Пьер Дюкан: Люди нуждаются в пищевой философии

Его имя известно всему миру. Пьер Дюкан. Он стал основателем методики борьбы с лишним весом. Автор 19 изданий, которые переведены на 25 языков мира. Пьер Дюкан – звезда диетологии. Какие советы дает врач своим пациентам? Почему предпочтительно быть стройным, чем пухлым? Балтийское бюро «Аргументы недели» благодарит французских коллег за помочь в создании интервью с месье Дюканом.
-Месье Дюкан, борьба с лишним весом – сложная наука. И она не всем по плечу. Есть много факторов… Например, гормональные проблемы или лень. Вы согласны?
-Я уверен, что есть люди, которые не могут подавить в себе желание хорошо поесть. Их просто манит еда! Увы, они ничего с этим поделать не могут. И пусть у них есть сила воли, но без специалиста они не справятся. Нужен тот, кто их контролирует. Нужна дисциплина и нужна пищевая философия.
-Часто так бывает, что человек похудел, а потом набрал еще больше килограммов. Почему?
-Вот поэтому и нужна пищевая философия, которой может поделиться врач. Настроить человека на нужную волну. Смысл же не только в том, чтобы похудеть, но и сохранить вес. Но ко мне приходят не только полные, но и стройные люди. Они хотят, например, с помощью диеты избавиться от стресса, усталости или сохранить свою молодость. Все это можно сделать путем диеты. И я составляю индивидуальный рацион для них.
-Вы хотели стать неврологом, а стали диетологом. Почему?
-Все решил случай. Ко мне пришел полный мужчина, который попросил заняться его весом. Он просил о помощи. Я тогда ничего не понимал в диетологии. Но мужчина настаивал. Единственно «условие» было в том, чтобы сохранить в рационе мясо. Я согласился. И у нас все получилось. За пять дней он потерял пять килограммов. И я увидел, как тот мужчина был счастлив. И я принял решение в пользу диетологии.
-Многие люди предпочитают считать калории. И весьма успешно. Вы согласны?
-Можно считать калории и не получить полноценного результата. Это определенный стресс и люди просто «срываются». А у меня все иначе: мои пациенты теряли вес на мясе, овощах и не считали калории.
-Месье, а как вы сами питаетесь?
-По своей системе. Ем много белков и мало жиров. Люблю рыбу, овощи, орехи. Кстати, орехи и жирная рыба прекрасно влияют на сердце и мозг.
-В чем преимущество стройного человека от пухлого? На ваш взгляд.
-Он счастливый человек. Всегда в прекрасном настроении, нравится себе. В его жизни свободно присутствуют все радости. Он живет полноценно.
-Благодарю.