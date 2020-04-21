Мишель Ларок: Считаться необходимо только с самим собой

Аргументы Недели → Интервью 13+

21 апреля 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]

Французская актриса Мишель Ларок, globallookpress.com, © Laurent Benhamou / Mpp

Французская актриса Мишель Ларок хорошо известна российскому зрителю по фильмам «Хамелеон», «Моя жизнь в розовом цвете», «Шпионские страсти», «Великолепная». Как говорит сама актриса: «Мои роли – это я! Непокорная, бунтарка…Но, в жизни всегда следует считаться только с самим собой».

-Мишель, сложно представить, что вы бунтарка. Сама женственность! Как удается свою непокорность так хорошо прятать?

-Я всегда умела хорошо притворяться. Всегда соглашалась с тем, что мне говорили делать. Но только внешне. Я не люблю спорить… Часто это бывает утомительно. Я лучше соглашусь, но сделаю так, как сама считаю нужным.

-Вам так проще жить?

-Зачем усложнять свою жизнь? Мы все родились свободными, но потом сами себя загнали в «рамки». У нас пропал дух свободы. Мы живем и оглядываемся. Постоянно! Я понимаю, что сложно жить и не замечать других… Но, я говорю о внутренней свободе! Как часто нас заставляют чувствовать себя виноватыми? Постоянно! Даже в мелочах: не так сказала, не так посмотрела, отказала, неудобно…И мы все это терпим. Зачем? Если вам удобно уйти – уходите! Не хотите говорить – не говорите! Личная свобода должна быть в центре вашей жизни, а не на краю.

-Мне кажется, что тут есть место эгоизму…

-Почему? Мы рождаемся свободными, но приходим к свободе через потрясения, проблемы и их преодоления. Это большая наука. Да! Когда мы страдаем, то нам больно. Но боль уходит, и человек перевязывает «свои раны», и становится великодушным. Он же извлекает урок из боли? Он же не хочет повторения? Это его уроки!

-Что значит быть великодушным?

-Желание поделиться с другими. Передать им то хорошее, что можем передать. И не требовать ничего взамен.

-А как насчет недостатков? Идеальных людей нет! Стоит ли прощать недостатки?

-А кто же без них? Мы все состоим из трещин. Но мы же хотим лучшего для себя. Нужно работать над собой. В моей жизни много чего происходило… Увлекалась алкоголем, курила… Сейчас я отказалась от сигарет и не употребляю алкоголь. Это было в молодости, когда я чувствовала себя очень одиноко. Мне хотелось внимания, заботы, но… А потом я поняла, что могу сама заботиться о других. Это пришло с рождением ребенка. Я создала свою семью. Вернее, создаю…

-Вы сказала об этом так печально…

-Я практически не знаю, что такое «быть семьей». У меня нет сестер, братьев. Мой отец был очень требовательным, но у него была яркая семья. Даже уникальная. Мама… Тут все сложнее. Она уехала из Румынии, когда ей было 18 лет. И очень долго не могла вернуться на родину. А своих предков надо знать. Только тогда мы можем понять и себя.

-Вы очень глубокая актриса. Со своей философией…

-Спасибо. Но я не думала, что стану актрисой. Хотела быть судьей. Видимо, у меня так проявлялся в детстве дух свободы.

-Вы о чем-то жалеете?

-Это совершенно бесполезное занятие! Зачем? Я, например, никогда уже не изменю своего детства. Я уже говорила, что у меня требовательный отец… Я всегда должна была делать все на «отлично». Я и делала. Но не понимала – зачем? Я же сейчас этого не изменю? Но я могу принять это. Понять и окружить вниманием, заботой тех, кому я необходима. В этом и есть счастье!

-Благодарю.