Наталья Тищенко: «В меня метали комья грязи»

Аргументы Недели → Интервью 13+

22 мая 2020, 12:09 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Наталья Тищенко

Наталья Тищенко окончила ГИТИС. Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Косатка», «Практика», «Аргентина», «Дед Мазаев и Зайцевы», «Дневник Луизы Ложкиной», «Стандарты красоты», «Тёща-командир», «Морозова», «Неизвестный», «Балабол», «Зелёный фургон. Совсем другая история» и др.

- Наталья, в сериале «Косатка» вы сыграли хозяйку сети салонов красоты. А у вас есть какие-нибудь способности к бизнесу?

- Нет, я во всех смыслах творческий человек. Я хорошо исполняю то, что мне предлагает режиссёр. А своё придумывать мне сложно. Бизнес – это очень ответственное мероприятие. Даже быть хозяином маленького кафе – это свежая еда, уборка, официанты. Я как представлю себе всё это…

- А в том сериале вы были хорошей хозяйкой?

- Чаще всего я играю характерных отрицательных персонажей. И в том фильме тоже.

- А с чем это связано?

- Типаж, внешность. У меня внешность острохарактерной героини. Из меня сложно сделать Алёнушку.

- Может, не пробовали просто, не разглядели?

- А тут гляди-не гляди, есть определённые характеристики. Большие глаза, длинные ресницы, тонкие руки, маленькая грудь, субтильное детское тельце – это образ Алёнушки. И наоборот – яркие волосы, полные губы, большие глаза, большая грудь. Это острохарактерная героиня.

- Как считаете, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает.

- Безусловно, красота всегда привлекает внимание. Но всё очень субъективно. Я всегда была не уродиной. И у меня есть два старших брата. Один говорит, что если бы я не была его сестрой, он бы на мне женился. А другой - что я толстая и некрасивая. Два полярных мнения, хоть и братья. Бывает, что красота мешает. Думают, что за этой красотой ничего нет, что девушка пустая и неинтересная, холодная и скучная. Навесят ярлыков, и не хотят разобраться в человеке.

- Алика Смехова как-то сказала мне в интервью, что не считает мужчинами актёров-мужчин. Вы как к этому относитесь?

- Как Фаина Раневская говорила: «Женщина-актриса – это больше, чем женщина. А мужчина-актёр – это не мужчина». Несмотря на то, что актёрство – изначально мужская профессия. Если брать древнегреческий театр, японский – там выступали исключительно мужчины. Но сейчас такое время, что некоторые актёры-мужчины, мои знакомые, не могут себе даже чашку кофе в кафе заказать. Нет денег. Мы очень зависим от субъективного мнения режиссёров и продюсеров. Я считаю, что если женщина-актриса выходит замуж за богатого – это очень хорошо. Она может себе позволить в своё удовольствие быть актрисой. А мужчина должен всегда зарабатывать.

- Ну, некоторые мужчины-актёры прекрасно зарабатывают!

- Это единицы зарабатывают. А вы посмотрите, какое количество актёров сидит и ждёт, когда им позвонят. И предложат хотя бы маленькую роль.

- В сериале «Редкая группа крови» вы сыграли продавщицу в сельпо. Знаете ли вы свою группу крови?

- Первая положительная. Я знаю, я же мать!.. Моя героиня там хоть и продавщица, но красотка. Съёмки вообще были очень интересные. Большая часть группы была с Одесской киностудии.

- Снимали в Одессе?

- И в Одессе, и в местечке с чудным названием Голая пристань. Это маленький комфортный городок между Николаевым и Херсоном. Такое название ему дала Екатерина Великая, которая ходила на корабле по притоку Днепра, и остановилась в этом месте. Там живут очень добрые и гостеприимные люди, они приходили к нам на площадку, приносили что-то из провизии…В общем, на тех съёмках я была красивой, легкой, немного разбитной и свободной девушкой, на манер южных женщин!

- Вы сейчас снимаетесь в Украине?

- В «Редкой группе крови», ещё до всех событий, я снималась в Украине в последний раз. Сейчас туда вообще намного реже приглашают российских актёров. Берут своих, местных. Вся эта история с нашим конфликтом пошла на пользу украинским артистам. Они начали очень активно сниматься.

- С кем из маститых актёров старой школы вы снимались? Чем они вас поразили, чему научили?

- Я снималась с Василием Семёновичем Лановым, и он научил меня отношению к профессии. Это были съёмки картины «Офицеры-2», и мой сын играл там юного Лёшу Макарова. А я играла роль подруги Лёши, и у нас была сцена, где мы с Лёшей целуемся, врываясь в квартиру. А из спальни выходит папа – Василий Семёнович. И очень деликатно советует Лёше угостить барышню чаем…

Мы общались с Лановым на площадке целых два съёмочных дня. И то, как он себя вёл, как себя подавал, как общался с группой, мне запомнилось на всю жизнь. Этому стоило поучиться. Потому что я часто вижу, как актёры совсем другого уровня капризничают на площадке из-за сущего пустяка, устраивают скандалы из-за того, что им не принесли чаю.

- Чему вы обучались для той или иной роли?

- Когда я ещё не умела водить, меня посадили за руль машины – спортивный «мерседес» продюсера. Продюсер уверял, что управлять им совсем не сложно – «просто нажал педалечку». Надо было красиво въехать в кадр. Училась я прямо на ходу. Но у меня всё получилось.

- Вы хотели бы сняться в историческом кино? Я знаю, что вы живо интересуетесь историей…

- Очень бы хотела. Историю я очень люблю. Моё первое образование – педагогическое. Я часто готовилась к экзаменам в Ленинской библиотеке. И вместо того, чтобы читать книги по социальной педагогике, читала исторические. Недавно прочитала книгу «Царицы русской короны», от Софии, старшей сестры Петра I, до последней императрицы Александры Фёдоровны.

- Какой период в российской истории вам интересен больше всего?

- Много интересного происходило в эпоху Екатерины Великой. И развитие экономическое, и культура, и образование – много она сделала при своей власти. Очень мне интересен период Анны Иоанновны. Она просто сходила с ума в своих увеселительных мероприятиях, издевалась над ряжеными карликами. Страшный был период, не хотелось бы оказаться там в это время. И возвращаясь к вашему вопросу о красоте. Анна Иоанновна любила уродцев, а красивых людей, были такие случаи, она просто замуровывала в стену. Если царице вдруг показалось, что на её Бирона кто-то из девочек посмотрел как-то не так, с вожделением…

- А какая роль была для вас физически самой сложной?

- У меня был такой фильм – «Садовник». Я играла деревенскую проститутку. Одну сцену снимали на улице, был конец сентября. Достаточно прохладно, а я была в лёгкой одежде. И много было людей вокруг меня, которые кричали: «Шлюха! Шлюха!» И метали в меня комья грязи. Режиссёр сидел в своей кибиточке далеко. И он уже триста раз крикнул: «Стоп, снято!» А они не слышали и всё забрасывали меня грязью. Они подбегали ко мне, толкали в спину, я падала на колени. И все эти кадры вошли в фильм, когда я, пьяная, ползу в этой грязи…Жуть! Это далось мне тяжело.

А недавно меня убивали в фильме, и мне достался партнёр, который очень любил себя в кадре. В кино можно немного обмануть, целоваться не в губы, как написано, а в щечку, вполоборота. А этот актёр на своём крупном плане с довольным видом лил мне прямо на лицо воду – подразумевалось, что это бензин. И он лил не мимо, а прямо в глаза, в нос! А я лежала уже типа мёртвая, и меня вот-вот должны были «поджечь». К тому же было морозно, шёл снег, и я валялась на голой земле. В общем, жесть!..

- В сериале «Тёща-командир» вы сыграли гадалку. А сами верите в предсказания, в вещие сны?

- Конечно! Я вообще правнучка цыганки. Просто я мастью пошла в отца, а у меня в роду есть цыгане, а прадед был цыганский барон. Поэтому я много что предвижу. Я предвидела, как Москва взрывалась. На следующий день был взрыв дома на Каширке.

- Как вам живётся с этим непростым даром?

- Нормально живётся, я воспринимаю это как данность. Но гаданием я не занимаюсь. Главное, что я могу – посмотреть на человека, и мне становится многое про него понятно.

- Вы много снимаетесь в мелодрамах. Вам нравится, или это просто работа?

- С одной стороны, я мать, у меня двое детей, мне надо их кормить. Я не могу похвастаться, что за меня режиссёры стоят в очереди, и я так уж сильно занята. Предлагают работать – если не совсем ужасно, я соглашаюсь и работаю. Второй момент, ведь другого практически не предлагается нашему зрителю. Да, сейчас начали снимать блокбастеры. Но у блокбастеров появились свои актёры. Свой молодняк. И он из фильма в фильм переходит. Я была на последней церемонии «Золотого орла», и там почти все фильмы – набор актёрский один и тот же.

Я могу сказать своё мнение как зрителя. Когда я смотрю какую-то картину, мне совершенно не важно, какой там актёрский состав. Если меня зацепил материал, то фильм для меня состоялся. Пусть там будут играть неизвестные актёры. Но я понимаю, что прокатчики, которые ставят фильмы на большие экраны, им нужны имена.

У меня за плечами почти сто работ. У меня нет никаких связей, я сама по себе. Где-то кастинг-директор меня увидел, позвал ещё раз. Но я же не такая медийная, такая популярная, скажете вы. Верно, не такая. Но я профессиональная актриса и иду своим путём. Мне за него не стыдно. Хотелось бы сниматься больше? Хотелось. Но у каждого своя история успеха.