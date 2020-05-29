Андрей Мерзликин: В детстве, отрочестве и юности я мечтал о космосе

Аргументы Недели → Интервью 13+

29 мая 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Андрей Мерзликин, globallookpress.com, © Anatoly Lomohov

Андрей Мерзликин – удивительный актер: он предпочитает домашний быт светским тусовкам, невероятно трудоспособен и потрясающе харизматичен. Мало кто знает, что актер в детстве, отрочестве и юности совершенно не помышлял об актерстве…

-Андрей, если честно, то практически все актеры, с которыми я говорила, утверждают, что с детства мечтали о кино и сцене. Получается, что вы исключение?

-Я просто вырос в подмосковном городе Королеве, и мои мечты, как у многих моих товарищей, были связаны с космосом. Да и мама хотела, чтобы я имел стабильную земную профессию. Вот после школы я и решил, что должен освоить профессию радиотехника космического машиностроения. Вполне возможно, я бы и преуспел на этот поприще, но жизнь распорядилась иначе.

-И что же случилось?

-А наступила перестройка и моя специальность в те годы оказалась невостребованной. И я остался без работы. Что делать? Но тут «вмешался» случай на мое счастье: в один прекрасный день я встретил знакомую, и мы разговорились… Они упомянула в беседе, что в Москве идет набор в театральные вузы. Я подумал: «А почему бы мне не попробовать?»

-Так сразу?

-Нет, конечно. Пришел домой, засел за книги, быстренько выучил басню, стихи, прозу. Был уверен, что поступлю. И поехал во ВГИК… Не поступил. Во время экзаменов я познакомился с другими ребятами и решил, что к началу учебного года я должен поехать вновь в Москву, чтобы поздравить тех знакомых, которые поступили. Приехал – да так и остался…

-Это как?

-А просто ходил на лекции, сидел в аудитории, слушал преподавателей, общался со студентами. Неофициально приходил на лекции. Просто под шумок. В таком «положении» я протянул месяц, а потом вновь вмешалась судьба! Нужно было выбрать старосту курса. И предложили «товарищи по учебе» мою кандидатуру. Вот на собрании все и выяснилось! Я же в «списках не значился». Видимо, мое желание было настолько велико, что случилось чудо: преподаватели те, у которых я учился – отстояли меня. Вот так я стал совершенно полноправным студентом.

-Как вам жилось в студенческое время? Весело?

-Мне нравилось учиться! А вот жизнь в студенческом общежитии… Не по мне! Веселье, гулянки и т.д. Человек я открытый и прямолинейный! На одном собрании так и сказал: «Если это и есть актерская жизнь, то она мне совершенно не подходит!»

-И что вам на это ответили?

-А мне ответили, что если меня не устраивает такая жизнь, то мне лучше покинуть вуз.

-И вы ушли из института?

-Документы на отчисление были готовы, но мое желание стать актером, к счастью, пересилило мой прямолинейный характер. Я подумал, пошел в деканат и сказал, что хочу стать актером и прошу дать мне возможность доучиться экстерном на платном отделении. Мне пошли навстречу.

-Андрей, однако у вас характер далеко не «мед». Не сложно с таким в жизни?

-Я такой, какой есть. Для меня важна правда. Кстати, в студенческие годы я отстаивал правду не только на словах, но и кулаками. Есть, что вспомнить.

-Вам знакома такая фраза – «проснулся знаменитым»?

-Скорее, «заснул знаменитым». Что лукавит? Известность мне принес фильм «Бумер». Помню, что его показывали на Московском кинофестивале… В полночь!!! Я тоже был на показе и волновался. Когда сеанс закончился, то головы зрителей повернулись в мою сторону. Вот как-то так. Я поймал свой шанс.

-Вы счастливчик!

-Пока грех жаловаться! Мне везет с режиссерами, картинами…

-Андрей, а бывает, что вы отказываетесь от сценария? От роли?

-Знаете, меня удивляет такая постановка вопроса. Да актеры ждут предложений от режиссеров, ждут звонков, ждут сценария! Ждут. В жизни бывает так: сегодня не смолкает телефон, а завтра – тишина… Я люблю свою профессию. Мне интересно все, что происходит на съемочной площадке. Я получаю от этого огромное удовольствие!

-Благодарю.