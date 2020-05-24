Руперт Эверетт: Мне сложно понять, почему так много в мире раздраженных людей

Аргументы Недели → Интервью 13+

24 мая 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Руперт Эверетт, globallookpress.com, © Panoramic

Взять интервью у звезды такого уровня, как Руперт Эверетт – действительно сложно. Почти два года балтийский отдел «Аргументы Недели» «гонялись» за актером! Но судьба сжалилась над нами: спасибо английским коллегам, что небольшое интервью состоялось.

-Российский зритель прекрасно знаком с вашей фильмографией. Достаточно упомянуть такие фильмы, как «Свадьба лучшего друга», «Влюбленный Шекспир», «Идеальный муж», «Тихий Дон», «Двойной агент»… Вы просто счастливчик: востребованный, популярный, талантливый! Вы довольны своей актерской судьбой?

-Мне приятно, что и в России зрители знакомы с моим творчеством. Удачно или нет… Сложно сказать. Когда ты молод, то ты уверен, что все впереди, и ты можешь «танцевать на краю пропасти». Когда ты в интересном возрасте, то все так неопределенно. Но такова жизнь.

-Вы оптимист?

-Да, конечно! В жизни так много интересного. Мне повезло быть свидетелем многих исторических событий… Например, увидеть своими глазами, как рушится стена в Берлине. Это было в 1989 году. История. И я могу рассказывать об этом глазами очевидца. Я много видел и за многим наблюдал. Это крайне интересно. На адреналине. Я до сих пор не могу понять, а почему так много раздраженных людей? Жизнь – прекрасная субстанция.

-Хотела бы спросить вас о картине Сергея Бондарчука «Тихий Дон». Вы сразу согласились на роль Григория Мелехова? Вы не опасались того, что роль казака… сложно сыграть?

-Вы хотите сказать, что эта роль – не моя?

-Простите, мне есть с чем сравнивать. Я до сих пор под впечатлением от игры Петра Глебова, Элины Быстрицкой, Зинаиды Кириенко. Это «Тихий Дон» режиссера Сергея Герасимова.

-Я позже понял, что роль Мелехова… не совсем моя. Но я очень хотел поработать с Сергеем Бондарчуком. Меня на съемочной площадке поражало все: быт казачьей станицы, общение между людьми… Все! Но я не был первый в списке у Бондарчука на роль Григория. Мне повезло. Я сыграл. До сих пор я иногда пересматриваю картину. И мне нравится.

-Вы были много раз в России. Что вас привлекает в ней, а что удивляет?

-Я был в 90-х первый раз. Все было несколько мрачно. Сегодня в России изменилось все. Но осталась история. Неповторимая история. И это главная ценность.

-Благодарю.