Пьер Ришар: я всегда знал, что в России меня любят

Аргументы Недели → Интервью 13+

6 июня 2020, 14:52 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Пьер Ришар, фото: globallookpress.com, © Michal Krumphanzl

Пьер Ришар всегда был и остается для российского зрителя символом Франции, но и каким-то «своим». Любовь зрителей – однозначна и безусловна! И надо отметить, что актер «платит» той же монетой своим поклонникам -безусловной и однозначной! Специально для «Аргументов Недели» интервью с Пьером Ришаром.

-Месье, в чем секрет любви российских зрителей к вам? На ваш личный взгляд.

-Видимо, в обоюдности. Я всегда знал, что в России меня любят. Куда бы я не приезжал в России, меня всегда великолепно встречали. Даже в небольших городах. Конечно, мне это приятно! И я отвечаю им взаимностью. Как можно не любить такой народ?

-Вы много снимались с другой французской звездой – Жераром Депардье. А в жизни вы с ним дружны?

-Я не могу сказать, что мы большие друзья с Жераром, но мы часто пересекались по работе. Когда ты работаешь с человеком, то должна быть и «зона комфорта»: ты должен хотя бы почувствовать человека, его мысли… Да, бывало, что после съемок или после презентации фильма мы много болтали, пили вино…

-Многие актеры говорят, что все их фильмы любимые. Если честно, то я в это не верю. Есть же самый любимый! Вы согласны?

-Думаю, что вполне. Есть фильмы, которые запали в душу навсегда. У меня есть такое кино. Помните фильм «Игрушка»?

-Конечно!

-Это мой любимый фильм. Есть причины… Отношение детей и родителей. Это фильм из «моего детства»: я вырос в семье обеспеченных родителей, но у меня не было теплоты и общения. А это нельзя ничем заменить.

-Вы в жизни легкий человек?

-Уж точно, что не очень мрачный. Конечно, в кино я могу быть комиком до конца, но в жизни… Нет. Я люблю друзей, веселую компанию, смешные рассказы. Мне нравится проводить время весело. Нравится, когда люди смеются. Увы, преклонный возраст уже. Иногда здоровье не позволяет быть слишком веселым.

-Сейчас стало модно заниматься политикой. И ваши коллеги с удовольствием этим занимаются. Ваше отношение к этому?

-Я точно человек не политики. Конечно, я смотрю телевизор, но обычно смеюсь…

-Почему?

-Политика – шоу! И без смеха это смотреть невозможно.

-Вы помните свой первый приезд в Россию?

-Помню… Это было во время перестройки. Но это была другая Россия. Решил я вечером прогуляться по улицы… Зашел в магазин и был в шоке: полки пустые, неулыбчивые продавщицы, улицы темные… Понимаю, что время было сложное. Сегодня все изменилось: Москва играет яркими красками. Это замечательно!

-Вы когда-то сказали, что хотите сняться у Никиты Михалкова. Есть еще такое желание?

-Когда есть сильное желание, то оно не проходит. Бог мой! Возможно, все еще впереди!

-Благодарю.