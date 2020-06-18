«Куратор» малого бизнеса в Петербурге рассказал о последствиях пандемии и разочаровании во власти

Аргументы Недели → Интервью 13+

18 июня 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Медуза

Коновалов, фото: соцсети

Александр Коновалов - бывший сотрудник МВД. Сейчас, как пишут СМИ, он за деньги помогает предпринимателям работать в обход законов, и благодаря его посредничеству в Петербурге работают сотни кафе, баров, салонов красоты и других бизнесов. О незаконной работе во время пандемии и разочаровании в Путине, которого еще год назад Коновалов считал «спасителем» России и посвящал ему стихи, он рассказал «Медузе». Приводим выдержки из этого интервью.

- Если сначала вы решили соблюдать карантин, то как потом поменялось ваше мнение?

- Во-первых, я понял, что у нас ненастоящая борьба с коронавирусом. Распространенная шутка: есть китайский вариант борьбы с коронавирусом - когда меры очень жесткие, есть шведский - когда нет никаких мер, а есть российский - когда заявили китайский, реализовали шведский, а разницу украли.

Во-вторых, я понял, что мы не выживем. Последней каплей было, когда один из моих сотрудников сам себе вырвал плоскогубцами зуб, потому что у него не было трех тысяч на стоматолога. У меня много сотрудников, которым нечего есть, нечем кормить семьи. И не в переносном или мифическом смысле. Как люди должны жить, когда вчера у них был доход, а сегодня - ноль? Многие приезжие сейчас уехали в свои регионы, кто-то живет на бабушкину пенсию, кто-то еще на что-то.

- Вы всех своих сотрудников отправили в отпуск за свой счет?

- Да. Безусловно, мы никому не стали платить зарплату - не из жадности, а просто потому, что это невозможно. 50 официально устроенным заплатили один раз из последних ресурсов. Дальше рассчитывали на субсидии и кредиты на зарплаты. Но фигушки - ничего не получили. Субсидии нам не дали, потому что была небольшая задолженность перед бюджетом по налогам - порядка трех тысяч рублей при многомиллионных оборотах. А кредиты не дали без объяснения причин.

- Почему стали работать открыто в отличие от многих коллег?

- Так мы выражаем протест против беспредельной политики властей. Я считаю, что чем больше заведений откроется, тем быстрее снимут ограничения. Они будут видеть, что все равно все работают. Меня в целом умиляет оторванность нашей власти от действительности. Например, сейчас они серьезно говорят, что на каком-то этапе разрешат гулять в парках. Но в парках уже давно яблоку негде упасть.

- Думаете, они не знают реальной ситуации или просто делают вид, что не замечают?

- Не знаю. Мне кажется, что мы сейчас находимся в каком-то сюрреалистическом цирке, когда их действиям нет никакого нормального объяснения.

- Вам удалось открыть все свои бизнесы?

- Открыто около 70 точек. Было больше 200. Не меньше 50 мы потеряли навсегда: позакрывались, поразорялись. Арендодатели же не могут бесконечно не получать аренду. Работы у нас лишилось около 500 человек.

- С 1 мая прошло полтора месяца. Проверяющие органы приходили?

- Ходят почти каждый день. Фиксируют факт незаконной работы, составляют протоколы, штрафуют. Мы веселимся, иногда фаллосы рисуем им вместо подписи на протоколах. Иногда вызывают полицию. Тогда мы просим гостей выйти, закрываемся, они уезжают - и мы открываемся.

Суд может приостановить работу конкретного юрлица на 90 суток. Тогда юрлицо приходится менять и все начинается по новой. Но это не от наглости и не от ощущения безнаказанности. Я совершенно искренне верю, что малый и средний бизнес - основа экономики страны. Не нефть, не доллары, а именно кафешки, рестораны, салоны красоты, ателье, химчистки и прочее. Для меня, честно говоря, загадка, почему сейчас из-за того, что мы три месяца не работали, нет массовых голодных бунтов. Видимо, у людей все-таки было больше сбережений, чем предполагали.

- Вы сами не считаете, что создаете угрозу?

- Это же абсурд какой-то. При чем здесь вирус, каким бы он ни был страшным? Зачем ограничения, которые не помогают? Убили экономику, пустили ее под откос, и мы все равно в топе по количеству заболевших.

- Помню, как вы в интервью мне говорили, что в России легче легкого зарабатывать больше 100 тысяч.

- Да. Слава богу, хотя бы эта беда позволила увидеть истину. У меня забрали веру, и это ужасно. Теперь я понимаю, что будущего в стране нет. Сейчас примут эту Конституцию независимо от нашего голосования - и все. Мы сейчас даже не в застое, как при позднем Брежневе, а в отстое.

- Теперь вы оппозиционер?

- Если будет малейший митинг или еще что-то, я с радостью присоединюсь. Жалко только, что у нас их нормальных не бывает. Ходить с плакатами со школотой и получать палкой от гвардейцев - мало радости.