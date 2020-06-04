Олег Зубков: в Крыму появится крупный парк аттракционов

Аргументы Недели → Интервью 13+

4 июня 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели», Елена ГОЛОВАНЬ ]

фото: соцсети

Крымский бизнесмен, владелец сафари-парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков решил возобновить строительство парка развлечений «Белая скала». Парк был возведен практически наполовину, но вот уже пять лет строительство заморожено. В проект уже вложено около шести миллионов долларов, для завершения потребуется еще более десяти миллионов

«Работы планируем начать уже летом»

- Парк развлечений «Белая скала» построен процентов на 40-50, - рассказал корреспонденту «АН» Олег Зубков. - Территория огорожена, асфальтирована, подведены электричество и водопровод. Построен самый большой замок привидений в мире, гостиница на три этажа, кинопавильон, возведены фонтаны, торговая улица. В ангаре уже стоит вертолет, на котором можно будет совершать прогулки на Белую скалу. Заключены контракты на поставку аттракционного оборудования. Построена искусственная река протяженностью в полкилометра. Но работы еще предстоит очень много. Главное, что после пяти лет застоя мы вернулись к этому проекту. Благодаря поддержке минэкономразвития мы почувствовали уверенность, что в РФ можно попытаться что-то достроить. Тем более, подросли мои сыновья. Они выразили готовность участвовать в создании нового парка, подстраховать меня. Поэтому мне легче в каком-то плане будет. Работы планируем начинать уже летом.

«Сезона в этом году не будет»

- Не слишком ли рискованно сегодня начинать такое масштабное строительство в связи с пандемией? Или вы рассчитываете, что люди поедут в этом году в Крым?

- Конечно, не поедут. Сезона не будет однозначно. Людей напугали всеми этими масочными режимами, прогулками через день и прочим. Поэтому люди сегодня рады хотя бы выйти из квартир и походить по парковым зонам. Так что в Крым этим летом поедут единицы, самые отчаянные. Конечно, на них мы никакого сезона не сделаем и не пополним наши счета. И тем не менее, принято решение об открытии 12 июня парка «Тайган». Будем открывать, работать, попытаемся получить с этого сезона хоть что-то.

- Кстати, как сейчас дела обстоят в «Тайгане»?

- Все животные живы, все хорошо, все рожают малышей. Впервые в своей истории сафари-парк уже шесть месяцев работает без посетителей. Но пока справляемся.

- Вернемся к парку развлечений. Вы говорите, что не рассчитываете на сколь-нибудь успешный сезон, но строительство требует огромных средств…

- На строительство парка уже давно были зарезервированы необходимые средства. К тому же, сейчас как раз есть время на работу над проектом. Надеюсь, что когда-нибудь Крым восстановится, и все это будет востребовано. Тем более, что парк еще не один год будет строиться.

«Мечта есть мечта»

- Ну а политическая какая у вас ситуация? Как власти относятся к проекту?

- Ситуация такая, что над нами, образно говоря, открылся зонтик минэкономразвития. Туда в случае чего хотя бы можно целенаправленно пожаловаться. Главное, что все вопросы прописаны в протоколе, который подписан министром экономического развития страны и одобрен главой республики Крым. Там предусмотрено выделение земли и оказание всяческого содействие в реализации этого инвестпроекта. Более того, минэкономразвития поддержало и другие мои проекты. И крымский Колизей в том числе. Поэтому если и дальше будет идти такая последовательная поддержка, я готов замахнуться и на это строительство. Даже не деньги, а именно поддержка. А мы уже тихим сапом купим железобетонный завод и будем строить.

- Что это за проект?

- Это гигантское семиэтажное здание, подобное римскому Колизею. Снизу – огромные арки, разделенные между собой. На первом этаже будут кафе, магазины. На втором крымский эрмитаж. Здесь предусмотрены огромные залы, где может работать множество выставок на постоянной основе. В верхних этажах разместятся гостиничные номера. Верхняя палуба для развлечений – бассейны и все остальное для отдыха. Внутри Колизея огромный бассейн с всплывающей сценой, где можно будет проводить зрелищные мероприятия, в том числе с участием львов и дельфинов. Я готов ввязаться и в это строительство. Да, совершенно безрассудное, но мечта есть мечта.