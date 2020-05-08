Актриса Елена Лагута: «Актуальный сериал «Заражение» не пускают на НТВ»

Елена Лагута окончила Щукинское училище. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Ненависть», «Висяки», «Снег на голову», «Дом образцового содержания», «Заложники любви», «Однажды в Новый год», «Чёрные волки», «Кровинушка», «Роковое наследство» и др.

- Елена, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Я считаю, что помогает, но это не залог успеха. Должно много факторов сложиться, чтобы был успех в актёрской профессии.

- А бывает, что мешает? Не дают какую-то роль характерную…

- Не думаю, что мешает. Красота может мешать, если режиссёр заинтересован в тебе как в женщине, а не как в актрисе.

- Первая ваша главная роль была в картине «Ненависть». Чем она была вам интересна?

- Это был такой огромный экшен. Сценарий был потрясающий и была замечательная экспедиция на четыре с половиной месяца в Крым. Мы снимали в горах, и трюки я сама все делала, и с медведем были съёмки.

- А что было с медведем?

- Медведь там нападал, одного партнёра, по сюжету, загрызал, с другим дрался. В яму с волками падали. Всегда интересней сниматься на природе, в каких-то городах, деревнях, чем в павильонах. Природа помогает и актёру, и группе, она создаёт настроение. Каждый день какие-то новые локации, новые эмоции.

- Вы когда-нибудь испытывали столь сильное чувство, как ненависть?

- Нет, слава богу. Может, какие-то мимолётные эмоции были, но, я думаю, они были у любого человека, когда происходит какая-то вспышка гнева. Чтобы надолго, такого не было.

- Физически сложная была роль в криминальном сериале «Висяки»?

- Нет, мы там не бегали, не стреляли. Это была более «павильонная» история. Мы там снимались с Эдуардом Флёровым. И, кстати, недавно, спустя 10 лет, мы вместе снимались в сериале «Заражение», который, видимо, из-за своей актуальности никак не может выйти на канале НТВ. У меня и у Эдуарда там главные роли.

- С кем из маститых актёров вы снимались в кино? Чем они вас поразили, чему научили?

- Я снималась в сериале «Кровинушка» с Аристархом Ливановым. Он играл моего отца. Люди старой школы – люди культурные. Сейчас, к сожалению, в кино много бескультурья и даже мата. На съёмочной площадке некоторые молодые актёры не стесняются в выражениях. Все они очень пафосные, с какими-то огромными амбициями. А такие актёры, как Аристарх Ливанов, они скромны и адекватны.

Еще я снималась с Сергеем Чонишвили, играла его жену. Мне нужно было, по сюжету, на него дико орать. И это было так странно, потому что Сергей для меня – большой авторитет. Всегда интересно сниматься с людьми, которые умеют себя держать, к которым хочется тянуться. У них ты можешь научиться не только актёрскому мастерству, но и спокойствию, мудрости.

- Вы сыграли главную роль в сериале «Снег на голову». Там героиня едет на свой предсвадебный девичник. А вы были когда-нибудь на настоящем девичнике?

- Там я снималась с Артёмом Михалковым – замечательный парень, без всякого пафоса, несмотря на то, что из звёздной семьи. Мы снимали в Киеве и в Ярославле. В Ярославле нашли старый дом с квартирами. Я должна была, по сюжету, прийти туда в поисках своей мамы, которую играла Ольга Машная. И вот я кричу несколько дублей подряд: «Мама, мама!» А её всё нет и нет. И вдруг из одной квартиры выходит какая-то женщина в бигудях, некиношная, и рассерженно говорит: «Да нет здесь твоей мамы!» Это было очень смешно.

Что касается девичников в жизни, я никогда на них не была. Я, наверное, не современный человек, не люблю дискотеки, тусовки, шумные места. Я даже в машине редко слушаю музыку, потому что, поскольку у меня четверо детей, самая лучшая для меня музыка – тишина. Я ищу места, где можно спокойно отдохнуть. Люблю лошадей, если есть возможность на них поездить, я её никогда не упускаю.

- У кого-нибудь из детей проявляются актёрские способности?

- Мы эту тему не затрагиваем. Они все в спорте. Старшая дочка снималась со мной в «Кровинушке», потом всё-таки тоже ушла в спорт, в профессиональный волейбол. У неё второй взрослый разряд. Средняя дочка в гимнастике, сын в хоккее, а младший сын ещё маленький.

- В сериале «Заложники любви» вы сыграли прокурора. Готовясь к съёмкам, общались с «прокурорскими»?

- У меня бабушка и мама всю жизнь были судебными приставами. Поэтому кое-что я взяла от них. У нас были съёмки в суде, достаточно насыщенные. В какой-то момент я даже задумалась, насколько мне была бы интересна эта профессия. Мне в жизни не хватает такой твёрдости, какая есть у моей героини в «Заложниках любви». Я Рыба, и у меня постоянно сомнения, так мне поступить, или этак. Это мне очень мешает.

- Есть у нас в стране реальное правосудие?

- Хочется в это верить. Но вообще я стараюсь не касаться политики. Я патриот, меня всё в моей стране устраивает. Везде хорошо, где нас нет. У меня есть возможность ездить заграницу и смотреть, как живут другие люди. И всё равно я рада, что родилась и живу в России.

- У вас была главная роль в картине «Однажды в Новый год». Что интересного происходило на съёмках?

- У меня был потрясающий партнёр Кирилл Жандаров. И мы снимали зиму в апреле. Поздно выделили деньги на кино, и нужно было срочно его снять. Снимали в Киеве, и в апреле там, конечно, никакого снега не было. Задействовали искусственный снег, его было очень много. Он красиво падал на деревья, ложился на землю. В общем, зиму мы изобразили. Но это стоило дорого.

- Вы снимались в сериале «Роковое наследство». Что бы вы делали, если бы на вас свалилось какое-нибудь наследство в жизни?

- У меня четверо детей, хотелось, чтобы у них был хороший плацдарм. Конечно, я бы часть денег отдала на благотворительность. На содержание животных и в детские дома. У нас дома живут две собаки и хомяк. Одну собаку муж подобрал в прошлом году в Сочи. Пёс был весь больной, у него нашли около 40 клещей. Когда всех клещей вынули, надо было его как-то в Москву перенаправить. Нашли водителя, и он привёз пса к нам. И он год у нас живёт, прекрасная собака. Правда, линяет безумно.

- «Свезло», как сказал Шариков.

- Да, пёс очень благодарен за то, что его приютили.

- Какие качества в мужчинах вы цените?

- Я в своей жизни встречала только двух идеальных мужчин. Это мой муж, который никак не связан с актёрской профессией. Безумно заботливый человек, очень любит нашу семью. Он реально является моим идеалом, я бы хотела, чтобы у дочерей были бы такие же избранники, с такими же качествами. Муж всё делает для нас. Ставит интересы нашей семьи превыше всего. Ему всегда хочется возвращаться домой.

И второй мужчина – мой педагог в Щукинском училище, профессор Владимир Петрович Поглазов. Человек, который обладал большой мудростью. Он пытался передать её своим ученикам. Владимир Петрович и по жизни был моим наставником. Пару лет назад он умер. На его похоронах была толпа народу, и на годовщину тоже. Я благодарна судьбе, что у меня был такой учитель.

- Как вы относитесь к мезальянсам? Когда, например, молодая бедная девушка выходит замуж за пожилого богатого…

- Наверное, бывают такие браки по любви. У меня есть знакомый тренер, у него жена на 30 лет моложе. Живут прекрасно. Такие браки происходят, на мой взгляд, у тех девушек, у которых не было отца в детстве. Им не интересен мужчина их возраста. Но бывают искренние браки и неискренние. Можно выйти замуж за супербогатого мужчину твоего возраста, и не любить его при этом. Или за пожилого, опять же, без любви. В общем, не суди, да не судим будешь.

- А как вы относитесь к знакомствам в интернете?

- Одна моя приятельница три раза ходила на свидание, познакомившись в интернете. В первом случае она не понравилась. Во втором – ей не понравился человек. С третьим вот уже десять лет живёт, и у них прекрасные отношения. Наверное, сейчас знакомства по интернету – то же самое, когда раньше родители невесту приглядывали или свахи искали, письма писали друг другу. Если у кого-то получается найти себе пару по интернету, я только за.

- Насколько вы сами погружены в интернет? Сколько у вас подписчиков в инстаграме?

- У меня инстаграм закрытый, там присутствуют только мои друзья. Я сама больше подписана на всяких спортсменов, потому что у меня дети спортсмены. На актёров – только на однокурсников и друзей. Есть очень интересный исторический профиль в инстаграм, я на него подписана. Я там много прочитала о династии Романовых, например.

- А вы снимались в каком-нибудь историческом кино?

- С Сергеем Безруковым снималась в сериале «Чёрные волки». Действие происходило в сталинское время. Сергей Безруков оказался совершенно непафосным человеком, приятный, интеллигентный, культурный.

- В каком историческом времени вы бы сами хотели пожить?

- Я полностью из XIX века, единственное, что меня в нём не устраивает – там не было душа.

- Ничего, примете горячую ванну.

- Я это обожаю! Я полностью из того века, и хотела бы там пожить. Носить платья с кринолином, корсеты, шляпки. Это моё. Там, конечно, были свои проблемы. И свои вирусы. Пушкин в 1830 году был в самоизоляции, прятался от эпидемии холеры. И в это время написал много гениальных произведений!

- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- Иногда гоняюсь. Например, люблю тёмные очки, у меня их много, разных определённых фирм. Отслеживаю тенденции, так сказать. Что касается обуви, здесь для меня бренд не принципиален. Сейчас много хороших российских брендов, которые и пальто шьют, и платья, и брюки.

- Какие драгоценности вам нравятся?

- Я не люблю бижутерию. Люблю золото – белое и жёлтое. Золото – это классика. Мне нравится классика.

- Читаете вы, наверное, тоже в основном классику?

- Да, читаю классическую литературу. Сейчас – биографию Агаты Кристи, я очень её люблю. Я, повторяю, несовременный человек.