Актриса Татьяна Яхина: «Среди стриптизёрш есть удивительные личности»

Аргументы Недели → Интервью 13+

25 апреля 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Татьяна Яхина: фотограф Михаил Рыжов, грим Елена Коваль

Татьяна Яхина родилась в Норильске. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Зверобой», «Москва. Голоса ускользающих истин», «Дело Крапивиных», «На прицеле», «Гнездо Кочета», «Дельта. Продолжение», «Медсестра», «Шелест», «Куба. Личное дело», «Ростов», «Сильная слабая женщина» и др.

Фотограф Николай Богдашев

- Таня, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Скорее, мешает. Часто я слышала: «Вы слишком красивы для актрисы». Всегда недоумевала, почему и как это слишком? Красавицей писанной никогда себя не считала. Часто слышу, что у меня экзотическая внешность, европейская, нетипичная для России.

Я бесконечно радуюсь характерным ролям, таким, как Галка Сараева из сериала «Дельта. Продолжение», где я сыграла девушку с непростой судьбой. Галка из посёлка, уехала в город зарабатывать, попадает в проститутки. Сутенёр избивает до смерти одну из девиц, лучшую подругу Галки. Галка возвращается в посёлок, барыжит икрой, ворует, спивается. В общем, там нет ничего от слова «красивая». Здесь важна была актёрская игра, характер, и мне хочется верить, что с ролью я справилась.

А где-то наоборот помогает внешность, где персонажу надо выглядеть эффектно. Зависит от продюсеров и от режиссёров, что именно они хотят, а дальше уже от гримёров и артиста. Мне не трудно выглядеть эффектно, и я совершенно не боюсь выглядеть страшной, уродливой, некрасивой.

- В сериале «По закону притяжения» вы сыграли хозяйку свадебного салона. А какая у вас в жизни была свадьба? Пышная, с белым платьем, фатой, гостями?

- Это была моя первая эпизодическая роль со словами! Я не один раз была замужем. Последний мой брак счастливый, про него и расскажу. Мой муж, талантливый человек Яхин Арман, руководитель студии визуальных эффектов MainRoadPost. У нас на свадьбе были гости, самые близкие и родные, платье я шила на заказ и оно было розового цвета, отделанное фуксией, фаты не было, был палантин ручной работы. Свадьба была очень веселой, вкусной!

- С кем из маститых актёров вы снимались? Чему они вас научили, чем поразили?

- Мне очень везёт на талантливых партнёров рядом. Самый расчудесный партнёр на площадке был у меня Александр Анатольевич Лыков в сериале «Куба 2. Личное дело» режиссёра Дмитрия Коробкина. Фантастический, удивительный, мегапрофессиональный! Репетировать, искать с Александром Анатольевичем было одно удовольствие, а я очень иду от партнёра. Он мне говорил: «Таня, Таня, какой вы мягкий пластилин!» Поверьте, нет высшей похвалы для артиста! После каждой смены я просто летала на крыльях счастья, с новым, таким дорогим моему сердцу опытом!

С Лыковым было так комфортно, как никогда и ни с кем! Нет, вру! На театральной сцене мне судьба подарила возможность сыграть с народным артистом Всеволодом Николаевичем Шиловским, в дипломном спектакле «Доходное место». Я играла Вышневскую Анну Павловну, а Всеволод Николаевич - Юсова. Это была настоящая встреча с Мастером.

Фотограф Татьяна Яхина

-Физически сложная была роль в сериале «На прицеле»?

- Нет. Я из спорта, танцевала спортивные бальные танцы, европейскую программу, была профессиональной танцовщицей уже в 15 лет, чемпионкой своей страны. Сколько себя помню, я всегда в спорте. Даже сейчас, когда прошло много лет, как завершила карьеру, все равно занимаюсь. В картину «На прицеле» я попала почти сразу после окончания ВГИКа. Я была в прекрасной физической форме, бегала, прыгала, всё делала сама. С оружием обращаться я умею, навыки боя есть. Моя мечта - хороший боевик, если честно. Поэтому нет, мне не было сложно, мне всё было в кайф!

- Чему вы специально обучались для той или иной роли?

- Для роли стриптизерши Марлен я три месяца училась на пилоне. Через день для этой роли я посещала стрип-клубы и общалась с девочками. Знаете, среди них есть удивительные личности!

Вот такая ещё история. Я была с мамой и сыном на отдыхе. Раздался звонок, это звонил режиссёр Эдуард Реджепов, у которого я уже снималась. Пригласил на пробы в картину, где я должна была сыграть геолога в молодости, а в возрасте эту героиню играла сама Людмила Чурсина. Я бегом в Москву, оставалось несколько дней.

Читая сценарий, я поняла, что половины слов не понимаю, названия камней и какие-то профильные вещи. Помчалась в геологический музей, книги по камням купила, вечерами пересмотрела все фильмы с Чурсиной, взяла взгляды, одолжила жесты, попробовала дома грим, произнесла текст. Похожа! Прическа у меня была короткая, как сейчас, у меня был хвост из натуральных волос, я аккуратно сделала пучок сзади, вставила линзы, взяла с собой на пробы камни, о которых мне предстояло говорить.

На пробы я ехала персонажем Людмилой Звягинцевой, движения сковались, я стала сосредоточенной, молчаливой, почти не тронула лицо гримом, чтобы всё было, как у Чурсиной. Жесты сами подстроились под характер, взгляд, паузы в речи. Я была готова. Эдуард посмотрел на меня. «Я в шоке, Таня. Пойдем!» - только и сказал. Выйдя с проб, я четко понимала, что роль моя.

Я просила о встрече с Людмилой Чурсиной, обсудить роль, но не сложилось. Я отсмотрела материал, который был снят с нею до моего выхода в кадр, видимо, смотрела и она. Потому что мы четко совпали по походке, осанке, подаче, жестам. Реально, как один человек!

Фотограф Татьяна Яхина

- Была ли у вас роль, где было много экстрима, трюков?

- Экстрим и трюки были в сериалах, о котором мы ранее говорили: «На прицеле» и «Дельта. Продолжение». Во втором случае моя Галка рассекала по речке на лодке с мотором, которой я никогда не управляла. Но меня быстро научили, и если в начале съёмок человек, который учил меня, лежал на дне лодки для подстраховки, то в конце я уже сама управляла на приличных скоростях.

- Вы сами выполняете трюки, или всегда дублер?

- В «Дельте. Продолжение» был трюк, когда лодку Галки таранят и она падает, барахтается, а человек разворачивает лодку и проезжает по девушке. Таран снимали со мной, упала в воду тоже я, барахталась, а вот всё остальное - дублёр. Надо сказать, что была осень, очень холодно, а я была кормящей мамой. Сегодня мне не очень понятно, зачем я рисковала молоком, но мне так хотелось сделать это самой!

- Кстати, вы сыграли небольшую роль в сериале «Мамочки». А какая вы мамочка? Переживающая по каждому пустяку из-за детей, или спокойная, уравновешенная?

- Я - мамочка строгая и очень любящая. Переживающая однозначно, но не до маразма. Я всегда очень переживаю, когда болеют дети. С нашей младшей малышкой была очень нехорошая ситуация, и с тех пор даже если сопли у неё начинаются, мне становится физически плохо. Хотя такого беспокойства за других детей нет, а люблю я их не меньше младшей. И очень многое зависит от того, что у меня в жизни происходит: когда всё гладко, и я спокойная, дети соответственно спокойны.

- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- Я люблю хорошие, качественные вещи. Если для отличной вещи раньше нужен был бренд, то сегодня мир настолько поменялся, что отличные вещи есть и за нормальные деньги, иногда даже совсем не дорого. Недавно я была с мужем в Берлине, и для себя открыла местный бренд за вполне адекватные деньги. Очень качественные, стильные и крутые сумки! А если брать вещи, то тут тоже от многого зависит. Иногда бренд - синтетика и через пару стирок вещь становится тряпкой. А иногда попадаются вещи, которые я ношу уже много лет. Например, у меня есть платье-чулок, я купила его за 300 долларов в Японии, в Токио, где преподавала и жила несколько лет. Так вот, я ношу его по сей день, а на момент покупки мне было 17, платью сейчас соответственно 20 лет.

Фотограф Николай Богдашов

- Вы – шопоголик?

- Да, я шопоголик. Обожаю хорошие сумки и обувь, наличие их делает меня счастливой. Я обожаю свои вещи, украшения, будете смеяться, но иногда раскладываю обувь, к примеру, и любуюсь ею. Так же происходит с вещами, с косметикой. С рождением всех детей денег на себя остается немного, но раз в пару месяцев могу что-то купить, порадовать себя!

- В сериале «Сильная слабая женщина» вы сыграли журналистку. Как считаете, лучше быть слабой или сильной в отношениях с мужчиной?

- Нужно быть и сильной и слабой. Нужно быть органичной, нужно быть в обстоятельствах, как в ролях. Если ситуация требует быть сильной и смелой, значит надо ей быть. Если ситуация позволяет не вмешиваться, то можно поднять лапки и, моргая ресничками, сказать, не понимаю, не знаю, не могу. Моему мужчине нравится, что я сильная и крепкая и душой и телом, поступками, тут мы с ним совпадаем, я тоже люблю себя такой. Мне не нравятся мнущиеся на месте характеры, это не моё, с радостью сыграю такой в кино, но в жизни мне такая позиция не близка.

- Какие качества в мужчине вы цените?

- Дело. Ценю, когда мужчина меньше говорит, а больше делает. Мой муж - человек дела. И я это очень ценю. Он щедрый во всём: в эмоциях, в поцелуях, в объятиях, в комплиментах, во всем! Так что ценю щедрость.