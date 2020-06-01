Пьер Дюкан: Люди нуждаются в пищевой философии

Аргументы Недели → Интервью 13+

1 июня 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Пьер Дюкан, globallookpress.com, © Gwendoline Le Goff

Его имя известно всему миру. Пьер Дюкан. Он стал основателем методики борьбы с лишним весом. Автор 19 изданий, которые переведены на 25 языков мира. Пьер Дюкан – звезда диетологии. Какие советы дает врач своим пациентам? Почему предпочтительно быть стройным, чем пухлым? Балтийское бюро «Аргументы недели» благодарит французских коллег за помочь в создании интервью с месье Дюканом.

-Месье Дюкан, борьба с лишним весом – сложная наука. И она не всем по плечу. Есть много факторов… Например, гормональные проблемы или лень. Вы согласны?

-Я уверен, что есть люди, которые не могут подавить в себе желание хорошо поесть. Их просто манит еда! Увы, они ничего с этим поделать не могут. И пусть у них есть сила воли, но без специалиста они не справятся. Нужен тот, кто их контролирует. Нужна дисциплина и нужна пищевая философия.

-Часто так бывает, что человек похудел, а потом набрал еще больше килограммов. Почему?

-Вот поэтому и нужна пищевая философия, которой может поделиться врач. Настроить человека на нужную волну. Смысл же не только в том, чтобы похудеть, но и сохранить вес. Но ко мне приходят не только полные, но и стройные люди. Они хотят, например, с помощью диеты избавиться от стресса, усталости или сохранить свою молодость. Все это можно сделать путем диеты. И я составляю индивидуальный рацион для них.

-Вы хотели стать неврологом, а стали диетологом. Почему?

-Все решил случай. Ко мне пришел полный мужчина, который попросил заняться его весом. Он просил о помощи. Я тогда ничего не понимал в диетологии. Но мужчина настаивал. Единственно «условие» было в том, чтобы сохранить в рационе мясо. Я согласился. И у нас все получилось. За пять дней он потерял пять килограммов. И я увидел, как тот мужчина был счастлив. И я принял решение в пользу диетологии.

-Многие люди предпочитают считать калории. И весьма успешно. Вы согласны?

-Можно считать калории и не получить полноценного результата. Это определенный стресс и люди просто «срываются». А у меня все иначе: мои пациенты теряли вес на мясе, овощах и не считали калории.

-Месье, а как вы сами питаетесь?

-По своей системе. Ем много белков и мало жиров. Люблю рыбу, овощи, орехи. Кстати, орехи и жирная рыба прекрасно влияют на сердце и мозг.

-В чем преимущество стройного человека от пухлого? На ваш взгляд.

-Он счастливый человек. Всегда в прекрасном настроении, нравится себе. В его жизни свободно присутствуют все радости. Он живет полноценно.

-Благодарю.