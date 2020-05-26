Фитотерапия: как не заразиться коронавирусом

Аргументы Недели → Интервью 13+

26 мая 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

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Врач-терапевт высшей категории (фитотерапевт, гомеопат) и полковник медицинской службы в отставке доктор Валерий ЖИВОТОВ специально для «АН» рассказал о том, как защититься от коронавирусной инфекции с помощью лекарственных трав и гимнастики. Рецепты прилагаются.

Как защитить себя от коронавирусной инфекции?

1) Достаточный для Вас по продолжительности сон. Непременное условие – отход ко сну не позднее 22.00. – 22.30. часов. Учёные в этом утверждении единодушны. Это укрепляет иммунитет и способствует долголетию 2) Ежедневная дыхательная гимнастика. В интернете, ютубе можно найти массу рекомендаций и упражнений на этот счёт. Это и йога, и гимнастика по Стрельниковой, Бутейко и ещё многих авторов. Есть что выбрать. Вот квинтэссенция предлагаемого:

а) Чихание! Перед тем, как приступить к собственно дыхательным упражнениям, необходимо два – три раза хорошо чихнуть через обе ноздри, а затем через одну, попеременно прижимая другую. Рефлекс чихания вызывайте искусственно, аккуратно вызывая рефлекс в любой одной ноздре, небольшой бумажной трубочкой, или трубочкой из фольги, диаметром примерно со спичку. Аккуратно! Без излишнего энтузиазма!

Это преследует цель механической очистки слизистой оболочки дыхательных путей, включая придаточные пазухи носа, от избытка слизи и её приклеившихся частиц, являющихся питательной средой для патогенной микрофлоры. Также, чихание является подготовительным упражнением к собственно дыхательной гимнастике и активирующим кровообращение, прежде всего мозговой кровоток. Вам же не хочется заболеть не только коронавирусной инфекцией, но и болезнью Альцгеймера? Ну, тогда чихайте на здоровье! Утром и перед сном. Пожелание звучит двусмысленно, но Вы поняли всё правильно.

Упражнений много, предлагаю одно по моему вкусу.

б) Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч. Руки свободно свисают перед собой, кисти рук соединены, пальцы переплетены «в замок». Чуть наклонились вперед, неспешно, вдыхая через нос, выпрямляемся, заводим руки за голову и прогибаемся в пояснице. Как бы, замахиваемся топором. Заведя руки за голову (максимально, но без излишнего усердия),задерживаем дыхание на 1 – 3 сек. Далее, «колем топором поленницу»: наклоняемся вперёд до комфортного уровня, в течение 1 – 2-х сек., быстро, но не резко, выдыхая через рот со звуком, похожим на «ха…а…а», и максимально втягиваем живот к позвоночнику. При этом руки уже расцеплены и свободно свисают вниз, «болтаются». Задерживаем дыхание на 4-7 сек. Можно меньше или больше, если это Вам комфортнее. Затем опять соединяем кисти и пальцы в замок. Повторяем упражнение 10-15 раз. Если уровень Вашей физической подготовки не позволяет сразу же выполнить упражнение столько раз, сделайте меньшее их количество. Постепенно выйдите на должный уровень.

Помните: Дыхательная гимнастика – это тоже физическая нагрузка. При наличии у Вас серьёзных хронических заболеваний, к тому же, в стадии обострения, при острых заболеваниях и в первые 2 – 3 недели после них, при любых сомнениях в целесообразности, особенно после перенесённой инфекции Ковид-19, необходимо заручиться одобрением Вашего лечащего врача! И ещё, важно: упражнение повторять дважды в день. Утром, до завтрака, или через 2 часа и более после него, желательно после стула, и вечером, перед сном. Те, кому уровень физической подготовки позволяет повторять упражнение большее количество раз (например: утром, днём и вечером; 2-3 подхода по 10 упражнений с 1-2-х минутным перерывом между ними и т.п.), – делайте. Но не переусердствуйте. При появлении неприятных симптомов, – остановитесь, и умерьте свой пыл. Помните, что дыхательная гимнастика – это тоже физическая нагрузка. О том, что заниматься дыхательной гимнастикой необходимо на свежем воздухе (парк, балкон, проветриваемые помещения и т.д.) напоминать, полагаю, излишне. Наряду с дыхательной гимнастикой, в этом же пункте стоит сказать о необходимости приемлемой физической активности. Как минимум УГГ (утренней гигиенической гимнастики). Её сочетание с дыхательной гимнастикой – мощный фактор укрепления здоровья и иммунитета, улучшения качества жизни и увеличения её продолжительности.

3) Питание. Питание должно быть регулярным, полноценным и сбалансированным по белкам, жирам, углеводам и её калорийности. Оно должно обеспечивать организм и его процессы саногенеза необходимыми БАВ. Это витамины, микроэлементы (цинк, селен, магний и др.), упомянутые выше биофлавоноиды (БФ) и антиоксиданты и др. Нужны белки: мясо, рыба, птица, яйца, молочная продукция. При их дефиците нарушается и снижается синтез иммуноглобулинов и других белковых структур, необходимых для оптимального течения в организме процессов саногенеза. Жиры и углеводы также необходимы, как источники энергии и как условие усвоения жирорастворимых витаминов (А, Е, D). О важности аскорбиновой кислоты – витамина С, – говорить излишне. Назову основные источники БФ и антиоксидантов. Это: ягоды: шиповник, рябина, облепиха, виноград, чёрная смородина, клубника, земляника, клюква, черника и много других; фрукты: цитрусовые, сливы, яблоки, груши, гранат и др., овощи: помидоры, огурцы, морковь, перцы, лук, чеснок, и др., орехи: миндаль, грецкие, фундук, кешью и др., чай, какао, яйца, фасоль.

Если вышеназванное регулярно присутствует в Вашем рационе, и Вы не забываете другие пути укрепления иммунитета, угроза заболеть тяжёлой формой COVID-19 у Вас сведена к минимуму.

4) Лекарственные растения. Те, о которых я расскажу, веками использовались в народной и академической медицине разных стран, на которые имеются фармакопейные статьи. По сути — это «паспорта безопасности» и «пропуск» в клиническую практику. Их БАВ и БАК хорошо изучены, определены показания и противопоказания — это серьёзная доказательная база. Многие лекарственные растения относят к той или иной группе в зависимости от выявленного, доказанного и клинически апробированного лечебно-оздоровительного воздействия на организм человека и животных. Вот некоторые их группы, которые следует использовать в лечении и профилактике коронавирусной инфекции и других ОРВИ.

А) Фитоадаптогены: настойки женьшеня, аралии маньчжурской, радиолы розовой, лимонника китайского, заманихи высокой, экстракт элеутерококка, левзея софлоровидная. Очень важная группа растений, которая укрепляет иммунитет. Следует помнить о главных противопоказаниях: артериальная гипертензия, эпилепсия, гиперкинезы. Принимать в период с осеннего равноденствия по весеннее. Две – три недели в месяц, перерыв до конца месяца и следующий цикл. Как профилактическое средство, так и в лечебных назначениях. Не принимать во второй половине дня.

Б) Вяжущие: зверобой, корневище бадана, корень лапчатки прямостоячей (калган), кипрей (Иван-чай), кора граната. Эта группа растений известна, прежде всего, как «противодиарейная». Но, в нашем случае эта группа вступает «в бой» первой. Когда появляются первые симптомы – сухой кашель и др. Давать настой из этих растений (но не всех сразу, что-то одно) не более двух дней. Так как можно «связать» перистальтику кишечника (запор), желчеотделение, выделение панкреатических соков и др. Если в течение одного-двух дней не удалось остановить заболевание, необходимо перейти к следующей группе – обволакивающие (слизесодержащие). В целях профилактики предложенные рецепты можно применять, но редко, 1 – 2 раза в день, чередуя по дням (или неделям) с рецептами из следующей группы. Медикаментозное лечение с приёмом настоев «вяжущих» можно совмещать, но разрыв, во времени приёма, между ними должен быть не менее одного часа.

РЕЦЕПТ №1: Одну ст. л. сухого измельчённого сырья Зверобоя (верхушки травы вместе с цветами – 20–30 см.) залить 200 мл кипятка. Настоять в термосе или на водяной бане 15 -20 мин. Снять с бани или открыть крышку термоса и дополнительно настоять до приемлемой температуры приёма (горячей, но не обжигающей). Процедить. Пить по половине стакана настоя каждые 2-3 часа текущих суток. Дальнейшее лечение проводится в зависимости от состояния заболевшего и результата приёма настоя зверобоя. РЕЦЕПТ № 2: Одну столовую ложку (с горкой) измельчённого корня калгана (лапчатки прямостоячей) залить в эмалированной кастрюльке 1 литром кипячёной и отстоянной воды, довести до кипения, прокипятить на слабом огне, не снимая крышки, 15 – 20 минут. Настоять под крышкой 30 – 40 мин., процедить. Пить: по 2 – 4 ст.л. (в зависимости от Вашей массы тела; при массе тела менее 50 кг. – по 1 ст.л.) каждые 3 часа текущих суток. РЕЦЕПТ № 3: Одну стол. л. кипрея (горкой) залить 300 мл. кипятка, настоять под крышкой 1 – 1,5 час. Процедить. Пить как в рецепте № 2. Хорошо зарекомендовал себя в этой ситуации копорский чай – ферментированные и высушенные листья Иван-чая (кипрея). В) Обволакивающие (слизесодержащие): корень алтея, исландский мох (цетрария), коровяк скипетровидный, семя льна, штокроза розовая, мальва лесная. Приём настоев данной группы заметно улучшает состояние больных. Успокаивается болезненный сухой, надсадный кашель, проходит головная боль, снижается температура тела. Через 3 – 4 дня появляется мокрота, кашель становится влажным. Такие перемены указывают на необходимость перехода к приёму настоев отхаркивающих средств. «Вяжущие» и «обволакивающие» не следует принимать вместе и одновременно. В рецепты с обволакивающими уже целесообразно включать фитосредства с противовирусным, антибактериальным, поливитаминным, противоотёчным, антиоксидантным и др. действием. РЕЦЕПТ № 4: По одной ст.л. исландского мха (цетрарии) и чабреца (тимьяна ползучего трава) залить 250 – 300 мл. некрутого кипятка (лучше в термосе). Настоять 30 мин. Процедить и опять слить в термос (чистый, без травяной гущи, для сохранения температуры настоя). Пить три – четыре раза в день по 1/2 -3/4 стакана настоя на приём (в зависимости от массы тела) до стойкого, очевидного улучшения – 10-15 дней. Настой готовить ежедневно. Появление показаний к приёму настоев обволакивающих фитосредсв, говорит о том, что в воспалительном процессе превалирует вторая фаза – отёка/инфильтрации. Это требует включения в рецепт 2-х-3-х-5-ти наименований из следующей группы лекарственных растений: корень лопуха (обязательно!), корень девясила, лист подорожника, цветки ноготков (календула), почки сосны, ромашка, шалфей, хвощ полевой, тысячелистник, хвоя (сосны, ели, пихты), эхинацея, малина (лист, ягоды, веточки), донник лекарственный (жёлтый, обязательно!), лист крапивы. РЕЦЕПТ№ 5: Смешать в равных по объёму частях: К. лопуха, Тр. эхинацеи, Тр. хвоща полевого, Цв. календулы (ноготков) Тр. донника лекарственного. Одну ст.л. сбора (с бугорком) залить 0,5 литра некрутого кипятка в термосе со стеклянной колбой. Настоять 1час. Процедить через ситечко и 3-х-слойную марлю. Травяную гущу отжать в процеженный настой (через подложенную марлю) и снова залить её половиной стакана кипятка (в термосе уже не обязательно) на 20 – 30 мин. Опять процедить и отжать в настой. Получится примерно 0,5 литра настоя. Принимать в тёплом виде взрослым по полстакана 4 раза в день. Натощак утром ив течении дня между приёмами пищи. Продолжительность приёма – не менее 2-х и не более 5-ти недель. В зависимости от клинической ситуации. Приём настоя этого сбора можно начинать с самого начала заболевания и до выздоровления. Можно совмещать с медикаментозным лечением, назначенным лечащим врачом. Приготовленный настой, уже остывший, следует хранить в холодильнике. Перед употреблением, в отмеренную дозу настоя, надо добавить немного некрутого кипятка. При употреблении настой должен быть тёплым.

Напоминаем, что всё сказанное относится к профилактике заболевания и к лечению на дому в случае лёгкого и средней тяжести течения заболевания. Ничего не предпринимайте втайне от лечащего врача, согласовывайте с ним и эти предложения.