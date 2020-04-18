Актриса Вера Шпак: «Безруков подкупил мою маму одной фразой»

Аргументы Недели → Интервью 13+

18 апреля 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Вера Шпак, фото: личный архив

Вера Шпак родилась в Минске. Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Временно недоступен», «Последний ход королевы», «Чума», «На белом коне», «Синхронистки», «Серебряный бор», «Дуэт по праву», «Стрекоза», «Часы с кукушкой» и др. 21 апреля на канале «Домашний» начнётся показ сериала «Выбирая себя», где Вера Шпак сыграла одну из главных ролей.

- Вера, чем вам была интересна роль в сериале «Выбирая себя»?

- Это была непростая роль. Я сыграла женщину, которая потеряла самых близких людей. Такие роли нелегко даются, ты пропускаешь чужую беду через себя, и не можешь остаться равнодушной. Интересная роль: глубокая героиня, с разными переживаниями, с разными сторонами характера. Она предстаёт вначале не тем, кем является на самом деле. Ведёт двойную игру. Таких персонажей всегда очень интересно играть.

- Ваша героиня - няня. В жизни нянчились с чужими детьми?

- Да. Своих у меня пока нет, но я очень люблю детей. И маленьких, и больших. Мы всегда находим общий язык. И на съёмочной площадке я подружилась с детьми-актёрами. С детьми всегда по-другому работается. Не так, как со взрослыми.

- А в чём разница?

- Часто взрослые приходят на площадку, отыграют свои сцены – и разбегаются. А когда ты работаешь с детьми, они всё время включены в процесс. С ними невозможно не общаться, не играть, не обсуждать что-то. Со «взрослыми» актёрами, бывает, не складывается общение. А когда ты работаешь с детьми, тебе надо вне кадра найти с ними общий язык в любомслучае. В сериале «Выбирая себя» ребята оказались умницами и профессионалами.

- Как взаимодействовали с актёрами на площадке?

- У нас была прекрасная компания. Надежда Бахтина, с которой у нас были две женские линии, безумно светлый человек, с ней было очень интересно общаться и вне кадра. Мы с ней быстро сошлись, ещё на пробах. Дима Пчела, мы с ним оба выпускники Школы-студии МХАТ. Оказалось, что у нас куча общих знакомых, куча историй. А с Игорем Тепловым мы были давно знакомы, он тоже оканчивал Школу-студию МХАТ, но на съемочнойплощадке встретились в первый раз. С ним мне было очень комфортно работать, как и со всеми остальными актёрами.

- Вы сейчас находитесь в Минске. Как в Беларуси, кино снимается? Вы давно работали на родине?

- Вы знаете, я в Беларуси снималась в кино только один раз. Ещё будучи студенткой, в роли второго плана. С тех пор у меня не случилось ни одного проекта на родине. Хотя все мои друзья, коллеги часто снимаются в Беларуси. А у меня как-то не складывается, и я, конечно, расстраиваюсь. У меня в Минске папа живёт, много родственников, друзей. Приятно было бы совместить работу и возможность общения с близкими людьми.

- А как в Беларуси борются с коронавирусом? Есть какая-то самоизоляция, или все свободно выходят на улицу? Работают ли магазины, рестораны?

- В Беларуси у людей есть право выбора – сидеть дома или выходить на улицу. Здесь нет такого жёсткого запрета на передвижение. Кто может, перешёл на удалёнку, кто-то ходит на работу. Я не знаю, чем это всё закончится, но сейчас многое решают сами люди. Хочет человек в такой обстановке прогуляться по городу или сходить в ресторан - пожалуйста. Власти полагаются на сознательность граждан. И большинство, мне кажется, осознанно остаются дома.

- Вера, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Бывает по-разному, в зависимости от ситуации. Конечно, главное не красота. Когда у меня был первый проект с Сергеем Безруковым, мы снимались вместе в сериале «Временно недоступен», к нам на площадку приехала моя мама. Я их познакомила. И Сергей Витальевич тогда одной фразой подкупил маму на всю жизнь. Он сказал: «Слушайте, у вас такая талантливая дочь!» Просто маме всегда говорили: «У вас такая красивая дочь!» И дальше уже про какие-то другие качества. А вот Безруков, в первую очередь, сказал про талант, и маме было приятно, что меня ценят не за красивые глаза.

Красота, конечно, важна для женщины. Для актрисы особенно. Но внутренняя красота важнее внешней, она больше помогает. У нас сейчас шаблонное время. И красивым актрисам сложнее получить характерные роли. Это зависит от определённых обстоятельств, от режиссёра, гримёра, от актёра, который может или не может чего-то сделать.

- Вы сыграли главную роль в сериале «Синхронистки». Там речь идёт о девушках, которые 20 лет в этом виде спорта. Вы много времени проводили в бассейне до и во время съёмок?

- Когда меня утвердили на роль, я каждый вечер стала ходить в бассейн. Плавала по полтора часа, я хорошо плаваю, но это было для меня очень важно. И когда снимали, я после смены тоже ходила в бассейн.

- Дублёрами у вас кто был? Чемпионки?

- Не чемпионки, чемпионкам и без кино естьчто делать. Дублёрами были девушки, которые на хорошем уровне занимались синхронным плаванием. Но у нас была история, которая происходитоколо синхронного плавания, сцен в бассейне было немного. Было две смены, когда мы по 12 часов сидели в бассейне, как лягушки. После этого я в бассейн не ходила месяца два, наплавалась тогда…

- В сериале «На белом коне» вы сыграли старшего лейтенанта конного отряда полиции. А что, лошади, правда, очень умные животные? Вы долго учились верховой езде?

- Лошади – прекрасные животные. Я давно уже занимаюсь верховой ездой. Впервые села в седло лет в 15. И достаточно активно занималась, не для выступлений, а просто каталась по лесам, по полям, выполняла какие-то элементарные упражнения. Я мечтаю о своей лошади, чтобы она была где-то недалеко на конюшне, и я могла бы заботиться о ней. Они действительно очень умные создания. Лошади чувствуют людей, как ты сидишь в седле – уверенно или не уверенно. Как только чувствуют слабину, сразу начинают брать первенство над тобой, и потом тебе уже нужно как-то «договариваться» с ними.

На съёмках сериала я с радостью вернулась к лошадям, потому что в Москве мне не часто удаётся выезжать. А там мы ездили на конюшню, занимались, у меня был партнёр, который для этого фильма сел в седло впервый раз. Ему было намного «веселее». Его лошади проверяли на прочность.

- Физически сложная была роль майора Следственного комитета в картине «Дуэт по праву»?

- Я бы не сказала, что это была физически сложная роль. Наверное, в плане съёмок – да, мы очень плотно снимали сериал. Как говорят киношники, у нас была большая выработка. Много смен подряд, много сцен снимали за одиндень. Но это детективная драма, и там был уклон не на драки и захваты, а на то, что происходит между героями.

- Вы играете в Губернском театре. Какие у вас взаимоотношения с Сергеем Безруковым? Какой он человек и худрук?

- Сергей Витальевич для меня – авторитет. Он отличный актёр и настоящий трудоголик. Меня воспитывал Константин Аркадьевич Райкин, мой мастер в Школе-студии МХАТ, тоже ярый фанатик театра. И Безруков в этом плане мне очень близок по духу, потому что он очень любит то, чем занимается, он очень честно этим занимается. Сергей Витальевич не из тех, кто может выйти на сцену «с холодным носом» и просто сыграть свою роль. Он всегда полностью отдаёт себя роли, что в кино, что на сцене. И, конечно, находиться с ним рядом и учиться у него мастерству, его трудоспособности – большая радость для меня.

- Как вы воспринимаете мужчин-актёров? Смогли бы связать свою личную жизнь с актёром?

- Давно для себя решила, что не хотела бы встречаться с актером. Актёрство в моем представлении– это не всегда мужественная профессия. Потому что ты от многих зависишь. А мужчина должен принимать решения сам, он должен быть главным и ведущим. А тут тебя приглашают, тебя утверждают, говорят, как надо играть. И, мне кажется, не всем актёрам-мужчинам это легко дается. Но это только мои размышления по этому поводу...У меня много прекрасных друзей-актёров, и они замечательные мужчины и мужья, отцы. Просто мне кажется, что союз двух актёров – это всегда большое испытание.

- Вы много снимались в мелодрамах. Почему они сейчас так популярны в России?

- Люди видят в мелодрамах что-то про себя. Нам же всегда интересно смотреть, читать, наблюдать за тем, что может произойти в твоей жизни или около твоей жизни. У нас есть желание кому-то посочувствовать. У фантастических фильмов, например, свой зритель, который любит фантазировать, придумывать. А мелодрамы близки тем, что там понятные предлагаемые обстоятельства, их героями становятся домохозяйки или, скажем, сильные женщины, которые тянут всё на себе. Это реалии, в которых мы живём. И чаще всего всё заканчивается счастьем и любовью, побеждает добро.

- Как вы относитесь к мезальянсам? Когда, например, бедная молодая девушка выходит за пожилого богатого?

- Это личное дело каждого, каждый выбирает свою жизнь и у каждого своё счастье. Если люди в этот момент счастливы, почему нет.

- В сериале «Стрекоза» вы сыграли аферистку. Чем была интересна эта роль? У вас самой авантюрный склад ума?

- Мне кажется, что не авантюрные люди не становятся актёрами. Это достаточно авантюрная профессия. Внутреннее «шило», внутренняя неусидчивость были у меня с детства. Что касается «Стрекозы», я очень люблю эту героиню. Она борется за своё, у неё есть своивзгляды на жизнь, представление, как и что делать. Да, она аферистка, воровка, занимается крупными махинациями с драгоценностями, ищет то, что плохо лежит и забирает себе. Но по ходу фильма мы видим, как её образ трансформируется, благодаря людям, которые рядом с ней. У моей героини появляются другие ценности, она встречает мужчину, который становится ей близок. Что важнее? Она выбирает добро. Люблю хорошие концовки!