Станислав Писарев: Трансформация жизни под воздействием COVID-19

Аргументы Недели → Интервью 13+

5 мая 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели», Егор Кагарлинский ]

директор Национального центра развития технологий и инвестиций РФ, основатель клуба UNIQUE, Станислав Писарев

2020 год стал для всего мира годом перемен. То и дело звучит - мир станет иным после окончания пандемии.



Так ли это, и что именно изменится у жителей Земли, мы решили спросить у Станислава Писарева, человека который долгое время был в политике, руководит Национальным Центром Технологий и инвестиций, в рамках которого реализовывает программы в области защиты экологии и основал клуб UNIQUE, который объединяет людей с активной жизненной позицией для выстраивания современного мира с реализацией уникальных способностей каждого человека.

— Станислав, как вы считаете, наша планета, не люди, а именно природа, реагирует на последние события с пандемией вируса COVID-19?

— На самоизоляции больше половины населения Земли. Остановились многие предприятия, самолеты стали летать гораздо меньше, общественный транспорт сократился в разы. А что касается машин, то вы наверное обратили внимание, что пробок нет и машин на улицах стало очень мало. Коронавирус поспособствовал тому, что спрос на транспорт сокращается, а соответственно снизился выброс газов в атмосферу. А это значит, гораздо меньше стала антропогенная нагрузка. Конечно мы не вернёмся к атмосфере 18 века, но все же, земной шар задышал! Природу изменения коснулись очень сильно, их видно невооруженным глазом. В водоемах появилась рыба и вернулись лебеди. Специалисты объяснили эти экологические улучшения отсутствием водного транспорта и туристов. Качество воды не изменилось, но она стала чище так как осадок опустился на дно. Пандемия хоть и на время, но остановила человека с его активностью, транспортом, промышленностью и потреблением. Жаль только, что это только передышка для природы, ведь вирус пройдёт и все начнёт возвращаться в привычное русло.

— Что по вашему поможет изменить экологию планеты в лучшую сторону?

— Различные производства в современном мире имеют большое влияние на экологическую обстановку во всем мире. Все они оказывают непосредственное воздействие на нашу повседневную жизнь и на окружающую среду. Мы своими действиями можем влиять на их деятельность. Например, выбирая продукты питания, обратите внимание на состав продуктов и не берите те, которые содержат вредные вещества. Покупайте многоразовые сумки из ткани, вместо полиэтиленовых пакетов. Так вы выразите свое отношение к производителям, не заботящимся о здоровье людей и об окружающей среде.

Если есть возможность передвигаться пешком, то это не только улучшит ваше физическое состояние, но и окажет заботу об окружающей среде. Выхлопные газы автомобилей очень сильно убивают атмосферу.

Для сохранения окружающей среды вы также можете заняться сортировкой мусора. Сегодня во многих дворах можно встретить мусорные контейнеры, предназначенные для разных типов отходов, однако далеко не все пользуются ими так, как это задумано. Станьте примером для окружающих, делайте это и рассказывайте о важности этого процесса.

Конечно, мгновенного результата ждать не стоит, но при должном старании капля камень точит — привлекая внимание к проблеме, можно помочь ее решить.

— Станислав, вы как человек разбирающийся в структурах власти и политике, как по вашему мнению, наше государство готово к такому масштабному бедствию?

— Да, действительно, коронавирус устроил хорошую проверку на прочность для нашей власти. Во всех регионах России с середины марта введен режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. В апреле вслед за Москвой десятки субъектов объявили об изоляции граждан.

Как власти, так и обычные граждане столкнулись с неразберихой в законах и терминах. Как назвать тот или иной режим работы и на что государство получает право — эти и другие вопросы сопровождались противоречивыми комментариями чиновников и резкой критикой в соцсетях. Я столкнулся с непрофессионализмом управленцев и работников здравоохранения в одном из регионов. Люди с высокой температурой и симптомами коронавируса вызывали скорую помощь, а она не приезжала. При повторном вызове, говорили что к вам придёт врач из поликлиники по месту жительства, но и тот так и не дошёл! Приходилось идти в платную клинику, с риском заразить других людей, делать КТ легких, но и даже после того, как поставили диагноз «Двухсторонняя пневмония», скорая так и не приехала. А на горячую линию, так называемого штаба по короновирусу, дозвониться не реально. Вот что делать в таком случае гражданам? Конечно, после того как мне сообщили об этой ситуации, я с помощью социальных сетей и личных контактов руководства региона, смог проломить ситуацию и к человеку приехали люди в комбинезонах для проведения теста на COVID-19.

И я думаю таких случаев по нашей стране масса. Так же они не успевают обрабатывать все тесты, по этому стараются брать их не у всех, а только у тех, кто соответствует всем симптомам короновируса.

Государство со своей мощью и великим президентом готово к такого рода испытаниям. Но, к сожалению, чиновники на местах порой оказываются загнанными в угол и не знают как от туда выбраться. Я считаю, что в ряде регионов слабые управленцы и мало профессионалов, в частности в здравоохранении.

— Вы считаете что по завершению пандемии все вернётся, как и было? Или будут какие-то изменения в образе жизни людей благодаря коронавирусу?

— В образе жизни людей постоянно происходят какие-то изменения. Войны, эпидемии и прочие трагические события беспрерывно происходят в той или иной части планеты. Все это создает условия для новых форм социальной жизни, инноваций и даже экономического роста. Кто-то, безусловно, на этой эпидемии заработает, и это не только производители антисептиков и медицинских масок, но и например, провайдеры домашних развлечений. Уже сейчас большенство компаний перешли на встречи и совещания в онлайн режиме. Это новый опыт культуры, когда интенсивные социальные контакты сохраняются, но проходят без личных встреч. Сегодня многие из нас предпочитают пользоваться услугами интернет-магазинов — это существенно экономит время. Огромный выбор, гибкая система скидок, курьерская доставка - плюсы такого шопинга очевидны. А в период пандемии и изоляции, так нет другого выбора, как совершать покупки на маркетплейсе. Благо, всю необходимую телеком-инфраструктуру мы для этого отстроили, почти в каждом доме есть высокоскоростной интернет.

И теперь, даже по окончании пандемии и изоляции, многие перестанут без надобности ходить в магазины и по очным встречам, работать из дома станет совершенно обыденной и массовой практикой. COVID-19, может изменить уклад жизни человечества в не меньшей мере, чем на него влияла мировая война или экономическая депрессия. И последствия будут ощущаться не только в статистике смертей от пандемии.

Коронавирус может похоронить индустриальный мир, каким мы его знали. Возможно именно эпидемия 2020 станет проводником в будущее.