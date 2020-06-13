Жан-Люк Годар: Не думаю, что Спилберг думает о зрителях

Аргументы Недели → Интервью 13+

13 июня 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Кинорежиссер Жан-Люк Годар, фото соцсети

Франко-швейцарский кинорежиссер Жан-Люк Годар – человек «сложный». У него есть свое преставление о кино, политике, жизни. И он открыто позиционирует свои взгляды. Ждать данное интервью пришлось более двух лет, но благодаря французским коллегам оно состоялось. Жан-Люк Годар.

-Месье, как вы относитесь к российскому кино?

-Я думаю, что российские фильмы надо иногда смотреть. Мне кажется, что они слишком быстры… Нужно продлить движение. Следует оставлять недосказанность, пустоту. Человеческая история складывается из пауз. Тогда она реалистична.

-Должно ли хорошее кино стоить больших денег?

-Для меня всегда важен зритель. Он должен видеть на экране не то, что происходит в жизни, а то, что он не увидит нигде. Большие деньги… Когда речь идет о больших деньгах, то забывается сам зритель. Я не думаю, что, например, Спилберг думает только о зрителях… Его проекты миллионные. Да, миллионные… Где тут место зрителю? Если только зритель не думает так, как он.

-Вы знаете, что вы популярны в России?

-Да. Я наблюдаю за вашей страной. И в политическом плане. Я не знаю г-на Путина и потому не могу о нем говорить. Но меня трогает то, что происходит в России. Думаю, что к России следует другим странам относиться с теплотой, добром. Такая моя позиция.

-Что самое важное в кино? На ваш взгляд.

-Когда-то были жесты… Сейчас думаю, что лицо. Да, лицо. Оно передает все. Все оттенки.

-Вы философ и в обыденной жизни?

-Я люблю подумать… Но я всегда ищу позитив, а его можно найти только в негативе. Без этого невозможно.

-Вы не думали снять, например, военный фильм?

-Нет. У меня аллергия на все военное.

-Вы сожалеете о чем-нибудь?

-Да. О своей молодости. Мы были смелые, принципиальные, хотели дать миру что-то новое. Я часто думаю об этом. Хотел бы вернуться в то время. Может и вернусь… В старости уже нечего терять… Наши тела становятся холодными, но вы живы. А это значит, что еще хотим чего-то.

-Благодарю.