Актриса Агния Кузнецова: «Для жизни нужно малое количество вещей»

Агния Кузнецова родилась в Новосибирске. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Груз 200», «Все умрут, а я останусь», «Дом, милый дом!», «Морфий», «Пара гнедых», «Башня», «Богини правосудия», «Индус», «Сделано в СССР», «Мосгаз», «Одесса-мама», «Да и да», «А зори здесь тихие…», «Девочки не сдаются», «Жёлтый глаз тигра» и др.

- Агния, физически сложная была роль в картине «А зори здесь тихие…»?

- Довольно сложная. У нас были настоящие винтовки, вещмешки, куда помещалось всё, что носит с собой военнослужащий, сапоги, портянки. Съёмки были тяжёлые, но замечательные и интересные. Мы снимали в Карелии, там очень красивая природа. И в перерывах между съёмками я ложилась под какую-нибудь сосну, вещмешок под голову, и на мягком мху я прекрасно спала. Ещё выдалось для Карелии очень жаркое лето, мы даже могли купаться. Мне достались замечательные партнёры – Петя Фёдоров, Женя Малахова, Соня Лебедева, Настя Микульчина. Нам было классно и весело вместе. И, я считаю, фильм получился хороший.

- Как считаете, наши девушки должны служить в армии, как это практикуется, скажем, в Израиле?

- Женщина ни в коем случае не должна служить в армии, потому что у неё другое предназначение. Она, прежде всего, та, кто охраняет дом, следит за уютом и теплом в семейных отношениях, рожает детей. Поэтому служить в армии для меня нонсенс. Не знаю, как там бедные девушки справляются с этим в Израиле.

- А вы, кстати, были в Израиле? Какое у вас было самое увлекательное путешествие?

- Да, я была в Израиле. Жила в Тель-Авиве, который меня потряс – замечательный, красивый. Я жила прямо в старом городе, там, где центральный рынок. Можно было купаться в октябре, прекрасное море, чистые пляжи. Очень приветливые люди. Многие говорят по-русски. Израиль произвёл на меня большое впечатление, мечтаю поехать туда в паломническую поездку, по святым местам.

А самое увлекательное путешествие было у меня в Африку, на остров Занзибар. Мы поехали туда зимой, отмечали там Новый год с моим мужем. Ещё раз вдвоём отметили свадьбу. Занзибар – это круто, я всем советую туда поехать. Можно поплавать с морскими черепахами. Это было моё самое сильное впечатление! Там стояла сорокоградусная жара. Мы наблюдали отливы и приливы. Когда отлив, можно далеко, на два километра, уйти вглубь океана, собирать морские звёзды, огромных размеров ежей. Но нужно успеть вернуться – к часу дня ты видишь, как на горизонте на тебя идёт волна, наступает прилив. Не успеешь – придётся возвращаться вплавь.

На острове живут в основном мусульмане, они очень приветливые люди, но все закрывают лица, не дают себя фотографировать. Замечательные дети, некоторые из них не видели телефонов, никогда не видели своих фотографий. Абсолютно чистые люди живут на Занзибаре. Мы посещали маленькие глиняные деревушки, в которых нет электричества. Когда ты идёшь через деревушку вечером, кое-где горит огонь. Если кто-то едет сзади тебя на велосипеде, ты слышишь только скрип колёс, а человека не видишь, потому что он так же чёрен, как эта африканская ночь. В общем, это была потрясающая поездка. Сейчас я мечтаю съездить на сафари, посмотреть экзотических животных. Африка – это моя любовь!

- В фильме «Не мой» рассказывается о знакомстве в интернете. Как вы относитесь к таким знакомствам?

- Абсолютно нейтрально. У меня есть множество примеров людей, которые познакомились через соцсети, поженились и живут счастливо. Люди сейчас много сидят в соцсетях, у них дефицит живого общения, поэтому как следствие появляется какая-то стеснительность, закрытость. И вот в интернете кому-то легче знакомиться. Со мною такого не случалось. Но я не против знакомств в интернете.

- Насколько вы погружены в интернет, сколько у вас подписчиков в инстаграме?

- Я стараюсь придерживаться цифрового минимализма, но сейчас, когда мы сидим в изоляции, я часто зависаю в интернете, в инстаграме. Там происходит какое-то общение, люди делают интересные прямые эфиры, и ты погружаешься в это. Хотя я, конечно, хотела бы проводить в интернете гораздо меньше времени. Надо придумать для себя какое-то расписание. Подписчиков у меня в инстаграме немного – где-то 46 тысяч всего.

- Вы за живое общение, или вам удобнее общаться в соцсетях? Сохранили ли вы отношения с друзьями детства?

- Я за живое общение. У меня есть подруга детства, Таня Романовская, она живёт в Новосибирске, откуда я родом. Мы с ней познакомились ещё в пятом классе, когда я перешла в новую школу, и до сих пор дружим. Мы редко встречаемся, мы виделись, когда я приезжала в Новосибирск на гастроли или в гости к маме. Таня была у меня на свадьбе, я крёстная мама её дочки.

- Вы сыграли роль в сериале «Одесса-мама». Понравился город? Там действительно какие-то особенные люди?

- В этом сериале я играла дочку героини Екатерины Гусевой. Мне интересно было в 25 лет изображать 15-летнюю девчонку. Такого худого воробушка, у которой впервые в жизни случилась любовь. И она очень сильно переживает. Мне это было довольно сложно играть, потому что я уже была взрослой девушкой. 25 лет и 15 – это всё-таки большая разница. Я там резала свои волосы в кадре и разгуливала в парике под мальчика… Одесса – потрясающий город. Я снималась там неоднократно, изучила все его улочки. Потрясающая Дерибасовская! А как одесситы разговаривают! Одесса – это просто отдельная страна. Я испытываю большую боль, когда вспоминаю о том, что там произошло. Я бы хотела, чтобы Одесса сохранилась таким шикарным екатерининским годом, чтобы там остались эти замечательные люди, закрытые дворики с кучей кошек. Вспоминаю Одессу, и мне становится грустно, потому что мы все сейчас в изоляции. А я бы хотела ешё не раз посетить Одессу…

- Вы снялись в комедийной картине «Девочки не сдаются». Вам легче заставить зрителя заплакать или рассмеяться?

- Для меня, для моей психофизики, наверное, легче заставить зрителей плакать, чем смеяться. Чтобы рассмешить, нужно обладать острым комедийным даром, которым обладают некоторые наши замечательные артисты. Но комедия «Девочки не сдаются» всё-таки лирическая, там есть и смешное, и грустное, какие-то переживания, приключения. Это не просто какая-то ситуационная комедия. Это большая история про нескольких женщин, которые начинают друг другу помогать. В общем, было что играть. Жалко, что мы не сняли второй сезон, это замечательный сериал.

- В сериале «Жёлтый глаз тигра» всё крутится вокруг янтаря. Вам нравится янтарь? Носите ли вы янтарные украшения? Какие камни вам нравятся?

- Янтарь – довольно красивый камень. Но я бы никогда не стала носить янтарные украшения. Мне кажется, поскольку камень крупный, украшения из него подходят женщинам более зрелого возраста. И я не очень люблю жёлтый цвет. Мне больше нравятся другие камни. Рубин, например.

- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- Я за брендами не гоняюсь. На данный момент изучаю такое течение, которое называется минимализм. Это когда тебе нужно для жизни малое количество вещей, мебели и так далее. Исповедуя материальный минимализм, ты можешь сосредоточиться на человеке, на личности, а не на том, во что человек одет, какая у него машина, в каком ресторане он вкусно поел, сколько денег потратил. Думаю, из-за этой эпидемии многие люди в мире перейдут на минимализм, перестанут гоняться за призрачными вещами.

- Вы сыграли роль в сериале «Тест на беременность». Насколько для вас изменился мир после того, как вы родили? Он стал другим?

- Я раньше думала, что женщины преувеличивают, когда говорят: «Это был самый счастливый день в моей жизни, когда я родила ребёнка!» Но когда я сама родила, я могу повторить вслед за ними – это был самый счастливый день в моей жизни! Я обожаю своего сына Андрона. Конечно, есть свои трудности в выращивании и воспитании ребёнка. Но мир стал действительно другим, в том смысле, что я стала обращать внимание на чужих детей, у меня стало больше ответственности, очень много времени я отдаю своему ребёнку. И это прекрасно, потому что это и есть любовь. Любовь - она жертвенна.

- Было такое, что вы сами выполняли на съёмках сложные трюки?

- Нет, никогда. Потому что знаю много историй, когда артисты просто ломались на этом, и можно было даже расстаться с жизнью. Самое главное для актёра оставаться целым и невредимым, потому что его тело, его лицо принадлежит на этот момент проекту, фильму. Актёр не может рисковать, потому что проект может остановиться из-за какого-нибудь неприятного случая. Пусть профессионалы-каскадёры делают своё дело.

- С кем из маститых актёров старой школы вы снимались или играли на сцене? Чем они вас поразили, чему научили?

- Мне повезло невероятно. Я снималась с Виктором Сухоруковым, Сергеем Маковецким, Ириной Купченко, Раисой Рязановой, другими выдающимися актёрами. Они меня всегда поражали своей техникой. Надеюсь, мне еще повезёт сниматься с нашими любимыми актёрами старой школы. А в театре меня поразила работа с Татьяной Васильевой. Насколько она абсолютно подчиняется режиссёру, слушает, молчит. Могла бы вести себя как прима, но она, как студентка, всегда выполняла все режиссёрские задания. Вообще актёры старой школы – невероятно работоспособные люди!