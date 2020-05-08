Алексей Шевченков: 9 мая – праздник памяти

Аргументы Недели → Интервью 13+

8 мая 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Актер Алексей Шевченков, фото соцсети

Остаются считанные часы до того момента, когда цивилизованный мир отметит 75-летие со дня Великой Победы над коричневой чумой. 9 мая мы вспомним всех, кто приблизил этот светлый день. И со слезами на глазах почтим память тех, кто не вернулся с войны. Балтийское бюро «Аргументы Недели» продолжает акцию «Ура! Тем, кто Родину-мать защищал». К ней присоединился актер, в фильмографии которого много картин о ВОВ. Замечательный Алексей Шевченков.

-Леша, в твоем «послужном списке» много фильмов о ВОВ. Это особые фильмы. Что значит для тебя военная тематика в кино?

-На самом деле картин о ВОВ, увы, не так уж и много. Что касается меня, то, конечно, я соглашаюсь участвовать в таких проектах. Они действительно особенные. Но самое важное заключается в том, что ты с экрана можешь сказать зрителю. В военных фильмах всегда есть, что сказать… Напомнить о тех днях, людях, которые совершили реальный подвиг и Победили! Для меня честь сниматься в военных фильмах. Да, честь!

-Алексей, только что закончился сериал «Черное море». Ты принимал в нем участие. До сегодняшнего дня не было ничего похожего на эту картину. Не было такого масштабного проекта о морской разведке. Что было самое сложное для тебя во время съемок?

-Меня утвердили на роль буквально за пару дней до съемок. Если честно, то я даже толком и не читал сценарий. И пока не посмотрел картину. Сейчас ЧС в стране, и я нахожусь в изоляции, в деревне. Не всегда могу настроить телевизор как надо. Но обязательно посмотрю. Сложность состояла в ограниченном количестве времени. Все снималось быстро. Мне не хватало времени глубже ознакомиться с ролью, были длинные монологи… Снимали мои сцены в Москве. И буквально за четыре дня. Но я соглашусь, что подобного проекта о морской разведке еще не было.

-Что значит для тебя 9 мая? Как будешь праздновать его?

-Для меня 9 мая – праздник памяти. Очень хороший день! Классный день! Мои любимые праздники – 8 марта и 9 мая. Вот недавно разговаривал с мамой и вспомнили деда, который воевал. Уже такой патриотический и светлый настрой. Фронтовые «100 грамм» я, конечно, не выпью… Человек не пьющий. Но сходил в деревне на братские могилы… Убрал, покрасил, вспомнил… Да, 9 мая – День Памяти. И день Благодарности тем, кто принес нам безоговорочную Победу. С Днем Победы!

-Благодарю. С Днем Победы!