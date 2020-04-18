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Аргументы Недели Интервью 13+

Александр Лыков: Прощение – мощная сила

, 19:52 [ «Аргументы Недели», , Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Александр Лыков: Прощение – мощная сила
Александр Лыков, фото соцсети

Через несколько часов православные всего мира встретят Светлый Праздник – Пасху Христову. В переводе с греческого Пасха – избавление. В этот день жизнь одержала победу над смертью. Считаные часы остались до православного праздника. И хочется поговорить о вечном… О прощении, вере, добре, понимании.

Я не случайно обратилась с просьбой об интервью к актеру Александру Лыкову. Сложно в современном кино (уж простите меня) найти актера, который так искренне сыграл бы монаха. Да, речь идет о картине «Спасайся, брат!», где Александр Лыков «предстал» перед зрителем в роли монаха Арсения. Мне очень захотелось поговорить о прощении, любви, преданности. Мне стало интересно узнать о тех нюансах, которые мы не увидим на экране.

-Александр, спасибо вам за фильм «Спасайся, брат!». Спасибо за роль монаха Арсения.

-Спасибо вам за теплые слова. И за то, что окунули меня в воспоминания.

-Александр, сыграть монаха мирскому человеку – сложно. Психологически сложно. Мне так кажется. Вы не «боялись» соглашаться на эту роль?

-Мы снимали фильм в Зеленецком монастыре, возле Волхова. До съемок «Спасайся, брат!» я не знал актера Алексея Шевченкова. Вернее, спутал по фамилии с другим актером, и считал, что он не подходит для роли Егора… Даже всячески отговаривал продюсера от его кандидатуры. Леха, конечно, не знал об этом. Но, когда увидел Алексея и узнал его, то все и воссоединилось. Что касается сценария, то не все сцены были проработаны… И мы вечером, накануне утренних съемок, садились и писали их. Получилось так, что в них вошло много личного.

-А что именно?

-Например, песня в исполнении Леши Шевченкова. Он сам сочинил ее и исполняет в фильме. Насколько я знаю, у Алексея есть целый сборник своих песен. Еще личное… В картине есть и роль «девушки легкого поведения». Так вот ее исповедь отцу Арсению из личной жизни актрисы. Мы постоянно что-то дописывали в сценарий. Он действительно был не особо проработан. Придумывали «на ходу»… Придумывали то, что не было в первоначальном варианте.

-Вы до съемок встречались, общались с монахами?

-Да. И встречался, и общался со многими монахами. И по сей день продолжаю с некоторыми общаться. Кстати, в Зеленецком монастыре братия (монахи) очень примечательная. Она, конечно, везде примечательная… Ведь монахами-современниками просто так не становятся… У каждого своя сильная биография. Поэтому играть и играть монахов… И не переиграть. 

-Александр, что значит для вас прощение?

-Знаете, прощение – это такая мощная сила из и для жизни. А непрощение – ненависть…Тоже мощная сила, но из и для смерти. Вот об этом и кино получилось.

-Благодарю. 

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