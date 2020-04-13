Павел Глоба: «Сейчас всё происходит в тестовом режиме, а реальная пандемия будет через два года»

Аргументы Недели → Интервью 13+

13 апреля 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

Павел Глоба, фото: личный архив

О текущих и грядущих вызовах, реальной пандемии и новом геополитическом проекте, шансах России и президента Путина - известный астролог, теле и радиоведущий, писатель Павел Глоба.

Главный вызов - экономический кризис

- Павел Павлович, какой из Ваших прогнозов оказался самым подтверждённым?

- У меня таких несколько. Один из них, реально сбывшийся на 90%, был опубликован в журнале «Эхо планеты» в конце марта 2009 года, за 5 лет до известных событий на Украине. Там совершенно конкретно было сказано, что в начале 2014 года Украина распадётся, две территории на востоке страны перестанут подчиняться Киеву, а Крым станет украинской Чечнёй. Я тогда всё конкретно рассказал.

- Получается, этот прогноз по Украине был проигнорирован?

- Проигнорировали. Бывает, что и врачей не слушают, но потом об этом жалеют. На самом деле, настоящие астрологи не должны гордиться сбывшимися дурными прогнозами. Это как у врачей: главное не только поставить диагноз, но и вылечить болезнь. Так и у нас: если при помощи прогноза люди сделали выводы и предотвратили кризисную ситуацию, то эту задачу астролог может считать выполненной. Я не ручаюсь за прогнозы других астрологов, отвечаю только за свои. Вообще, на моем авторском youtube-канале есть почти все мои прогнозы последних лет .

- То есть, прогноз вполне может предупредить реальную угрозу или же снизить её последствия?

- Астрологические прогнозы дают разные реализационные возможности. В принципе, будущее во всех деталях не прогнозируемо: мы можем видеть только определённые тенденции, некие объективные повторяющиеся закономерности, ориентируясь на космические циклы. Исходя из того, что мир устроен определённым образом по типу некоей матрицы, в которой есть математическая модель, заложенная в основу самого мироздания. Реализация прогнозов зависит от нас. Это, конечно же, может влиять на события, как, например, прогноз погоды влияет на людей. Если метеорологи прогнозируют бурю или ураган, то, исходя из этого, нужно хотя бы брать с собой зонтик. То же самое и в астрологии. Впрочем, умение прогнозировать - это сильные стороны любой науки: и химии, и метеорологии, и медицины.

- Какая из угроз будет самой значительной: военные конфликты, экономический кризис, природные катастрофы, пандемии?

- Ближайшее столетие перед человечеством будут стоять все эти вызовы. Но больше всего - экономический кризис, в который мы уже вступили. Он будет длиться ближайшие годы, повлечёт за собой переформатирование всей экономики и, стало быть, политики. Глобальное изменение климата тоже будет, но не так быстро: здесь я не могу точно сказать, потому что ни у одного астролога нет статистики, которая могла бы подтвердить или опровергнуть теорию. А чтобы теорию выработать, нужна большая статистическая выборка. Поэтому, увы, ни один астролог пока не может прогнозировать глобальных катастроф природного характера, так как ему не на что опереться и не с чем сопоставить. Их было очень мало в истории человечества. Это - вопрос астрологии будущего. А вот многие пандемии прогнозируемые. И то, с чем мы столкнулись сейчас, это тестовый режим того, с чем столкнёмся в 2022-2024 годах.

Всё решают Юпитер с Сатурном

- То, что происходит сейчас, как-то прогнозировалось?

- По поводу 2020 года я предупреждал. Я всегда говорил о том, что этот год будет кризисным. И самый серьёзный кризис ожидается в конце года. А через пару лет всё будет гораздо серьёзней. Вероятно, хорошо, что сейчас мы в тестовом режиме преодолеваем то, что не является той самой реальной пандемией, как, например, испанка, от которой погибло 10% человечества. Поэтому меры, которые сейчас принимаются, слишком смахивают на паранойю. Но где-то она даже спасительная.

- Иными словами, сегодня все мы «поставлены на паузу» в ходе некоей репетиции?

- Это тестовый режим, проверка. В 2023-2024 годах мир начнёт меняться. У России будет очень хороший шанс вернуть себе престиж великой державы, во многом утраченный за последние 20-30 лет. Совсем недавно наступившая эпоха Водолея выставляет совершенно другие приоритеты, и те факторы, которые казались мелкими и малозначительными, оказываются знаковыми, переворачивая с ног на голову многие прогнозы. Кроме астрологических. Но года через четыре мы будем жить совершенно в другом мире по другим правилам, и, может быть, с другими границами. Мир будет предельно технократическим: это будет общество не потребления, а, наоборот, жесточайшей экономии. Я неоднократно говорил об этом много лет назад, но, к сожалению, никто не пожелал это услышать...

- А сейчас об этом говорит даже ленивый…

- Да. Грядет грандиознейшийгеополитический проект, на который, по космическим циклам, указывает взаимное положение двух планет - Юпитера и Сатурна. Раз в 20 лет они соединяются, то есть, находятся максимально близко. Соединение этих двух самых больших по массе и величине планет Солнечной системы является для нас индикатором перемен в мире. Они всегда знаменуют начало какого-то нового геополитического супер-мега-проекта, и мир начинает меняться, подстраиваясь под него. Кто в этотпроект не вписывается, тот выбрасывается вон. Последний раз они соединялись в 2000 году, и мир действительно начал меняться: «лихие 90-е» сменили «жирные нулевые», нефть выросла в цене, возник передел собственности с энергоносителями, а к власти в России пришёл нынешний президент Владимир Путин. Я и ранее говорил: если он возглавил страну в период соединения Юпитера с Сатурном, то его цикл - 20 лет.

- Но эти два десятилетия уже заканчиваются…

- Заканчиваются, но ещё не миновали. Есть два варианта развития событий: более жёсткий и более мягкий. Более жёсткий - сами понимаете, какой, я его озвучивать не буду. Более мягкий: президент меняет всю команду, меняется сам, начинает новый проект и ставит страну на его рельсы, сам всё возглавляет… Тогда и проекту, и, возможно, лично президенту Путину обеспечены ещё 20 лет. Я хотел бы верить именно в этот, мягкий вариант. В своё время Иосифу Сталину удалось вписаться во второй проект. Генсеком он стал в 1921 году, при первом соединении Юпитера с Сатурном, 20 лет проходила модернизация Советского Союза. А второе соединение этих планет было в 1940-1941 годах, что могло бы обнулить весь советский проект. Но Сталин нашёл в себе силы возглавить его второй этап: сам он столько не прожил, но, тем не менее, проект продолжался. И другие подобные примеры есть. Поэтому, у нашего президента есть шанс. Но то, что на окончании проекта всегда возникает жёсткая кризисная ситуация, это, увы, правда.

- То, что этот год високосный, как-то влияет на происходящее?

- Крайне редко в високосные годы происходило что-то страшное, поэтому все суеверия насчёт этого не оправданы и беспочвенны. Единственное: в високосные годы могут закладываться проблемы, которые в случае отсутствия их решения могут повлечь за собой какие-то катастрофические события. Но это не относится к астрологии, это просто, так сказать, заметки на полях. Это - календарные циклы, помноженные на наши древнерусские суеверия. Есть много показателей, которые и без високосного делают нынешний год действительно критическим, например, 6 затмений в течение года. Последний раз 6 затмений наблюдалось в 1991 году. Всё это профессиональному астрологу даёт невесёлую пищу для размышлений. К слову, у меня есть открытый мною метод исторических аналогий, а сам я - историк по образованию.

- Не можем не спросить: что ожидает Донбасс? Ну, и Украину, куда же без неё?

- В отношениях между Донбассом и Украиной всё так и будет продолжаться. Как я говорил ранее, там ничего не изменится, будет вялотекущий конфликт, как в своё время затяжной арабо-израильский конфликт на Ближнем Востоке. Что-то может измениться для Донбасса лишь в 2024 году и, вероятно, в лучшую сторону. На Украине в ближайшее время всё неизменно. Что касается Зеленского - не знаю, он мне гороскоп не заказывал. У нас есть свой президент, и он не Зеленский, а Владимир Владимирович Путин.

- Да уж, нам в этом плане здорово повезло!

- По крайней мере, именно в этом нам точно повезло!

«Новое платье короля»

- Мы, наверное, не первые, кто обращается к Вам с подобным вопросом, но всё же: о чём говорят звезды по поводу нынешнего коронавирусного «застоя»? Или молчат?

- На мой взгляд, это в большей степени перестраховка. Проверка, как мы будем реагировать на настоящие вызовы, связанные с реальной пандемией.С точки зрения анализа космических циклов то, что происходит сейчас, не является пандемией. С реальной, схожей на «испанку», ситуацией пандемии, как я уже говорил, мы столкнёмся через пару лет, вот тогда нам очень пригодятся приобретённые знания и навыки. Тогда почти все люди, живущие на Земле, могут оказаться в группе риска.

Покане будем прибегать к теории заговора, и попытаемся объяснять всё естественными причинами. Хотя, конечно, есть много странностей в том, что с нами сейчас происходит, и несоответствий того, что мы видим. Нам внушают одно, а мы видим глазами другое. Если на клетке со слоном написано «тигр», то не верь глазам своим! Знаете, а ведь сказку Андерсена «Новое платье короля» пока ещё никто не отменял! И никто не скажет: «А король-то голый!» Поэтому все будут думать, что у него новое платье и верить в это. Это - волшебная сила пиара.

- Что посоветуете россиянам?

- Могу лишь сослаться на Владимира Владимировича, отметившего, что мы с печенегами и половцами справились, и с коронавирусом справимся. Мы обязательно его переживем! Кстати, президент процитировал великого русского адвоката Фёдора Плевако. Тот, защищая бабушку, укравшую копеечный чайник, сказал в суде, мол, печенегов пережили, половцев пережили, а тут бабуля украла чайник за две копейки и что, Россия этого не переживёт? И выиграл процесс! А вообще, жителям России надо готовиться к серьёзным вызовам. Скажу так: если у нас будет здравоохранение, а не «здравозахоронение», как многие сейчас пишут в соцсетях, практически уничтоженное к сегодняшнему дню (сейчас, правда, лихорадочно пытаются всё восстановить), то мы будем готовы. Если нет - то, увы…

- Чем сейчас занимается Астрологический институт Павла Глобы и Вы лично?

- Я ставлю своей целью подготовку профессиональных астрологов, в которых нуждается наша страна так же, как и в профессиональных врачах. У нас серьёзное трёхлетнее обучение. Лично я ещё пишу книги по астрологии и романы, в основе которых - повторяющиеся через определённое время преступления, а главное действующее лицо - астролог. В прошлом году Союз писателей России меня оценил, даже дали «Бунинскую премию».

- В любом случае, Вам есть чем заняться на карантине?

- Да, на карантине, конечно же, хорошо пишется!