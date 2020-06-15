Юлия Галкина: Красота иногда играет не в плюс

Аргументы Недели → Интервью 13+

15 июня 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Юлия Галкина, фото из личного архива актрисы

Яркая, смелая, красивая, талантливая. Это все об актрисе Юлии Галкиной. Совсем недавно закончился сериал «Черная кошка», где актриса сыграла одну из ключевых ролей. Впрочем, фильмография Юлии хорошо знакома зрителям по таким картинам, как «Журов», «Проснемся вместе?», «Испанец», «Две сестры», «Опекун», «Лондонград. Знай наших»…Специально для «Аргументы Недели» интервью с актрисой Юлией Галкиной.

-Юля, я очень хорошо запомнила тебя по картине «Александр. Невская битва»…

-Интересно… Так давно это было. Приятно. Спасибо. У меня тоже есть воспоминания… Ничего особенного, но просто рабочий процесс: у меня есть момент в картине, где я держу за поводья коня. Кадр красивый, но мне этот конь так наступил на ногу, что прям «искры», но я не вышла из кадра, а доиграла.

-Что с ногой-то?

-Ничего. Поболела и прошла. Обычный рабочий процесс.

-У тебя с кино складываются вполне «любовные» отношения: ты востребованная, роли яркие, режиссеры тебя любят, зритель с удовольствием принимает тебя. Счастливая актриса! Я права?

-Спасибо. Я и не жалуюсь. Мои отношения с кино начались бурно и специфично. Знаешь, я ничего специально не делала для получения роли. Точно! Я не ночевала под дверью у режиссеров или стоптала сто пар обуви на пробах. Меня просто находили и приглашала. И всегда оценивали, как яркую, красивую женщину. Конечно, это приятно, но иногда красота играет не в плюс. Мне частенько предлагали играть роли любовниц, разлучниц, стерв. А мне хотелось красивого сюжета, умного сценария.

-И такой, наверняка, есть в твоей фильмографии…

-Да. До сих пор с благодарностью вспоминаю картину «Поцелуй падших ангелов», где моим партнером стал Евгений Сидихин. Профессионал, замечательный человек и прекрасный учитель. Сниматься молодой актрисе с таким мэтром – огромная удача.

-Юля, насколько я знаю, ты нашла и свое женское счастье на съемочной площадке. Верно?

-Да, это так. Меня пригласили в сериал «Журов», где играл сам Андрей Панин. Нет, нет… Влюбилась я не в Панина, а в продюсера этой картины Илью Макарова. Вот только не сразу смогла принять предложение будущего мужа. Должна была подумать. Да, я сильная женщина, но привыкла думать, а уж потом принимать решения. Понимаешь, мне нужна уверенность, защищенность в завтрашнем дне. Вот я и взяла «паузу». Уехала. В Турцию. Совсем одна. Думала, гуляла одна по пляжу и задавала себе вопрос: «Ты готова прожить с этим мужчиной всю жизнь?» Поняла, что хочу за него замуж. И счастлива по сей день.

-Есть у тебя свой секрет счастливого брака?

-Я думаю, что все рецепты хороши для кухни. А в семейной жизни главное – чувствовать друг друга. Я прекрасно понимаю своего мужа, а он не ущемляет моих прав (улыбается). Илья старше меня и в этом есть свои огромные плюсы. Опыт, мудрость… Мне нравится, когда мужчина старше женщины.

-Чтобы ты пожелала сама себе?

-Я хочу, конечно, новых интересных ролей. Хочу, чтобы мои родные, друзья были здоровы и счастливы. Я просто хочу жить на полную катушку!

-Благодарю.