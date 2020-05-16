Коктейль Молотова актера Франсуа Клюзе

Аргументы Недели → Интервью 13+

16 мая 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Актер Франсуа Клюзе, globallookpress.com, © Norbert Scanella via www.imago-i

Французский актер Франсуа Клюзе прекрасно знаком российскому зрителю по фильмам «Шоколад», «Слишком красива для тебя», «Высокая мода», «Это неловкий момент», «Почти правда». Его называют самым востребованным актером Франции. И даже судачат языками, что гонорары Франсуа Клюзе гораздо выше, чем самого Делона. Благодаря нашим французским коллегам специально для «Аргументы Недели» сам месье Франсуа Клюзе.

-Месье, ваше имя иногда связывают с… «коктейлем Молотова»…

-Это, видимо, шутка? Я понимаю, что вы хотите спросить. Когда мне было 25 лет, то был мой первый фильм! Вот он и назывался «Коктейль Молотова». Да, вот такое «русское» название. Но это было так давно, что я и сам уже не помню. Спасибо, что напомнили.

-Франсуа, вы популярны, любимы французским и российским зрителем. Сложен был путь к славе?

-Я не могу сказать, что мой путь был усыпан розами, но и жаловаться на судьбу – не посмею. Актером хотел быть всегда. Я родился в семье коммерсантов, но тяга к искусству во мне всегда жила. Сегодня меня знают и приглашают, снимают. Но этого не было в молодости. Раньше мне предлагали роль после того, как другой актер от нее отказался. Сегодня я выбираю роли.

-Что для вас основное в картине: сценарий, гонорар, режиссер?

-Важно многое… Но я бы выбрал… команду. Да, команду профессионалов. Играть в паре с прекрасными коллегами – несравнимое ни с чем удовольствие. Ты не можешь в такой команде работать без отдачи. Ты постоянно тянешься вверх, за партнером. Ты не имеешь право подвести коллег. Ты в ритме. Адреналин зашкаливает.

-Чему бы вы хотели еще научиться?

-Всегда есть чему учиться! Я долго учился быть актером. Но главное в жизни – быть близким человеком для своих детей. У меня их четверо. И это сложно быть хорошим отцом. Быть отцом – постоянное состояние. Но оно определяет весь твой смысл жизни.

-Что для вас любовь?

-Как можно определить парой слов это? О любви можно говорить бесконечно. Это все, что меня окружает! Семья, люди, улицы Парижа, восход… Это то, что ты впитываешь в себя и живешь этим. Это то, что ты можешь передать людям, поделиться с ними. Мир!

-Благодарю.