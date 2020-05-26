Инес де ля Фрессанж: Не бойтесь смешивать стили

Аргументы Недели → Интервью 13+

26 мая 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Инес де ля Фрессанж, фото соцсети

Великолепная Инес де ля Фрессанж -эталон парижского шика, модель, аристократка. В начале 80-х ни один модный показ не обходился без ее участия. Она была лицом многих известных брендов и даже вдохновляла самого Карла Лагерфельда. И до сих пор мир моды считает Инес де ля Фрессанж иконой стиля. Балтийское бюро «Аргументы Недели» благодарит французских коллег за помощь в создании интервью с Инес де ля Фрессанж.

-В 2010 году вышла ваша книга «Парижанка и ее стиль». Сложно стать парижанкой?

-Я рассказывала в своей книге о «моем» Париже. Любимые кафе, интересные места, магазинчики… Но так получилось, что была затронута тема «своя в Париже». Как стать своей в Париже. Вот так и появились некоторые рекомендации по стилю. Но я не считаю, что только парижанки могут давать советы по стилю. Свой стиль есть у женщин любой национальности. Да и Париж – разный! Тут много немцев, русских, испанцев… Все они делают своим стилем великолепный Париж.

-Вас называют иконой стиля. В чем секрет?

-Иконой стиля…Интересно и приятно. Но я вас несколько разочарую. В моем гардеробе есть джинсы, темно-синие свитера, пиджаки. Я живу среди людей и одеваю повседневные вещи. В нашем мире все быстро меняется: чем скромнее ты одета, тем более стильно ты выглядишь.

-Вы за то, чтобы смешивать разные стили одежды?

-Конечно. И не стоит этого бояться! Я поняла это еще с детства: мама любила цветные юбки, ее подруга была «хиппи», но при этом они были с идеальными прическами, ухоженными. Потрясающее сочетание небрежности и ухоженности. Обдуманной.

-Что в гардеробе женщины должно быть?

- Обязательно пальто. Я предпочитаю темно-синее. Пуловер и белые джинсы. И, конечно, балетки.

-А каблуки?

-Я не могу сказать, что очень люблю каблуки. Можно стильно и сексуально выглядеть в джинсах, кроссовках и темно-синем пуловере. Он всегда в моде и всегда завершает образ.

-Когда женщина выглядит «смешно»?

-Я бы так не говорила. Могу посоветовать! Не стоит носить золотые украшения днем. Кроме… обручального кольца. Не стоит свои «драгоценности» одевать все и сразу. Смешивайте стили. И всегда говорила, что следует избегать меха. Без него будете выглядеть моложе.

-Вы успешны, самодостаточны, позитивны. Есть формула успеха?

-Если вокруг тебя близкие люди, которым ты дорога и которых ты любишь, то значит ты – успешная женщина. Но следует прожить жизнь, чтобы понять и почувствовать это.

-Благодарю.