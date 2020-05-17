Мартиньш Вилсонс: У каждого своя судьба

Аргументы Недели → Интервью 13+

17 мая 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Актер Мартиньш Вилсонс, фото соцсети

Актер Мартиньш Вилсонс – реальная звезда. И не столь важно, где он снимается – в Латвии или России, но зритель любит интеллигентного, харизматичного Мартиньша. «Мираж», «Интердевочка», «Красная капелла», «Контригра», «Золото скифов», «Посольство»… Представлять эти картины уже нет нужды. Они уже стали культовыми. И в любом из этих сериалов актер Мартиньш Вилсонс «оставил» свой талантливый след. Специально для «Аргументов Недели» интервью с актером. И спасибо огромное Мартиньшу за фото, которое он предоставил нашему изданию.

От автора

Конечно, я знаю Мартиньша Вилсонса. Мы же живем в одном городе! Риге. Частенько меня российские коллеги спрашивают о нем. Какой он в реальной жизни? Классный! В этом слове ВСЕ: обаяние, позитив, профессионализм, талант, любовь к жизни. В общении Мартиньш очень приятен, нет «понтов» и звездности. В меру откровенен и очень любезен. Мне всегда приятно общаться с ним. От него всегда веет энергией, улыбка не сходит с лица. Я его просто люблю! И не отказала себе в удовольствии еще раз побеседовать с ним!

-Мартиньш, всегда хотела спросить про фильм «Мираж». Помню, когда его смотрела, то обливалась слезами: жаль было видеть, как вы с Мирдзой Мартинсоне прыгали в «смерть». Вас заменяли каскадеры или?...

Фото предоставил для "АН" Мартиньш Вилсонс из личного архива

-Нет, никто нас не заменял. В кадре с Мирдзой сами были. Съемки проходили тогда в Симферополе. Снимали большую белую скалу, а прыгали мы «в смерть» с другой. Помню, что погода в тот день «подкачала» - был сильный ветер и наши ноги завязали веревками, чтобы не сдуло нас… Но прыгали мы с приличной высоты, но страшно совершенно не было. Конечно, была подстраховка, внизу лежали маты… Все прошло хорошо. Я же жив!

-Мартиньш, а это правда, что на вашу роль в «Мираже» хотели утвердить Ивара Калныньша?

-Мне сложно сказать, почему режиссер Алоиз Бренч утвердил меня. Не знаю. Правда. Но так говорили, что пробы проходил и Ивар Калныньш. Да, была такая история.

-После картины «Мираж» на вас посыпались предложения от режиссеров. «Две версии одного столкновения», «В двух шагах от «Рая» и, конечно, культовый сериал «Интердевочка». Вы действительно сами «шоферили» на грузовой машине? Вы учились этому?

-Да, сам. Я действительно вожу грузовую машину. Так жизнь «заставила». Нужно было в сложное время обеспечивать семью, и я пошел работать водителем вот такой «большой» машины.

Фото предоставил для "АН" Мартиньш Вилсонс из личного архива

-Вас сразу Петр Тодоровский утвердил на роль?

-Да. Он пригласил меня в Москву, долго на меня смотрел, а потом сказал, что нужно ехать на съемки в Швецию. Надо – поехали! Съемки были отличные. Тодоровский – большой режиссер! И всегда работал с улыбкой. Тепло вспоминаю и Петра Ефимовича, и свою партнершу Елену Яковлеву. Хорошее было время.

Фото предоставил для "АН" Мартиньш Вилсонс из личного архива

-Мартиньш, один из моих любимых сериалов – «Контригра». Действительно, масштабная картина о процессе в Нюрнберге. И вы в роли американского полковника Смита. Съемки проходили в Нюрнберге?

-Нет. Хотя, снимали во многих уголках мира: в Ялте, Валеме, в настоящем замке Чохе. Но и строили много декораций… Вернее, строили здания – дворцы, тюрьмы, резиденции. С фундамента строили. Действительно, масштабный проект. Это правда.

Фото предоставил для "АН" Мартиньш Вилсонс из личного архива

-А как вам работалось с российскими актерами? Например, с Пореченковым, Астаховым, Михалковым?

-Это же профессионалы. Мне всегда комфортно работается с российскими актерами. «Контригра» - большой и сложный проект. В основном мы пересекались на съемочной площадке. Отработали и пошли. Времени не было устраивать крупные «посиделки». Работали и работали.

-В снимались и в роли президента в картине «Посольство». Некоторые жители Латвии, определенно националистически настроены, ругали вас за этот фильм… Мол, снимались в российской пропаганде.

-Что в картине «Посольство» есть антигосударственного? Ничего. Какая политика? Я же актер. Пришел на съемочную площадку, отработал и ушел. Мне что теперь… не сниматься? Я снимаюсь в России и в этом нет никакого секрета. Нет политики. Есть моя работа! К сожалению, сейчас в Латвии не все так безоблачно в киноиндустрии. Надеюсь, что ситуация выправится. Актер должен работать. А мужчина-актер должен и содержать семью. У каждого своя судьба. Смотрите на мир с улыбкой и позитивом! Жизнь, действительно, прекрасна! Люблю всех своих зрителей! С почтением Мартиньш Вилсонс.

-Благодарю.

Фото предоставил для "АН" Мартиньш Вилсонс из личного архива