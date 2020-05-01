Актриса Дарья Щербакова: «Без связей в нашей профессии пробиться тяжело»

Аргументы Недели → Интервью 13+

1 мая 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели», Александр Малюгин ]

Дарья Щербакова

Дарья Щербакова родилась в Москве. Окончила Щукинское театральное училище. Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Иван Грозный», «Костёр на снегу», «Танго мотылька», «Хозяйка большого города», «Уйти, чтобы вернуться», «Джокер», «Сказки Рублёвского леса», «Акварели», «Искушение наследством», «Крёстная», «Любовь и немножко пломбира», «Никогда не говори «никогда» и др.

- Даша, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Можно быть очень красивой. Приходит такая артистка на сцену, лицо ангельское, прекрасно сложена, а как только заговорит и начнёт играть – её прелесть куда-то улетучивается! Вся красота пропадает. Поэтому очень важно, чтобы была харизма, чтобы человек вообще был интересен, чтобы у него был богатый внутренний мир. Я считаю, это видно и на сцене, и в кадре.

Но, конечно, красота помогает в актёрской профессии. Красавицам достаются главные роли. Сейчас часто идут к такому кукольному усреднению внешности, особенно в сериалах. Это востребовано, в том же инстаграме утверждается такая красота. Чем больше ты похож на стандарт, тем лучше.

- А у вас много подписчиков в инстаграме?

- Я его сейчас веду, выкладываю фото. Раньше выкладывала, что попало. Сейчас думаю над этим. Подписчиков у меня больше трёх тысяч. Нужно думать о контенте, о том, что будет интересно видеть людям на твоей странице. После выхода фильмов с моим участием приходят новые подписчики. Для меня инстаграм - хорошая возможность рассказать о своей творческой жизни, поделиться мыслями.

- Одна из первых ваших работ в кино – Марфа Собакина в сериале «Иван Грозный». Чем вам была интересна эта роль?

- Я обожаю сниматься в исторических картинах. Ты погружаешься в другую реальность, другой мир, у тебя не съёмки в обычном интерьере – стул, стол, встал, поговорил, сел. А какие-то грандиозные декорации. У нас был чудесный режиссёр – Андрей Эшпай. Во-вторых, любопытный персонаж, исторические костюмы. Марфа Собакина была выбрана Иваном Грозным в жёны, но её отравили. Как пишут историки, Марфу отравили чуть позже, но у нас она умирает, как только её выбрал царь. Мы так стояли в ряд, 8 невест, Иван Грозный указал на Марфу Собакину, я подхожу к нему, и мне становится плохо. Мою героиню кладут на лавку, и нужно было сыграть определенное состояние - говорить текст и дрожать всем телом. Я очень радовалась, что получилось правдиво.

- Чему вы обучались для той или иной роли?

- Я чаще всего снимаюсь в сериалах. И там всё крутится вокруг отношений.

Отношения в семье, любовные отношения. И привязки к работе нет. Иногда люди бывают вообще без работы, если женщина богатая, например. Но в сериале «Никогда не говори «никогда» я сыграла певицу Татьяну Булатову, прототипом которой являлась Татьяна Буланова. И там я довольно глубоко погрузилась в профессию певицы. Поскольку я тоже пою, для меня эта роль была подарком судьбы. Можно было под песни Булановой петь, выступать на сцене, танцевать. Я учила тексты песен и пропевала по-настоящему, чтобы в кадре казалось, что это я дышу, пою по-настоящему, а не просто открываю рот под чужую песню.

- А что была за история? Из жизни настоящей Тани Булановой?

- Из её жизни была взята история её быстрого восхождения. Все остальное придумано сценаристами. Таня Буланова, конечно, знала о нашем фильме, с ней всё было согласовано. Я хотела познакомиться с ней ещё до съёмок, но не получилось. Познакомились уже после, на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Мы поговорили и о сериале, и о жизни. Я тогда узнала много для себя интересных моментов. Допустим, у нас была сцена, когда после концерта в маленьком городе к нам подходит криминальный авторитет и говорит – вас ждёт наш босс. Нам туда ехать не хочется. И музыканты прячут меня в ящик для аппаратуры и таким образом выносят из концертного зала. Когда я спросила у Тани Булановой, было у неё нечто подобное, она призналась, что ей приходилось петь перед бандитами.

- Вы часто снимаетесь в мелодрамах. Почему они сейчас так популярны в России?

- Люди, которые целый день были на работе, хотят прийти домой и посмотреть что-то ненавязчивое, доброе, с хорошим финалом. Чтобы расслабиться, отдохнуть. Мне пишут поклонницы, они именно за это и благодарят. Или домохозяйки. Они тоже за это любят мелодрамы. Им приятно посмотреть на красивые лица, как кто-то кого-то любит.

Я, кстати, иногда пишу для сериалов песни, бывает, что продюсеры вставляют уже готовые. Это ещё одна часть моего творчества.

- У вас много главных ролей. Почему вы соглашаетесь на эпизоды?

- Ну, например, в картине «Эффект Богарне» я снялась в эпизодической роли Ольги, дочери Николая II. Почему нет? Исторический фильм, хороший режиссёр. У меня съёмки происходят периодами. То пусто, то густо. Но я ещё в двух театрах работаю – в Театре «У Никитских ворот» и в Театре Вахтангова. Также участвую в антрепризе.

- С кем из маститых актёров вы снимались в кино или играли на сцене? Чему они вас научили, чем поразили?

- Я снималась с Марией Порошиной в картине «Чёрная кровь». 16 серий. Она чудесный человек, какая она всегда на экране, такая она и в жизни. Милая, трогательная. Очень добрая, обо всех заботится. Её отношению к партнерам и самому процессу съёмок можно поучиться!

- Как стать такой же популярной, как Светлана Ходченкова или Кристина Асмус?

- Иногда откроешь журнал, попадётся интервью со звездой и там прямо несколько раз проскакивает – «я сама, я сама всего добилась!» И думаешь, зачем ты десять раз повторяешь эту фразу? Неужели с этим есть какие-то проблемы? Я не знаю, как попадают в обойму. У кого-то есть нужные знакомства, кому-то просто повезло. Это, конечно, большая удача попасть именно на этот кастинг, и чтобы продюсерам и режиссёрам понравилось из сотни других именно твоё лицо. И также большая удача, если твой близкий человек продюсер или режиссёр. Такие примеры в нашем мире всем известны… В общем, без связей пробиться, конечно, тяжелее, чем со связями. Но возможно.

- В сериале «Костёр на снегу» ваша героиня, простая девушка, завязывает роман с сыном губернатора. Как вы относитесь к мезальянсам?

- Это была моя первая главная роль. Я только закончила институт… К мезальянсам отношусь спокойно, если люди получают то, чего они хотят. Главное, чтобы все были довольны. Если кто-то выходит замуж за богатого пожилого человека, чтобы скоро свести его в могилу, это нездорово. Но если есть хоть малейшие человеческие чувства, то это нормально. Бывает, молодая девушка ищет в мужчине отца. И вот она встречает мужчину на тридцать лет старше, завязывает с ним отношения и прекрасно себя чувствует.

- А содержанок вы осуждаете?

- Да, считаю, что это непотребно. Я всю жизнь зарабатываю сама. После «Щуки» меня взяли в театр на полставки, на крошечную зарплату. Как-то выживала. Конечно, не могу не поблагодарить родителей за поддержку в трудные минуты. Потом уже пошли всякие съёмки. К счастью, сейчас мне не приходится снимать жильё. Если бы снимала, как многие мои коллеги, не знаю, как бы выживала. Но, конечно, женщине всегда хочется, чтобы кто-то взял на себя часть ответственности за её существование.

- Какая роль была самой сложной в физическом смысле?

- В «Никогда не говори «никогда» мы бегали по девственным сугробам. Это было тяжело. Мы снимали в Петербурге, снега было много - я бегала, падала, было жутко холодно... И ещё в сериале «Уйти, чтобы вернуться» мне пришлось тонуть в болоте. История вот какая. Болото оказалось мелким - просто грязь по колено. И вот постановщики час выкапывали яму в этой жиже, чтобы мне можно было присесть там и сымитировать, что я тону. Я села, грязи было по горло, вода была очень холодная и попадала в рот. В общем, неприятные воспоминания о болоте на Урале!..

- Поговорим о приятном. Какое у вас было самое дальнее путешествие?

- Это было путешествие в Доминикану. Ездили с подругой. Там был такой отдых, какого у меня никогда не было. Раньше я планировала насыщенный отдых с кучей переездов с одного места на другое. Мы с мамой обычно выбирались в Италию или в Испанию. Приезжали в какой-нибудь маленький город, брали машину напрокат и исследовали окрестности. Там множество прекрасных городов, и ты открываешь для себя истинную, нетуристическую

Италию. Помню, мы так объездили провинцию Апулия, запомнился городок Матера – Боже, это надо в жизни увидеть!.. А в Доминикане был отдых другого характера: белый песок, пальмы, тёплое-тёплое море и никаких достопримечательностей. Разве что природные красоты. Ездили смотреть остров с немноголюдным пляжем с белоснежным песком, водопады, черепах. И это было по-своему прекрасно.

- А у вас в доме есть какая-нибудь живность? Вы кошатница или собачница?

- Собачница. Но когда я стала жить одна, никаких животных я не могла завести. Гастроли, съёмки, с кем я их оставлю? Когда-то у меня была кошка. Я всё время уходила, она скучала по мне. И как-то в отместку она испортила все углы в квартире – пометила их. Кошка открывала шкафы, доставала оттуда одежду и рвала её в клочья, драла ботинки. Пришлось закрыть по очереди все комнаты, потом повесить крючки на гардероб в прихожей. В общем, я была вынуждена отдать кошку отцу… Так я поняла, что артистам лучше не заводить домашних животных, если некому за ними приглядывать. Есть, правда, ещё один выход – можно везде брать питомца с собой.