Андрей Соколов: «Тотальный контроль я не поддерживаю!»

Аргументы Недели → Интервью 13+

9 июня 2020, 07:12 [ «Аргументы Недели», Алексия Мелевская ]

Андрей Соколов

После выхода на экраны нашумевшего фильма «Маленькая Вера» он на долгие годы стал главным секс-символом нашего кино.

Сегодня в его актёрском бэкграунде – более сотни фильмов и огромное количество спектаклей. Он также снял несколько фильмов — как режиссёр и как продюсер. Вёл телепередачи. А недавно дебютировал в качестве участника в шоу «Танцы со звёздами». Активное участие Андрей Соколов принимает в благотворительности и в социальной жизни нашей страны. О жизни в новых реалиях, личном и публичном актёр рассказал «Аргументы неделi».

- Андрей, недавно вы раскрылись для своих поклонников с весьма неожиданной стороны - стали участником проекта «Танцы со звёздами». Признайтесь, вас на этот проект заманили внушительным гонораром или была какая-то другая причина?

— Тяжёлая политическая ситуация в стране. Я понял, что страну надо спасать. (Шутит).

— Получилось?

— В какой-то степени. А вообще я очень благодарен продюсеру Сергею Николаевичу Кордо, который пробил брешь в моей обороне. Он убедил, что я всё-таки должен испытать свои силы на новой стезе.

— В таких проектах существует конкуренция или это миф?

— Поначалу, когда все ещё на стартовой площадке и запаха крови нет, а «морковка» ещё далеко - всё проходит достаточно спокойно. Когда уже всё приближается к финишу, и ты понимаешь - вот он джекпот, тогда уже чувствуется, что локоточки появляются у людей. Но думаю, что у профессионалов конкуренция всё-таки более жёсткая.

- Как в эпоху коронавируса складывается карьера? Многие ваши коллеги сейчас пишут печальные посты на эту тему у себя в социальных сетях и просят им помочь материально. Не осуждаете их за это?

— Мы живём в одном обществе. Общая картина для всех одна: спектакли не играются, съёмок нет, планы, которые были намечены на это время, тоже перенеслись. Многие проекты, в которых я был задействован, были временно заморожены. Но всё потихонечку становится на свои места. Мы объявили конкурс «Таврида» по детскому кино. Плюс моя работа в «Танцах со звёздами» и репетиции много времени занимают. Что же касается коллег, которые простят материальной помощи, осуждать никого не хочу. Это их зона ответственности.

— На ваш взгляд, театры и кинозалы, после самоизоляции, смогут работать в прежнем формате? Люди будут посещать мероприятия или в целях безопасности останутся дома?

— Вопрос «хлеба и зрелищ» был актуален во все времена. Думаю, всё будет зависеть от того, как сама ситуация будет складываться. Если после опытов первых возвращений в столь массовые помещения, не дай Бог, что-то случится, наверняка будут более радикальные вещи приниматься. По большому счёту рано или поздно всё устаканится. Всё равно иммунитет уже какой-то будет. И чума была, и испанка была, однако, всё пережили и выжили. Но я не доктор. Я говорю то, что для себя хотелось бы. В ближайшей перспективе какие-то меры безусловно нужны. Опять же надо понимать, что наша индустрия кино, всё же обслуживающая профессия, а театр тем более. Мы без зрителей существовать не можем. Я с трудом себе представляю, как зрители будут в театре сидеть и общаться через одно или через два кресла. А в фойе они что будут ходить зигзагами? Мы же живем в социуме. Всё равно в изоляции прожить жизнь невозможно. Нужно стараться как-то минимизировать риски, но они не могут быть нескончаемыми. Тут никуда не денешься.

— Сейчас во всём мире театр начинает активно использовать в своих постановках интерактивные технологии - роботы и прочие высокотехнологичные фишки. На ваш взгляд, искусственный интеллект не убьёт самобытность театра? Ведь театр — это, прежде всего, герои, которых на сцене проживают актёры, а не яркая мишура.

— Во-первых, всё то, о чём вы говорите, уже началось достаточно давно. Например, в театре Мейерхольда были подобные опыты. Во-вторых, о том, что высокие технологии убьют классическое искусство, говорили даже в фильме «Москва слезам не верит». Один из героев утверждал, что все будущее будет за телевидением и театров не будет. Однако театр живёт. Лично мне кажется, что театр - это живой организм. То, что вы перечислили, лишь дополнительные средства, которые должны помогать режиссёру доносить ту или иную мысль. Когда идёт чистая замена, мне кажется, что это слабость режиссёра, а не его сила. Это уже другое искусство. Театр, сам по себе, как таковой классический, как театр мысли, слова - есть и будет. Потому что другие его формы — это уже другая форма существования.

— А столь активное внедрение высоких технологий в нашу жизнь вас не пугает? В Сколково тестируют беспилотные машины…

— Развитие науки не остановишь, чтобы мы не делали. Сейчас в формате 3D уже выращивают искусственные органы. Пока не для человека, но это в перспективе. Наука на месте не останавливается. Хотя бывают и весьма спорные достижения. Вспомните овечку Долли… Куда она пропала? Ведь было столько много шумихи. Где наш знаменитый коллайдер? Почему до конца их не доводят - я могу только предполагать. Та роботизация, о которой вы говорите, безусловно, идёт на замену человека. Это приводит к многим размышлениям. Чем будут люди заниматься? Все же не могут сидеть и курить бамбук. Если человек ничего не будет делать, а только размножатся, что тогда будет? Здесь в противоборство вступают новые технологии и само существование человека. Он сам себе, с одной стороны, рубит сук, на котором сидит. А с другой стороны он себе предлагает новые условия для комфортного существования.

— Сегодня очень многие говорят про чипирование. Если его будут внедрять для того, чтобы, например, перемещаться по миру, вы готовы себе его сделать?

— Информации, которая обрывками появляется в прессе мне не достаточно, чтобы дать однозначный ответ. Я не видел номера патента, который Гейтс зарегистрировал. Поэтому я не могу дать ответ на этот вопрос.

— Сегодня некоторые депутаты начинают активно лоббировать мультипаспорт. Это такая электронная карточка, на которой вся информация о человеке, включая его банковские счета, медицинские карты, паспорт, электронный ключ. В общем, там всё, что в жизни его владельца является важным…

— Честно говоря, такая реальность меня пугает. У нас как-то не очень всё хорошо в плане кибер безопасности.

- Как показывают скандалы с утечкой данных, их у нас даже не хакеры воруют, а сами компании продают. Не так давно был скандал со одной известной лабораторий, которую обвинили в продаже данных своих клиентов американским фармацевтическим компаниям…

- У нас, простите, страну «за морковку» купили. А вы про частные ситуации говорите. И, кстати, по поводу мультипаспорта - к подобному тотальному контролю у меня много вопросов. Мы становимся настолько контролируемыми во всём, что невольно вспоминается фильм «Время». События могут развиваться по-всякому. Тем более в наше неспокойное времена. Мы видим как всё перекликается. Сила нашей страны в самобытности, в том, что мы сами по себе. Нельзя, чтобы у нас были окна открыты, куда бы ветер постоянно задувал. У нас есть люди с мозгами и пониманием, и мы ценны только в том случае, если у нас есть корни, традиции.

- Вы увлекаетесь байкерством и гоняете на Харлее. Любите адреналин?

— Я бы так не сказал. На мотоцикле я с детства, но не так чтобы сильно гонять. Кстати, на Харлее не очень то и погоняешь. Это же кроссовый мотоцикл, а не спортивный. Он спокойный и вальяжный. Помните, как в различных фильмах люди едут с большими животами, на которые можно пивную кружку поставить, с длинными бородами и чувствуют кайф жизни. При том, что это люди уже состоявшиеся. Это определенный стиль жизни. У нас немного по-другому. (Смеётся).

— После выхода на экраны нашумевшего фильма «Маленькая Вера» вы на долгие годы стали главным секс-символом нашего кино. У вас когда-нибудь были из-за этого проблемы?

- Проблем, несмотря провокационность, из-за самого фильма у меня никогда не было. Поклонницы в большинстве случаев у меня интеллигентные. Хотя, признаюсь вам, была ситуация, когда из-за женщины мне пришлось обращаться в полицию. С её стороны были угрозы в отношения меня и моих близких. К сожалению, не совсем психически здоровые бывают люди. И это опасно. Я помню на Сашу Абдулова кислоту лили. И с топором бегали. Всякое случалось. Поэтому важно в отношениях между кумиром и поклонниками взаимное уважение.

- Сегодня всё чаще в прессе всплывают обвинения в харассменте – сексуальных домогательствах на работе…

- Я считаю, что не редко подобные обвинения – особенно те, которые попадают в прессу – бывают сфабрикованными. Сейчас такое особенное время из любого факта, из любого знака внимания стараются сделать скандал, чтобы на нём потом заработать денег или популярность... Посмотрите на американца Вайнштейна. Люди, которые заплатили ему, чтобы стать звёздами, в итоге какие-то мутные и бездоказательные обвинения в его адрес стали кидать. Не исключаю, что это всё политика. Поэтому он и попал под каток. Но опять же, отмечу, все ситуации индивидуальны. И обычно люди, которые сталкиваются с каким-то насилием идут за помощью в правоохранительные органы, а не в прессу.

- А женщины, с которыми у вас были романы, вам когда-нибудь мстили?

- Нет.

— Вы способны простить предательство и стоит ли это делать?

— Я могу сказать одно: тот, кто предал один раз, предаст и второй.

- Вы много времени посвящаете общественной работе, занимаетесь вопросами детских кинематографа и хоккея. Вы этим всем стали заниматься, поскольку видите огромную брешь в этой сфере?

— Дело в том, что хоккеем я занимаюсь всю жизнь. Поэтому стараюсь этот опыт трансформировать в какие-то реалии. Удалось для ребят и площадку починить, и форму купить, и поставить раздевалки зимние, которых не было. Когда ребята раньше приходили на лёд они прямо на льду переодевались. Это ж с ума сойти просто. А по поводу детского кино отмечу - будущее за детьми. Те, кто правильные книжки в детстве читает, они и правильную страну будут строить. К сожалению, образование сегодня просело полностью.

— Всерьёз начали поговаривать о переводе школ и ВУЗов на удалённую систему обучения...

— Ну это полная катастрофа. Во время форс-мажора с этим можно смириться, но сделать такое образование постоянным - просто преступление.

- Вы нашли уже свой смысл жизни? Осознаете своё предназначение?

— Знаете, это прозвучит очень банально, но смысл жизни — сама жизнь. И, когда эта истина становится твоей сутью, ты тогда понимаешь, насколько всё просто и насколько мы, как в музей пришли, посмотреть на эту Землю. Ведь столько много заложено в самом человеке. За всю жизнь не разобраться. А мы, к сожалению, занимаемся несколько иным. Но это уже другая история...