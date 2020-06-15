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Аргументы Недели Интервью 13+

Иван Жвакин: «Успех – это вопрос личности»

, 13:48 [ «Аргументы Недели», ]

Иван Жвакин: «Успех – это вопрос личности»
Фото: соцсети

Иван Жвакин – молодой, талантливый российский актер. Его звезда зажглась после громкой премьеры сериала «Молодежка», где он сыграл роль Александра Кострова. О том, смотрит ли Иван фильмы со своим участием, об успехе актера и творческих планах Жвакин рассказал в эксклюзивном интервью «Аргументам Недели».

 - Иван, сейчас  идет повтор «Молодежки». Вы смотрели этот проект уже со стороны зрителя, а не актера?

- Если ответить честно, то я смотрел только первые 9 серий первого сезона и каждую 1-ю серию нового сезона. Снимаясь в таком масштабном проекте, катаясь на льду, работая бок о бок с профессиональными хоккеистами, проникаешься миром хоккея, его масштабом, и понимаешь, что сериал может показать лишь часть атмосферы. Поэтому мы искренне старались передать зрителю все наши эмоции и ощущения, что испытывали сами по ту сторону экрана.

Фотограф Дмитрий Поречный

Автор фото: Дмитрий Поречный

 - Смотрите ли Вы фильмы со своим участием? Какие эмоции испытываете, когда видите  свою работу по ту сторону экрана?

- Ну конечно, мне интересно посмотреть, как я выгляжу в какой-нибудь новой для себя истории и справился ли я с той или иной задачей данного проекта. Предела совершенству нет и всегда есть, куда расти. Никогда не «хорохорился» по поводу своей игры и не возносил себя выше других. На данный момент есть лишь небольшое количество моментов в кино, которыми бы я мог по-настоящему гордиться и сказать самому себе:  «Да, вот здесь было отлично! Надо бы закрепить!» Во всем остальном  - это лишь рабочие моменты, мастерство, которое следует оттачивать годами.

Автор фото: Дмитрий Поречный

- Как изменились Вы после «Молодежки?» Произошли какие-либо внутренние изменения?

- Стал увереннее в себе. А так,  в остальном, как жил себе на уме, так и живу.

- Каким видам спорта отдаете предпочтение? Часто занимаетесь?

- Стараюсь чаще. Нравятся легкая атлетика и плавание. Неплохой наркотик ещё бег. Но, естественно, если он проходит на свежем воздухе.

- Как в потоке работы находите время на себя? Как соблюдаете баланс «работа - хобби?»

В актерской работе постоянно то пусто, то густо. Особенно в моем случае, ведь я стараюсь не сниматься во всем подряд. Когда график расписан и много работы - это благодать, но обязательно нужно оставлять время для отдыха и восстановления сил. А когда работы нет - ну что ж, появляются широкие возможности по открытию в себе чего-то нового и занятию тем, что нравится.

- Бывают ли моменты, когда Вас покидает вдохновение, ничего не хочется делать? Как боретесь с этим?

Нужно переключиться и посмотреть на это с другой стороны, с другого угла. Для любого проявления творчества, в первую очередь, необходимы равновесие и баланс внутри себя. Если эти критерии соблюдены, то вы всегда готовы создавать для себя и окружающих, что-то новое и потрясающее. А если внутри дисбаланс, то необходимо погрузить свой взор внутрь себя и разобраться: чего именно, в данный момент, не хватает для вдохновения.

- Ваше отношение к сплетням? Как относитесь к сплетням о себе?

«В чужом глазу соломину видеть, в своём - бревна не замечать»! Считаю, что люди, обсуждающие чужие судьбы, вместо своей - необратимо ведут себя в «ловушку». Предпочитаю держаться от них подальше. 

- От чего зависит успех актера?

Для меня это вопрос личности. Я попытаюсь объяснить. Успех затрагивает не только актёров, но и всех людей живущих на этой планете. Всеми «любимый» «Гугл» говорит, что:  «Успех – это удача в достижении чего-нибудь или общественное признание». Я же считаю, что это искаженное, неполное толкование этого замечательного слова! Для меня «успех» - это удовлетворительный для тебя самого же результат, неоднократно вложенных тобою сил во что-либо. Во всем остальном,  в том числе, в определении Гугл, изложенном выше - это всего лишь синоним слов:  «Удача» и  «Везение», что приводят к «Признанию» из которого, в последствии, вытекает «Зависть». Так что, здесь всё зависит только от нас самих. Успех - это вопрос личности!

- В каких ситуациях Вы предпочитаете одиночество общению с людьми?

У меня, скорее, всё наоборот: я предпочитаю общение одиночеству,  когда рядом появляется интересный собеседник. 

- Расскажите немного о ваших творческих планах, какие проекты с вашим участием выйдут в будущем?

Надеюсь, в скором времени закончится вся эта ситуация с коронавирусом и мы сможем закончить начатое. У меня осталось два недоснятых сериала, в которых я начал сниматься еще в прошлом году. Хочется вновь вернуться к игре в антрепризе «Билокси блюз»! Этот спектакль постановки Олега Павловича Табакова и, благодаря Денису Никифорову, нам любезно предоставили возможность восстановить его с ребятами из сериала «Молодежка», что очень хорошо сказалось на узнаваемости и признании этой антрепризы. Играем «Билокси блюз» уже два года не только в Москве, но уже успели побывать во многих городах России, в Беларуси и в Латвии. Кто не был - рекомендую к просмотру! Зрители всегда остаются в восторге, что не может не радовать меня лично. Также,  я всегда открыт к новым предложениям: как в кино, так и в антрепризе! 

-Пожелайте что-нибудь читателям «Аргументов недели» в это непростое время.

Желаю всем новых свершений, неиссякаемой энергии и сотни поводов для радости! 

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