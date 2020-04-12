Пульмонолог Сергей Авдеев о том, как избежать коронавирусной пневмонии и как она поражает легкие

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12 апреля 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Пульмонолог Сергей Авдеев

Болезни легких являются одной из основных причин смертности россиян по сей день. Медицина не стоит на месте, но враг слишком силен. В ситуации с новым коронавирусом опять страдают уязвимые легкие. О симптомах пневмонии, распространении вируса через кашель и чихание, а также способах защитить себя специально для «АН» рассказал профессор, зав. кафедрой пульмонологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова и член-корреспондент РАН Сергей АВДЕЕВ.

– Сергей Николаевич, в чем опасность пневмонии, вызванной коронавирусом? Чем она отличается от других видов пневмоний?

– Коронавирусная пневмония опасна потому, что это воспаление легких, которое имеет странность протекать бессимптомно. Доказано это на 100%. У бессимптомных пациентов появляются изменения в легких, которые трактуются как пневмония. Второй фактор, усложняющий лечение: сегодня ограничены средства лекарственной терапии. Официально признанных лекарств против COVID-19 нет, лечить приходится препаратами, эффективность которых нуждается в подтверждении. Третий: такая пневмония протекает по сценарию, где легкие могут быть поражены тотально – это массивная пневмония. Часто требуется респираторная поддержка – кислородотерапия и вентиляция легких.

– Мы часто слышим про необходимость применения ИВЛ при коронавирусе. Кому её назначают?

– Сейчас открыто много отделений и даже стационаров, в которые привозят людей с пневмонией, вызванной COVID-19. Предусмотрено отделение реанимации, в которых находятся реанимационные койки, необходимые таким пациентам. Сегодня примерно 10% всех госпитализированных в стационар, могут потребовать искусственную вентиляцию легких.

– Что происходит с легкими при атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом? И как протекает болезнь в целом?

– Самый действенный метод – увидеть пневмонию на компьютерной томографии. Наши рентгенологи употребляют такие термины как «булыжная мостовая», симптом «матового стекла» — вот так она выглядит. Её можно узнать сразу. Чувствительность метода компьютерной томографии достигает 97%, поэтому он выходит на первый план при диагностике воспалительного процесса.

Фото: симптом «матового стекла»

– То есть, при отсутствии симптомов можно просто записаться на компьютерную томографию и выявить коронавирус таким способом?

– Я рекомендую не записываться на томографию легких без симптомов. Это не опасно, но мало того, что у нас и так большая нагрузка на службы диагностики, так еще и надо учитывать тот фактор, что бессимптомная пневмония – сценарий большинства случаев заражения инфекцией. Такая пневмония легкообратимая, она может пройти сама. Скорее всего – пройдет.

– Какие симптомы у атипичной пневмонии?

– Триада симптомов: кашель, мокрота, одышка. Особенно важным и сложным симптомом является одышка - нехватка воздуха, ощущение некомфортного дыхания. Пациенты по-разному описывают это чувство: кто-то говорит, что надо вдохнуть глубже, кто-то, что у него поверхностное дыхание и т.д. Но все это – описание одышки.

– Есть ли связь между курением и коронавирусом?

– Есть первые результаты исследований из КНР, которые показывают, что приблизительно на 30-40% больше показаний к переводу в реанимацию именно у курильщиков. Вообще курение опасно всегда и везде – это фактор риска многих заболеваний. Тем не менее, если говорить о COVID-19, по статистике, 6 из 10 заболевших – мужчины. Возможно, это связано и с курением. Среди противоположного пола соотношение меньше: болеют 4 женщины из 10.

– А что на счет профилактики? Как обезопасить себя от вируса?

– Во-первых, нужно соблюдать дистанцию. Аэрозольные частицы разносятся при кашле на 2 метра, при чихании на 6 метров. Во-вторых, не трогать руками глаза, губы, нос и так далее. Ворота для вируса – это слизистая оболочка. Руки надо мыть не потому, что вирус проникнет через кожу, а потому что вы касаетесь руками слизистых. А в-третьих, дорогие друзья, мы так много говорим о том, как меньше болеть, ждем вакцину от коронавируса, но забываем про другие вакцины. Есть вакцина от гриппа, пневмококковой инфекции (именно она спасает от пневмонии сейчас). Вакцинация – это ваша защита от многих заболеваний. Заботьтесь о своем здоровье и не забывайте об этом способе обезопасить себя.