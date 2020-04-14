Актриса Мелани Лоран: Я выросла в округе, где все было пропитано искусством

Аргументы Недели → Интервью 13+

14 апреля 2020, 20:44 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Мелани Лоран, globallookpress.com, © Sonia Moskowitz

Мелани Лоран – французская актриса, певица. На сцену она вышла еще совсем подростком. А как иначе? Ведь все ее детство прошло недалеко от Гранд-опера, концертного зала «Олимпия». Но мировую славу Мелани принес фильм Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Благодаря нашим французским коллегам «Аргументы Недели» поговорили, пожалуй, с самой изящной актрисой и парижанкой Мелани Лоран.

-Мелани, вы согласны с тем, что карьеру женщине делает мужчина?

-Мне кажется, что все зависит от среды, в которой ты вырос. Я родилась в Париже и жила в округе, где все пропитано искусством. Как можно не мечтать о сцене, если рядом Монмартр, Собор Парижской Богоматери. Мужчины? Сложно сказать…Когда я с приятельницей пришла посмотреть, как снимают «Астерикс и Обелиск», то познакомилась с Жераром Депардье, и он мне дал очень хорошие советы, и нужный телефон…

-А какое впечатление на вас произвел Депардье?

-Огромный талант, харизма… Это реальная звезда!

-Вы же работали на съемочной площадке с Депардье. Вы были совсем юная. Сложно сниматься с такой звездой?

-Это был фильм «Мост между двух берегов». Там играла и Кароль Буке. Это было превосходно! Для совсем молодой девушки – прекрасный урок. Актерский урок. Я навсегда запомню, как Жерар мне сказал: «Не стоит так усердно изучать актерское ремесло, когда есть природный талант».

-Как вы попали на проект «Бесславных ублюдков», который принес вам мировую славу?

-Неожиданно. Меня пригласил сам Квентин Тарантино. Это нечто, когда тебе раздается звонок и ты в трубке слышишь неповторимый на весь мир голос! Для меня это было испытание на прочность. Мне доверил роль сам Тарантино. Такие съемки забыть просто невозможно.

-Мелани, вы никогда и ничего не рассказывает о личной жизни. Эта такая игра со зрителем? Тайны. Или же это ваши убеждения?

-Конечно, личные убеждения. Зачем обсуждать мою личную жизнь? Я не любитель светских вечеринок. Мне там скучно. Нет, я не даю повода для разговоров и сплетен.

-Что для женщины может быть важнее красоты?

-Увы, не всегда красота приносит желаемого результата. Ею нужно уметь пользоваться. Шарм, улыбка, взгляд… Вот, что ценится.

-Мелани, есть то, о чем вы жалеете?

-Каждый человек о чем-то жалеет… Но я не буду о себе говорить.

-Благодарю за беседу.