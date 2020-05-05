Юрий Батурин: Отдать свою жизнь за Родину и семью – святое

Аргументы Недели → Интервью 13+

5 мая 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Актер Юрий Батурин, фото ok.ru

Уже совсем скоро цивилизованный мир отметит 75-летие Великой Победы. Очень жаль, что столь долгожданный праздник придется встретить в условиях ЧС. Но, кто может нам запретить вспомнить тех, кто отдал жизнь за наше будущее, кто дошел до Берлина? Никто не сможет запретить нам выпить фронтовые «сто грамм» и спеть такие родные военные песни! Эта наша Победа! И никто ее у нас не отнимет! К акции балтийского бюро «Аргументы Недели» присоединился замечательный актер Юрий Батурин, который рассказал о том, что будет делать 9 мая.

-Юра, что значит для тебя День Победы?

-Для меня День Победы – память… Моих два деда, которые воевали: один дошел до Берлина, а другой до Варшавы. Удивительно, как выжили и победили те, кто боролся с нацизмом? Вспомни, вся практически Европа в то страшнее для нас время помогала Гитлеру… Мы были практически «на лопатках», но победили! Нашли в себе силы и победили! Но меня удивляет то, что наш народ обладает уникальным качеством – великодушие! Именно. Русский солдат после Победы не стер с лица земли ни Германию, ни Европу. А мог бы! За боль, за кровь, за слезы матерей и погибших детей. Нет. Этого не произошло. И это называется великодушие. Я горд за наш народ, за их щедрость и умение жалеть, прощать. Знаешь, могу сказать с полной уверенностью, что сегодня молодое поколение – иное. Но оно воспитано на примерах наших дедов, отцов. И если, не дай Бог, произойдет нечто подобное, то сегодня камня на камне не останется от «захватчиков». Сегодня мы не пожалеем, как в 1945 году. Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет.

-Юра, что значит русский патриотизм?

-Русский патриотизм… То состояние, с которым мы родились. У русского человека это в крови. Память. Мы должны знать откуда мы… Куда идем и какие наши цели. И еще… Для меня это не высокопарные слова, а мое убеждение!!! Если нужно будет отдать свою жизнь за Родину, семью, моего сына, то я отдам не задумываясь. Это святое!

-А как ты будешь отмечать 9 мая? Выпьешь фронтовые «сто грамм»?

-Обязательно мы будем отмечать. С семьей. Конечно, ситуация с коронавирусом сложная, но думаю, что интересных программ будет предостаточно. Накроем стол, включим телевизор… У нас есть и георгиевская ленточка, и военные пилотки, и фляжка с коньяком. Все есть. Я не пью, но наливаю с удовольствием в честь Дня Победы. А потом будем петь фронтовые песни. Обязательно будем! С наступающим Днем Победы! Ура!

-Благодарю. С Днем Победы!