длиться 15-16 часов, и очень важно уметь себя оберегать.

- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Красота всегда помогает. Если из-за моей внешности мне не дали роль, я отношусь к этому достаточно просто: значит, это не моя роль. Я часто слышу про себя мнения кастинг-директоров и ассистентов, что я немножко попсово выгляжу. Блондинка с длинными волосами, большие глаза. Я ничего не имею против, отношусь к этому спокойно. В любом случае нам всем доставляет эстетическое удовольствие смотреть на красоту: будь-то женшина, будь-то цветок. И красота, она же по-разному воспринимается, есть разные стандарты.

- А вы гламурная девушка? Хотите иметь всё самое дорогое и красивое?

- Я не отказываю себе во всех удовольствиях, которые могут быть мне доступны. И, конечно, я выберу новый айфон, нежели старую Nokia, просто потому, что это удобно и эстетично. Но эти вещи никогда не стоят у меня в приоритете, они как дополнительный бонус. Если у меня появляется возможность, то я возьму себе самое лучшее.

- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- Мне важно, чтобы вещь, в первую очередь, понравилась. Во-вторых, чтобы эта вещь меня украшала, чтобы она подчёркивала достоинства и скрывала недостатки. Чтобы она работала на меня. И только в третью очередь я буду выбирать качество. Потому что сейчас достаточно быстро меняются тренды, сегодня это, завтра то. Я не очень настроена на то, чтобы покупать дорогую брендовую одежду. Мне важно, чтобы это были натуральные природные материалы, чтобы это не был набор синтетики. Как-то так.

- Вы читаете электронные книги или бумажные?

- У меня есть электронная книга, но использую я её только в тех случаях, когда не могу найти книгу в печатном виде. Конечно, я читаю «живые» книги, потому что отношусь к ним именно так – они живые. И я абсолютный эстет, мне очень важно, когда я открываю книгу, услышать хруст переплёта, шорох страниц и запах новой книги. Я без этого не могу.

Я читаю всегда параллельно 2-3 книги. Одна – какой-нибудь роман, чаще всего классический, с богатым языком и замечательным сюжетом. Вторая – книга по психологии. И третья – на английском языке, как правило, это сказки, лёгкая литература.

- Мечтаете попасть в голливудское кино?

- Мечтаю. Я думаю, что это возможно, у меня достаточно неплохое знание языка, международный диплом.

- Акцент есть?

- Я думаю, есть. Но когда-нибудь я съезжу в туристическую поездку в США и обязательно попаду на кастинг, чтобы понять, чем отличается их кастинг от нашего. Надеюсь, мне повезёт, и меня возьмут в какую-нибудь голливудскую картину.

- Насколько вы погружены в интернет, сколько у вас подписчиков в инстаграме?

- У меня не очень много подписчиков в инстаграме, порядка полутора тысяч. Последний мой пост был, наверное, полгода назад. Но довольно часто я выкладываю в инстаграме короткие истории, это мне гораздо более интересно, это какая-то живая жизнь.

- А о чём истории?

- Абсолютно разные. О том, что меня вдохновило, о том, что я где-то услышала или прочитала. Условно говоря, я прошла мимо красивого цветочка, если меня это вдохновило, я об этом напишу. Истории да, а вот посты, чтобы ждать какие-нибудь комментарии, лайки, я пишу редко.





- Как вы относитесь к живому общению, или вам проще общаться через сети?

- Нет, я человек, абсолютно зависящий от живой коммуникации. Ничто мне не заменит живого общения. Я не люблю переписываться по телефону, потому что ты никогда не знаешь, с каким настроением тебе человек написал, что он в это вложил, на каком слове сделал ударение. И каждый человек интерпретирует написанное по-своему, и начинается общение глухого с немым. Короче, я за живое общение, мне очень важно видеть человека, обмениваться с ним настроением, эмоциями, видеть, как он сразу откликается на твои слова.

- Как вы относитесь к знакомствам в интернете?

- Вы знаете, я уже давно и глубоко замужем, и мне повезло, что я не сталкивалась с этим в жизни. Я всегда знакомилась с мужчинами вживую. А как я к этому отношусь? Если для кого-то это работает, и люди нашли друг друга через интернет, я только рада за них.

- Как вы относитесь к мужчинам-актёрам? Вы их воспринимаете как мужчин?

- Нет, не воспринимаю. В предлагаемых обстоятельствах на съёмочной площадке – да, конечно. Если мне нужно проиграть ту или иную сцену, я буду относиться к нему как к мужчине. В кадре может быть всё – от любви до ненависти. Но когда мы выходим из кадра, все меняется. У меня не может быть с актёром даже а. Для меня актёр – партнёр по работе. До моего замужества и сейчас - это было и остаётся именно так.

- Какими качествами должен обладать мужчина?

- Вы меня застали врасплох. Поймала себя на мысли, что никогда не строила себе идеал мужчины. И никогда не расписывала, какими качествами он должен или не должен обладать. Я могу сказать, что мне нравится. Практичность ума, когда выстроен ход мысли, что отличает мужчину от женщины. В какой-то ситуации мы эмоциональны, а мужчины более логичны. Мне нравится в мужчинах решительность, их стрессоустойчивость. отсутствие эмоциональных перепадов. Мне нравится, что мужчины мало говорят. Не потому, что я не люблю их слушать, а потому что они умеют заструктурировать мысль и подать её чётко и качественно. А женщине, чтобы прийти к этой мысли, придётся ещё тонну воды вылить, начиная с 1865 года, когда она варила борщ, образно говоря.

- Как вы относитесь к мезальянсам? Скажем, юная бедная девушка выходит замуж за пожилого и богатого…

- Замечательно отношусь – если они любят друг друга. Я ко всем таким ситуациям, которые далеко от меня, отношусь спокойно. Всё допускаю, вплоть до нетрадиционной ориентации. Только если это не касается меня, если никак не вредит мне и моему ближайшему окружению. Если вы никому не делаете плохо, делайте, что хотите!