Игорь Ливанов: Жизнь человека идет по предписанному сценарию

Аргументы Недели → Интервью 13+

18 июня 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Актер Игорь Ливанов, фото: globallookpress.com, © Ekaterina Tsvetkova

Пожалуй, жизнь возвращается в свое привычное русло: коронавирус уходит на второй план. Но, это совершенно не означает, что можно полностью расслабиться. Високосный год, увы, не так уж и прост – есть «сюрпризы». Но жизнь продолжается и она, к счастью, прекрасна. Так считает актер Игорь Ливанов. Специально для «Аргументы Недели» интервью с актером.

-Игорь, вы придерживались самоизоляции или…?

-Безусловно! Как объявили ЧС, то с семьей уехал в загородный дом. И до сих пор тут.

-Чем занимались в этот период? Отдыхали?

-Да, пожалуй, два месяца отдыхал. Занимался домом, семьей. Были и не совсем приятные «сюрпризы»: мою собаку покусала бешеная лиса. Серьезно! Вот и делаем все положенные прививки животному. И такое бывает.

-Планируете спектакли, съемки?

-Постепенно возвращаюсь к репетициям… Спектакли запланированы на сентябрь, октябрь. Были планы. Много было планов до пандемии, но…

-Игорь, есть люди, которые считают, что коронавирус – созданное заболевание. Политика даже… Ваше мнение?

-Я, конечно, не склонен верить в теорию заговора. Есть реальные люди, которые скончались от коронавируса. Но есть и сомнения… Ничего не могу утверждать, но положение серьезное. Посмотрите, что происходит в мире? В Пекин подтянули войска, в США – ужас. То, что происходит в Америке разве можно назвать демократией? Обыкновенный бандитизм. Нам долго пытались объяснить, что в этой стране люди свободны, демократичны. Нет. Мне по душе демократия в моей стране. Но главное – жить и не паниковать. Жизнь и смерть человека идет по предписанному сценарию свыше!

-Как вы считаете, людей изменил коронавирус?

-Нет. Может стали немного осторожней, но в целом нет.

-Как собираетесь провести лето?

-Планируем уехать в Беларусь, к родственникам. И там, перед выборами, ситуация сложная, не очень хорошая. В политическом плане… Я бы сравнил ситуацию с нарывом, который может лопнуть. Но жизнь надо! Жизнь – замечательная штука.

-Благодарю.