Актриса Надя Славецкая: «Сейчас многие ориентированы на материальные блага»

Аргументы Недели → Интервью 13+

12 июня 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели», Александр Малюгин ]

Актриса Надя Славецкая

Надя Славецкая окончила ВГИК и ГИТИС. Зрители знают актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Тайны дворцовых переворотов», «Любовь. RU», «Салам Масква», «Волшебник», «Стандарты красоты. Новая любовь», «Случайная невеста», «Моя любимая свекровь-2» и др.

- Надя, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- По-разному. Не раз сталкивалась с тем, что мне говорили: «Ты слишком яркая для этой роли!» Бывает, что уже подобран состав главных героинь, а ты пробуешься на какую-то второстепенную роль. Так вот, ты не должна затмевать своей яркой внешностью главных героинь.

- В сериале «Тайны дворцовых переворотов» вы сыграли княжну Долгорукую. Чем были примечательны те съёмки, и чем вам была интересна эта роль?

- Я еще тогда была непрофессиональной актрисой, мне было 16 лет. Это не должно было быть ролью. Я просто участвовала в массовке у режиссёра Светланы Сергеевны Дружининой. Танцевала на балу. Но уже в процессе съёмок Светлана Сергеевна решила, что даст мне роль княжны Долгорукой. Мне было, конечно, безумно интересно партнёрство с Алексеем Жарковым, Владимиром Ильиным и Дмитрием Харатьяном. А ещё запомнилось, что я ходила с диктофоном и заучивала реплики на французском языке, которого совсем не знала.

- Вам понравилось носить платья с кринолином, корсеты, высокие причёски?

- И да, и нет. Я всегда хотела окунуться в эту эпоху, примерить платья и причёски, но однажды погода сыграла злую шутку, и в тридцатиградусную жару оказалось тяжеловато ходить в платьях с кринолином в ожидании съёмок. Мы ужасно мучились в этих корсетах и платьях. Я с 4 лет мечтала стать актрисой и думала, что это не профессия, а сказка. Вот тогда-то мои детские мечты и столкнулись с жестокой реальностью! В итоге, окончив школу, по настоянию родителей, я решила сначала получить нормальную профессию и поступила во ВГИК, на продюсерский факультет.

- А хотели бы пожить в XVIII веке? Интересный век?

- Очень интересный! Я бы ещё и раньше попутешествовала. Недавно смотрела исторический сериал об Англии времён Генриха VIII и размышляла, смогла бы там жить или нет. Я бы на какое-то время с удовольствием туда отправилась. А ещё с радостью снялась бы в историческом фильме, посвящённом тому времени.

- Вернёмся в наше время. Среди ваших ролей есть роль проститутки в фильме «Грибной царь». Чем можно оправдать занятие проституцией?

- Сталкиваясь с той или иной ролью, я понимаю, что оправдать можно очень многое. Мы, актёры, должны оправдать своего героя во всём, иначе игра будет не правдоподобной. Нас так учили. Поэтому мы придумываем биографию своего персонажа, которая могла бы, исходя из наших принципов, оправдать то или иное поведение. Например, у женщины, есть ребёнок или больные родители. Она попробовала поработать и там и сям, но денег не хватало, а возможно, её вообще не взяли на работу, а ей нужно кормить свою семью. И вот кто-то уговорил её, поманив большими деньгами, стать проституткой. Это из серии выживания. И я могу это оправдать, играя такую роль. И поэтому я никогда не сужу таких людей. У каждого свой путь, и каждый проходит его, как может. Никто не знает, что их заставило окунуться в этот ужасный мир.

- Вы сыграли в сериале «Салам Масква». Вас не напрягает такое большое количество мигрантов в Москве?

- Я человек достаточно лояльный, считаю, что у каждого должно быть своё место под солнцем. Для меня всё зависит не от национальности, а именно от самого человека, и от того, как он ведёт себя в обществе и по каким принципам живёт. И фильм, кстати, и об этом тоже.

- У вас была роль в сериале «Учителя». Вы бы смогли преподавать в современной школе?

- Не смогла бы. У меня есть сын, которому 10 лет. И я представляю, сколько терпения требуется учителям, которые должны держать в дисциплине огромный класс. Я езжу с ними на экскурсии и вижу, как наша учительница выдерживает непослушание и находит ко всем подход. У меня столько терпения нет. Дети требуют огромной энергии. И, кстати, играть детские спектакли намного сложнее, чем взрослые.

- Вы сыграли в «Вечном холоде» психолога. Вы сами хороший психолог? Разбираетесь в людях?

- С людьми, бывает, обманываюсь из-за своей доверчивости. Но с возрастом, хочется думать, всё меньше. Я думаю, все мы по дружбе бываем психологами. Для меня в такие моменты главное не навредить. Считаю, что человек сам должен решать, по какому пути ему пойти. И ты берёшь на себя огромную ответственность, когда подталкиваешь его в ту или иную сторону. Иногда человека нужно просто выслушать и побыть рядом, поддержать в тяжелой ситуации.

- В фильме «Волшебник» вы играете роль девушки, которая обращается за помощью к предсказателю-шарлатану. Вы верите во всякие предсказания, прорицания, гадания?

- Я верю в то, что есть люди, которые видят больше, чем другие. Безусловно, есть много шарлатанов и людей, которые зарабатывают деньги на человеческих слабостях. Люди, которые действительно обладают уникальным даром от Бога, это совсем не про деньги. Они очень осторожны в своих словах и никогда не дают точных прогнозов будущего. Что будет с человеком, одному Богу известно. Мир каждого из нас меняется постоянно, потому что мы делаем тот или иной выбор.

- Чему вы специально обучались для той или иной роли?

- Недавно у меня был опыт погружения в в профессию криминалиста. Этот фильм ещё в производстве. Полгода были съёмки в Крыму с замечательной съёмочной группой, которую я очень полюбила. Пока готовилась к роли, изучала, как работают и выглядят девушки-криминалисты. Смотрела обучающие видео, как снимать отпечатки пальцев, и даже документальные фильмы, как криминалисты изучают труп и как устанавливают время смерти. А потом уже в процессе съёмок я пообщалась с очень приятной девушкой, капитаном полиции, которая научила меня брать отпечатки пальцев и собирать следы с разных поверхностей. Могу сказать, что я это освоила, и было интересно.

- Какая у вас была физически самая сложная роль?

- Я служу в Театре на Малой Бронной. И мне посчастливилось сыграть одну из главных ролей в пластическом спектакле «Яма» Егора Дружинина. Очень интересный и необычный опыт, и физически это было, конечно, затратно. В основном, ещё потому, что спектакль шёл редко, и у нас не было возможности постоянного тренинга в танце. Поэтому я пошла на танцы вне театра, чтобы поддерживать хорошую танцевальную форму. Театр ведь не кино, там не переснимешь дубль. Сейчас этого спектакля, к сожалению, уже нет в репертуаре театра, и я по нему скучаю.

- Вы сыграли небольшую роль в картине «Таинственная страсть» по роману Василия Аксёнова. Вам нравятся 60-е годы и герои того времени?

- Да, я очень люблю Высоцкого, Бродского, Рождественского, Вознесенского. То время мне нравится, в нём была своя прелесть. Сейчас многие сравнивают советское время с нынешним. Я считаю, что в каждом времени есть свои плюсы и минусы. Для меня самая большая ценность того времени была в том, что люди были не так ориентированы на деньги, как сейчас. Было больше взаимовыручки и творческого сознания, свободного от меркантильных интересов. Сейчас, в основном, все больше ориентированы на какие-то земные блага.

- А чем для вас самой являются деньги?

- Деньги дают ощущение свободы. Но для меня однозначно – это средство для достижения целей. Считаю, что если человек ставит своей целью только деньги, то ничего хорошего это ему не принесёт. И я могу это с уверенностью сказать, потому что знаю много таких реальных историй. Всегда нужна какая-то цель, которая выше, чем деньги.

- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- Для меня важнее, чтобы вещь просто нравилась. Но я ценю качественную обувь и аксессуары, а чаще всего это брендовые вещи, и я знаю, что они у меня будут намного дольше существовать, чем обычные вещи.

- Вы шопоголик?

- Меня всегда утомляли походы по магазинам. Я это дело полюбила недавно, потому что у меня появилась подруга, стилист Елена Любимова, и вот с ней мне очень интересно заниматься шопингом. Она делает «капсульный гардероб»…

- А что это такое?

- Это когда гардероб состоит из вещей, которые все комбинируются между собой. Так вот, мы с ней быстро всё выбираем, придумываем разные сочетания и стили. В этом есть какое-то творчество. Такие походы мне нравятся.

- В картине «Лавстори» вы сыграли кастинг-директора. Эта профессия сейчас в почёте. В чём её значимость?

- На этих людях лежит большая ответственность, чтобы найти среди актёров- претендентов подходящих для той или иной роли, при этом угодив режиссёру и продюсеру. А бывает, что они и пробы сами проводят без режиссёра. Потом ещё отдельная тема сведение графиков и контроль съёмочного процесса. Это огромный труд.

- А вы никогда не слышали, что кастинг-директорам дают взятки, чтобы получить роль?

- Я сама никогда к таким методам не прибегала, но слышала, что это присутствует в кинематографическом мире. Для меня это дикость, если честно. В любой профессии есть люди, которые находят способы параллельного дохода, но предпочитаю думать, что это скорее исключение, чем правило. Для меня особенно печально, когда люди творческих профессий ориентированы сугубо на деньги. Я знаю кастинг-директоров, которые очень любят свою работу, они действительно ищут актёров и на них не влияют дополнительные выгоды. Вообще, в любой сфере ценю профессиональных людей, ориентированных на высокий результат.

- Чем вам была интересна роль в короткометражном фильме «Меня зовут Петя»?

- Это был, неожиданно для меня, очень интересный опыт работы с начинающим режиссёром Дарьей Биневской. Когда ко мне обратились с предложением, съёмочный процесс представлялся мне сложным - учебная работа, ночные съёмки в больнице. Я знаю, как это бывает. Но, прочитав сценарий, я поняла, что хочу быть частью этой истории во что бы то ни стало. Надо сказать, что сейчас фильм «Меня зовут Петя» по-новому звучит, потому что в нём присутствует тема изоляции. Это история мамы, которая попадает в инфекционную больницу с двумя своими дочками. И там у моей героини происходит удивительная встреча, которая меняет всю её жизнь. Для меня это особенная работа. Фильм участвовал в более 80 фестивалях по всему миру, завоевал более 40 призов. Я уже даже сбилась со счета. Сейчас этот фильм можно посмотреть на платформе START.RU. И, может быть, для кого-то просмотр этой картины тоже станет толчком, чтобы изменить жизнь.