Глеб Матвейчук: Мы сами в ответе за свою планету

Аргументы Недели → Интервью 13+

19 июня 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Актер, композитор, певец Глеб Матвейчук, фото соцсети

После того, как сняли ЧС большинство творческих людей «бросились» в пучину работы. Видимо, устали отдыхать! Но есть и такие артисты, которые даже в период самоизоляции не позволяли себе расслабляться. Специально для «Аргументы Недели» своими мыслями о коронавирусе делится актер, композитор, певец Глеб Матвейчук.

-Глеб, конечно, вы в период ЧС находились в самоизоляции?

-Да, в самоизоляции. И это совершенно нормально. Нет, я не общался с посторонними людьми, контактов не было. Точно! Хотя я знаю, что были некоторые мероприятия на очень, очень высоком уровне, но единичные. В Москве были. Жизнь же невозможно резко «остановить». Например, у меня март расписан был весь: буквально три дня выходных. Увы, концерты отменились. Как объявили ЧС, то все и закончилось. Самоизоляция началась.

-Вы просто отдыхали?

-Я не умею ничего не делать. Да, была самоизоляция, но я трудился дома. За это время закончил мюзикл «Садко» по заказу одного из театров, и сейчас будем готовить его для зрителей. И буквально через пять дней у меня начинаются съемки, где я задействован, как актер, музыкальный продюсер. Жизнь возвращается в привычное русло.

-Глеб, люди изменились после коронавируса? На ваш взгляд.

-Думаю, что несомненно. Жизнь уже не может быть прежней. Коронавирус нам многое показал… Это был определенный звонок для нас, людей. Понимаете, мы сами отвечаем за свои дела, поступки, за свое отношение к планете, природным ресурсам. А как часто мы со всем этим поступаем жестоко, неразумно. Вот и был звонок… Мол, земля будет существовать миллионы лет, но вот с нами или нет – другой вопрос. Бережно, добрее ко всему следует относиться. А жизнь, конечно, изменится. И в наших личных взглядах, и в социальном плане.

-Благодарю.