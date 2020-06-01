Юрий Сёмин откровенно рассказал что он думает об уволившем его руководстве «Локомотива»

Аргументы Недели → Интервью 13+

1 июня 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

Юрий Семин, globallookpress.com, © AFP7

Обозреватель Игорь Рабинер подробно обсудил с бывшим тренером «Локо» Юрием Семиным все обстоятельства, при которых ему пришлось уйти из клуба. Приводим выдержки из этого интервью.

О руководстве «Локомотива»

- Приведу цитату о «Локомотиве» хорошего тренера Славена Билича, который потом работал в английской премьер-лиге: «У меня были разногласия в клубе. Поэтому я не смог добиться результата». А я результата добился, несмотря на еще большие разногласия. Причина же расставания руководителей «Локомотива» со мной заключается в том, что я для них - не ручной тренер и в определенных моментах им мешаю. Подчеркиваю: не клубу, а лично им. Если руководители клуба считают, что я какие-то задачи не выполнил, думаю, было бы правильно и по-мужски уйти всем вместе. И генеральному директору, и совету директоров в полном составе, и тренеру. Ведь они меня назначали и утверждали, они продлевали со мной контракт. А значит, должны нести за это ответственность.

Со мной сложно ужиться руководителям, которые исходят не из интересов футбола и при этом распоряжаются чужими деньгами, не заработав для клуба ни рубля, - как нынешнее руководство «Локомотива».

О 18 кандидатах генерального директора Кикнадзе

- Слова Кикнадзе в интервью о 18 кандидатах на должность главного тренера говорят, что за моей спиной ситуация развивалась достаточно бурно, что этих руководителей не красит. Над этими цифрами смеется весь интернет.

Об интригах Кикнадзе

- Во время подготовки к весенней части сезона в Катаре Кикнадзе еще больше, чем раньше, удивил меня с негативной стороны. Он говорит, что для него главное — клуб. Нет, только свои интересы! Кикнадзе не имел права за моей спиной разговаривать с игроками и в какой-то мере настраивать их против тренера.

- И такое было?

- Да. Ставлю футболиста в стартовый состав, готовлю его к следующему этапу работы, целиком и полностью на него рассчитываю. А генеральный директор подходит к нему и говорит: «Давай так. Ты уходишь, а мы тебе отдаем половину зарплаты за оставшийся срок контракта».

О «продавце обоев» Лосюке

- Все списки потенциальных новичков в «Локомотив» сейчас поставляет продавец обоев по фамилии Лосюк. Его реальная должность - спортивный директор, но неофициально. Официально он, кажется, скаут. Где в моем контракте написано, что я должен брать игроков от Лосюка, который никогда не имел отношения к футболу? Или от алжирского агента Набиля Мерабтена?

О нефутбольных людях

- Вам трудно смириться с тем, что нефутбольные люди, непонятно откуда в ваше дело приходящие, решают вашу судьбу? - вопрос Семину.

- Да, это - самое сложное. Потому что так происходит не только в отношении меня, а в отношении всего нашего футбола. И таких людей становится все больше и больше.

- Именно этим фактором объясняете уход из профессии в достаточно раннем возрасте Олега Романцева и Валерия Газзаева?

- Вне сомнений.

О возрасте

- Считаю это неправильным, потому что все зависит от здоровья. И от того, что человек в это время добивается. Все в равных условиях — что молодые, что старые. Суть спорта в том, что ты должен завоевывать титулы здесь и сейчас. Если они есть — возраст значения не имеет. А «Локомотив» с 2016 года завоевал четыре трофея — столько за этот отрезок не взяла больше ни одна команда РПЛ.

О Пашинине и Евсееве

- В интересах футбола - чтобы после Семина «Локомотив» возглавил или Олег Пашинин, или Вадим Евсеев. Пашинин уже здесь работает, его прекрасно примут болельщики. Как и Евсеева, парня в самом расцвете сил и с мощной энергетикой. Он боевитый человек, а это то, что всегда было свойственно «Локомотиву» наших времен. И было бы верно, если бы клуб тренировал бывший игрок нашей национальной сборной. В этом была бы преемственность. Может, когда-нибудь Евсеев придет на место Черчесова. Почему мы об этом не думаем? С одной стороны, говорим, что должны привлекать в стартовый состав больше своих футболистов из школы, а с другой, сами же нарушаем эти принципы.

О торжественных проводах

- Если руководство «Локомотива» предложит вам торжественные проводы во время какого-то матча, — согласитесь? - вопрос Семину.

- С этими руководителями - нет. Когда они закончат свою перестройку, и придут другие - да. Я «Локомотив» люблю, это огромная часть моей жизни. Этот клуб мне очень многое дал. И он не имеет отношения к этой группе людей.