Актриса Надежда Иванова: «От Саши Бортич идёт ощущение какого-то драйва»

Аргументы Недели → Интервью 13+

29 мая 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели», Александр Малюгин ]

Надежда Иванова, фото: личный архив

Надежда Иванова родилась в Москве. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Школа», «Аварийное состояние», «Светофор», «Секта», «Лесник», «Соседи», «Анечка», «Марьина роща», «Ольга», «Близкие», «Кухня. Война за отель» и др.

- Надежда, вы дебютировали в фильме «Школа». Чем вам была интересна эта роль?

- Эта роль была полной противоположностью меня. Я очень эмоциональный человек. В сценарии моя героиня была без особых эмоций. Я тогда ещё училась в Щукинском училище. И я придумала для сценаристов некую любовную линию для моего персонажа. В итоге, правда, сама прописала себе роль, и она стала более объёмной. Основные герои были актёры, остальные - настоящие школьники. Все происходило в московской школе на Красногвардейской.

- А вы бы могли сами преподавать в современной школе?

- Быть учительницей? Думаю, что нет. Моя мама – учительница, и я знаю всю подноготную этой нелёгкой профессии. Мама много рассказывала о школьных проблемах, о том, как ведут себя учащиеся. Есть и хорошое, и плохое в школе. Многое зависит от родителей, от того, как они занимаются своим ребёнком. Но мне вообще не очень нравится кого-то учить, это совсем не моё. И потом, я не люблю находиться подолгу в одном и том же месте.

- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- В России, скорее, помогает. Сейчас же в основном снимают типажи, типа Саши Бортич. Или Ирины Старшенбаум. Многие из них без актёрского образования, как та же Бортич. Зато у них есть фактура, которая даёт им пропуск на большой экран. Сейчас пишут такие сценарии, где актриса должна соответствовать определённым стандартам красоты. В Голливуде всё не так. Там снимают разные типажи, поэтому у них звёзды не только писаные красавицы, но и талантливые артистки с необычной внешностью.

В России существует мода на стандарт. У мужчин был Даниил Козловский, потом стал Александр Петров, теперь Саша Кузнецов. Вот они – герои нашего времени. Их везде и снимали, и снимают.

- И всё-таки, в чём феномен Саши Бортич? Почему она такая востребованная актриса?

- Она привлекательная. Я с ней пересекалась на съёмочной площадке. Мне кажется, от Саши идёт ощущение какого-то драйва, беззаботности. Она очень уверена в себе. Цепляет своей дерзостью, независимостью. Огонь! Саша особенно ни в чём не копается, а действует на все сто. Почему она востребована? У фильмов с её участием уже есть кассовый успех. Поэтому её и приглашают как звезду в новый фильм.

- А когда в картине играет просто медийный персонаж, не актёр, он не отнимает хлеб у профессионального артиста? Вот, например, популярный певец Егор Крид сыграл главную роль в недавней комедии «(Не) идеальный мужчина». Вас это не задевает как актрису, выпускницу Щукинского училища?

- Я должна была сходить на премьеру этого фильма, но не сходила. Задевает ли меня это? Не задевает. Если Егор Крид известен, на нём можно будет собрать кассу. Таков расчёт.

- В фильме «Аварийное состояние» действие происходит в небольшом провинциальном городке. А вы сами могли бы жить в провинции, работать в местном театре, например?

- Я очень люблю провинцию, хотя сама коренная москвичка. Меня завораживают люди, когда я приезжаю в глубинку, в них есть такая простота. Я и сама такая – простая, застенчивая. Может, поэтому быстро нахожу общий язык с провинциалами. Но жить бы там не смогла. Я москвичка до корней волос. Культурный уровень в провинции более низкий. Все поэтому приезжают в столицу – хотят развития. Со мной работает большое количество людей приезжих. Я замечаю, что у них какое-то уникальное мышление.

- В Москве и зарплаты другие. А почему наши актёры не любят озвучивать свои гонорары за работу в кино? В Голливуде всё наоборот, все знают, сколько получает за роль, например, Аль Пачино или Мерил Стрип…

- Я не говорю про свои гонорары, потому что суммы постоянно меняются. Это зависит от проекта, от бюджета. Бывает, что нет вообще никакого бюджета, и ты снимаешься потому, что тебе нравится проект и режиссёр. В фильме «Близкие», это авторское кино, я снималась бесплатно. Эта картина о семье, о взаимоотношениях внутри семьи, о конфликте дочери и матери, матери и мужа, отца с сыном. На тот момент у меня был перерыв со съёмками, потому что мне не нравился материал, в котором я работала. А тут предлагали главную роль. И я согласилась.

- Вы снимались в сериале «Секта»? Как не попасть в такие сообщества, как думаете?

- Мне кажется, в секты попадают люди, которые психически неустойчивы, или не определившие своё место в жизни. Это опасно. Потому даже, что новые члены секты всё продают, своё имущество, и отдают деньги в руки предводителей этих сект.

- Был в вашей биографии такой фильм «Отдам котят в хорошие руки». Говорят, можно определить характер человека по тому, кошатник он или собачник. Вы – кто?

- Я люблю больше кошек, но у меня на них аллергия, поэтому я кошку завести не могу. Но люблю и маленьких собачек. Однако никаких животных у меня нет, потому что я всё время в разъездах.

- В сериале «Анечка» речь идёт о сильной любви героя. Вы вообще за сильную любовь, или против безумств?

- Конечно, я за сильную любовь и сильные чувства. Этот проект был хорош тем, что я познакомилась на нём с режиссёром. Мы с ней играли главные роли. И в итоге она стала режиссёром картины «Близкие», в котором я, как уже было сказано, снялась в главной роли.

- Женщина должна быть хорошей хозяйкой, или сейчас все услуги можно купить?

- Конечно, женщина должна всё уметь. Но я – нехорошая хозяйка. Я творческий человек, у меня сегодня может быть одно настроение, завтра – другое.

- Чему вы обучались для той или иной роли?

- В одном сериале я играла врача-анестезиолога, и немного обучалась этой профессии. Ну как обучалась. Поехала специально в больницу и смотрела, как делают операцию, чтобы получить какую-то практику. Но я не выдержала всей операции – невозможно, когда разрезают полспины при тебе!.. Но в плане организации процесса кое-что удалось понять. И в плане характеров тоже. Анестезиологи – спокойные, в меру циничные люди. Во время операции могут рассказывать, что ели за обедом, к примеру. В общем, моя поездка в больницу очень мне помогла, и я справилась с ролью в кино.

- Вы много снимались в мелодрамах. Там вам приходилось часто плакать. Как вызываете слёзы?

- Мне заплакать несложно. Я человек повышенных эмоций. Достаточно впечатлительная. Я просто могу вспомнить какую-нибудь историю, и слёзы наворачиваются на глаза. Если меня трогает сцена, я могу просто заплакать.

- Вы смотрите наше телевидение?

- Нет, у меня даже нет телевизора.

- А с кем из актёров старой школы вы работали, встречались где-либо? Чем они вас поразили, чему научили?

- Василий Семёнович Лановой был моим педагогом в Щукинском училище. Он преподавал художественное слово. Это великий человек, который очень повлиял на меня. Всё, что он говорил, я выполняла. Когда я однажды сказала ему, что не хочу чего-то делать, что мне это не очень нравится, Василий Семёнович проговорил – здесь есть я, есть ты, и мы делаем это вот так-то. И я ему доверилась, и у нас получилось две шикарных актёрских работы. Я ему очень благодарна за то, что он открыл во мне, мне было тогда 18 лет, мой огромный внутренний мир, который не каждый педагог смог бы раскрыть.

У него уникальное мышление, энергия, широта души. А ещё Василий Семёнович прошёл войну маленьким мальчиком. В общем, я счастлива, что мне довелось встретиться с таким прекрасным педагогом и человеком.