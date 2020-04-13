Актриса Ольга Смирнова: «Жена Михаила Круга была против этих съёмок»

Аргументы Недели → Интервью 13+

13 апреля 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели», Александр Малюгин ]

Актриса Ольга Смирнова, фото: личный архив

Ольга Смирнова родилась в Екатеринбурге. Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Стиляги», «Предел желаний», «Достоевский», «Скольжение», «Кедр» пронзает небо», «Легенды о Круге», «Охотники за бриллиантами», «Одесса-мама», «Ледокол», «О чём молчат девушки», «Красотки», «Гранд» и др.



- Оля, как вы попали в «Стиляги»? Сложный был кастинг?

- По-моему, все студенты ГИТИСа, где я тогда училась, ходили на этот кастинг. А вообще со всей страны приезжали соискатели. У фильма была сложная история. Сначала делали картину, потом откладывали – Валерий Тодоровский снимал «Тиски». Я уже успела родить, когда потихонечку всё закрутилось.

- А вам нравится, как одевались тогда стиляги?

- Да, очень. Я вообще с ностальгией вспоминаю период съёмок. Столько молодых людей собралось в одном месте, только все закончили институты. Валерий Петрович нас всех зажигал. Очень яркая была энергетика на этих съёмках!

- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Красота в глазах смотрящего! Но я, не буду скрывать, очень рада, что родилась такой миловидной. (Смеётся). Это помогает по жизни. Но и внутренние качества делают человека красивым. Кино – это типажи. Мне повезло с тем, что, накрасившись, я превращаюсь в шикарную женщину, а если убрать весь макияж, я достаточно просто выгляжу. У меня черты лица неяркие. Вот сейчас на студии Валерия Тодоровского снимали картину, действие которой происходит в сталинские времена. Я там была вообще без косметики, без всего…

- Вы снимались в фильме ужасов «Предел желаний». Сами смотрите ужастики?

- Там у меня совсем небольшая роль, это было ещё до «Стиляг». Я смотрю разное кино, в том числе ужастики. Интересно всё. Но из этой категории я больше люблю психологические триллеры. «Пила» - это не моё.

- В сериале «Достоевский» вы играли Аполлинарию Суслову, возлюбленную писателя. Что необычного узнали о своей героине, готовясь к съёмкам?

- Я очень долго готовилась к этой роли, читала много литературы. Аполлинария послужила прототипом для Полины из «Игрока», Настасьи Филипповны и отчасти Аглаи из «Идиота», Грушеньки в «Братьях Карамазовых». В общем, эта Аполлинария мощно «стрельнула» в жизни Фёдора Михайловича. И мне было очень интересно сыграть эту женшину. Правда, сейчас, когда я смотрю сериал, я думаю, что многое бы сделала по-другому.



- А правда, что Евгений Миронов, сыгравший Достоевского, просто жил этой ролью, не выходя из образа даже вне съёмок?

- Ну как не выходил – выходил, он всё-таки профессиональный артист. Но как только он появлялся в гримёрке, начинали накладывать грим, клеить бороду, Евгений уже старался говорить, как Фёдор Михайлович, постепенно входя в образ.

- Как вы взаимодействовали с Евгением Мироновым?

- Хорошо. Суперпрофессиональный, талантливый человек. Я с теплотой вспоминаю тот съёмочный процесс.

- А как писатель вам близок Достоевский?

- Я любила Достоевского, и одно время много его читала. Он в меня «зашёл». Но сейчас я не буду его перечитывать, сейчас мне хочется немножко в другую сторону смотреть. Он очень глубокий психологически, и я не хочу снова туда влезать. Мне кажется, «достоевщина» в моей жизни уже прошла. Хотя если предложат сыграть в каком-нибудь фильме или спектакле по Достоевскому, я с удовольствием соглашусь.

- В сериале «Легенды о Круге» вы сыграли жену Михаила Ирину. Общались до съёмок с протототипом? Чем вам была интересна эта роль?

- Там была любопытная история. Ирина вообще не хотела, чтобы это все снималось, и я её понимаю. Но всё-таки съёмки состоялись, и она как бы утвердила меня на эту роль. Мы с ней общались по телефону.

- А вы похожи на Ирину?

- Меня, конечно, гримировали под неё. Но когда я стала изучать Ирину, смотреть все её интервью в ютубе, чтобы понять её манеру вести себя, разговаривать, оказалось, что мы похожи. Она тоже уральская, из Челябинска. А я из Екатеринбурга. Я нашла в ней какое-то схожее со мной обаяние, манеру разговора. Но были и кое-какие разногласия. Я готовила песню под голос Ирины, но она не дала согласия на это. И звучал в итоге не её голос.

- А что было интересного на съёмках?

- Самое интересное было то, что мы снимали в реальном доме Круга. И рядом сидели мама Михаила и его сестра. Как они выдержали сцену его убийства, я не пойму! Очень хорошая семья. Я очень люблю эту историю про Михаила Круга.

- Вам нравится шансон?

- Не мой стиль, хотя я слушаю очень разную музыку. А после знакомства и сотворчества с Юрием Башметом и ансамблем «Солисты Москвы» стала слушать много классики. И очень рада этому. Сейчас в мою жизнь вошли ещё и мантры. Я стала заниматься собой, стала заниматься йогой.

- На каком вы уровне?

- Пока не на очень высоком. Но, понимаете, йога – это не только какие-то упражнения, это философия, образ жизни. Я пробираюсь к своему сознанию. Хочу докопаться до истины – зачем мы здесь, почему? Мы – это же не только наше тело. Я интересуюсь немного квантовой физикой. Одно время слушала лекции Черниговской. Прохожу свой духовный путь. Я сначала изучала, как устроены всякие религии: буддизм, суфизм, православие. У меня был период воцерковления, я три года была в православной церкви. Прошла по-честному всё от и до. Сейчас я вне религии. Я знаю, что Бог един, и уважаю каждую из религий. Нам всем здесь, независимо от религии, просто необходимо научиться любить.

- Какая роль была самой сложной физически?

- Мы много танцевали в «Стилягах». Не скажу, что это было очень тяжело. Это была такая большая тусовка, в которой все были счастливы.

- Чем вам была интересна роль в сериале «Охотники за бриллиантами»?

- Мне было интересно окунуться в то советское время, был замечательный состав актёров. Интересная история. Я играла француженку, учила французский ещё в школе, но для сериала занималась специально и говорила в картине на французском. Мне нравится французский язык, хотя я только читать умею, но мало что понимаю. Сейчас вот английский учу.

- А вы любите бриллианты?

- Люблю. Люблю серебро и белое золото. Очень люблю жемчуг. Мне нравятся неброские бриллиантовые вещи.



- Вы гоняетесь за брендами, или вам важнее, чтобы вещь просто подходила, нравилась?

- Не гоняюсь. Но мне нравятся такие старые бренды, как Channel, например. У меня есть одна подруга из Италии, она стилист. Так она говорит: лучше один раз купить себе за три тысячи долларов какую-нибудь супервещь, которая всегда тебе будет служить, и подходить ко всему, чем покупать по дешёвке какое-нибудь барахло. Я с ней согласна, но представляете, сколько женщина может всего накупить себе за эти деньги, и качественного, и стильного, и разного! Сейчас много неплохих и недорогих марок, а нам, женщинам, ведь очень важно, чтобы было много и всего!

- А вы гламурная девушка? Часто ходите на светские мероприятия?

- Я не гламурная, но на тусовки иногда хожу, чтобы общаться. Это же наша работа. Ты видишься с друзьями, коллегами, что-то обсуждаешь, в этих обсуждениях рождаются новые проекты. Это приятно и полезно!

- Хотите сняться в каком-нибудь западном кино?

- Конечно, хочу. Жду предложений.

- Оля, вы много лет занимаетесь танцами…

- Да, и сейчас я разрабатываю свою танцевальную программу, у меня есть такой «Танец жизни». Это свобода тела, движений, эмоций. Я владею разными стилями танца, и провожу занятия с женщинами, чтобы они раскрепостились и выражали себя посредством танца, в разных стилях. Я очень люблю танцевать и знаю, что женщине это просто необходимо.

- Расскажите о фестивале социального кино «Лампа»!

- В этом году нам дали статус официального фестиваля в России. «Лампу» организовала в Перми Ольга Зубкова, общественный деятель, у которой много прекрасных и очень важных социальных программ. И я очень счастлива, что она пригласила меня во всем этом участвовать. Это международный фестиваль, со всего мира на него присылают игровые и документальные фильмы, профессионалы и любители, видеоролики на разные социальные темы. Инклюзия, проблема мусора, проблемы экологии планеты, детдома, старики, да просто люди – всё является темами фестиваля «Лампа». Вообще фестиваль – о свете и любви, о добре, дружбе и единении. Я впервые была в жюри фестиваля, мы отобрали массу интересных работ.

- Сериал «Одесса-мама» снимался в Одессе еще до событий в Украине. Каким вам показался город, люди?

- Очень люблю эту картину. Тогда ещё всё было открыто, и я полюбила этот прекрасный приморский город. У нас была классная компания. С Катей Гусевой я там познакомилась, я играла её дочку, с Агнией Кузнецовой, которая играла мою сестру. В очередной раз встретилась с Петром Фёдоровым, с которым мы много снимались вместе – в тех же «Охотниках за бриллиантами», в картине «Ледокол». С Димой Дюжевым, который исполнял главную роль, у меня была только сцена в финале.

- На съёмках комедии «О чём молчат девушки», наверное, было весело?

- Со мной снимались Катя Вилкова, Олеся Судзиловская и Юлия Пересильд. Нас было четверо. Но веселиться особо времени не было. Мы полностью погрузились в работу, у нас почти не было выходных. Мы должны были за 21 день снять фильм. Снимали на Майорке. Мы хотели там хотя бы чуточку отдохнуть, но не получилось. Мы путешествовали по Майорке, снимаясь. Зато у нас был прекрасный отель, прямо у моря. Как бы то ни было, фильм получился весёлый.А я люблю повеселиться!