Реальность логистической отрасли. Взгляд изнутри

Аргументы Недели → Интервью 13+

8 апреля 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Хрюкин

Все имеет начало и конец. И любые кризисы кончаются. Главное, на чем концентрируются собственники бизнесов, — сохранить компанию, чтобы она выжила и продолжила работать, когда кризис пройдет. Какие для это нужно принять решения? Что сейчас происходит в логистической отрасли? Своим мнением о происходящем делится генеральный менеджер по стратегическому развитию одной из крупнейших компаний логистической отрасли «Байкал-Сервис» Андрей Хрюкин.

Проблемы с Covid-19 затронули все отрасли, не обошли они и нашу — логистическую.

В конце марта-апреле наш грузооборот упал на 30—40% по сравнению с прошлым годом. В первую очередь перестали отправлять грузы мелкие и средние грузовладельцы, более чем на 80% сократили отправки физлица.

Ситуация серьезная, и ущерб бизнесу наносит не только Covid-19, но и его социальные и экономические последствия. То, что кризис будет затяжной, уже очевидно. Но, как и любой другой кризис, он конечен, и наша компания делает все, чтобы его преодолеть. Сейчас мы предприняли меры, которые позволили нам эффективно оказывать услуги тем клиентам, кто продолжает осуществлять отправки. Проанализировав текущие потребности клиентов, мы скорректировали сервисы и внедрили несколько новых, чтобы предоставить заказчикам как можно больше удобств и пространства для маневра.

Наша клиентская стратегия сейчас состоит в том, чтобы удовлетворять потребности не только постоянных клиентов, но и тех, кто пришел к нам именно сейчас.

Мы быстро меняемся, чтобы помогать клиентам, которые не остановили перевозки в это непростое время. И чтобы те, чей бизнес сейчас на паузе, смогли воспользоваться услугами, когда ситуация снова позволит.

Изменения в услугах

Сегодня значимый грузооборот компании обеспечивают поставщики в розничные сети, производители и поставщики медицинских товаров и оборудования, отрасли, связанные с сельским хозяйством, а также другие социально-значимые отрасли. Это отражается на характере перевозимых грузов — растет сегмент товаров повседневного спроса, товаров медицинского и санитарного назначения, а также товаров, которые очевидно востребованы людьми, неожиданно оказавшимися запертыми в своих домах — для организации уюта и ремонта, удаленной работы и поддержания себя в спортивной форме. Есть отрасли, которые полностью прекратили свои поставки, например, поставщики в рестораны и гостиницы, спортивные клубы.

Понимая, что клиенты могут столкнуться с объективными сложностями, связанными с режимом самоизоляции и изменением графиков работы организаций, мы изменили и ввели ряд новых услуг: отменили оплату сверхнормативного хранения грузов, дополнительную плату за доставку грузов в вечерние время и ко времени. Кроме того, по просьбе клиентов компания также без доплаты доставляет грузы «день в день». Сегодня уже каждая пятая заявка на доставку выполняется в день подачи заявки.

Также ряд услуг мы скорректировали с учетом санитарно-гигиенических требований — ввели бесконтактную доставку. А еще внесли свой посильный вклад в борьбу с Covid-19 — предоставили скидку 15% на междугородные перевозки товаров для личной гигиены и ухода за здоровьем.

Реально, наша компания вышла на новый уровень взаимодействия с клиентом. Наши партнеры сталкиваются с огромным количеством нестандартных ситуаций, и почти в каждую из них мы включаемся, как в собственную — и помогаем решить.

Организационные меры

Так как наши обороты резко снизились, мы были вынуждены принять меры, чтобы качественно повысить эффективность.

Наша основная задача в данный момент — сохранить своих сотрудников и максимально эффективную операционную деятельность компании. Для этого мы оперативно провели и продолжаем проводить сокращение издержек. Ввели мораторий практически на все инвестиции, «заморозили» вакансии. В связи с уменьшением объема перевозок у сотрудников на сдельной оплате труда уменьшились премии. Также мы временно отказались от внешнего обучения персонала, командировок, закупок оборудования, ремонта складов и офисов. Изменение внешних условий изменило подход к рекламе и маркетингу. Мы отказались от дорогой медийной поддержки, сместили фокус в сторону более дешевых форматов, пробуем различные варианты в диджитал и соцсетях.

Один из немногих бизнес-процессов, где мы не уменьшили затраты, а наоборот, увеличили — это затраты на информирование клиентов. Считаем, что в это сложное время наши клиенты должны получать максимально развернутую и полную информацию как о перемещениях своего груза, так и о происходящем в нашей компании.

В связи с рекомендациями административных органов и Роспотребнадзора мы перевели практически весь back office на удаленную работу, а сотрудники, работающие на производстве, проходят ежедневную медицинскую проверку и выполняют санитарно-гигиенические рекомендованные нормы. Всем сотрудникам при выходе на работу выдаются индивидуальные средства защиты и гигиены для профилактики Covid-19. Также мы уделяем большое внимание обработке клиентских зон наших терминалов.

Из-за снизившейся нагрузки некоторые терминалы временно перестали работать в субботу и воскресенье. Еще нам пришлось закрыть несколько передвижных точек приема груза на оптовых рынках, так как рынки временно закрылись.

Работа с поставщиками и партнерами

Сейчас мы ведем очень серьезную работу с нашими партнерами. Не всегда получается прийти к общему пониманию, что в такое время как никогда нужно уметь договариваться. Как пример — размещение рекламы на биллбордах. Очевидно, что в условиях, когда практически все города сидят на самоизоляции, самое время арендодателям пойти на уступки и организовать арендные каникулы. Но не всегда получается об этом договориться.

С другой стороны, мы с огромной благодарностью можем сказать о ряде наших партнеров, которые осознали, что важно вместе пережить трудные времена. В некоторых городах, как, например, в Иваново, Санкт-Петербурге, на некоторых из терминалов нам предоставили арендные каникулы на апрель и скидку 50% до стабилизации обстановки. Огромной удачей мы считаем, что нам удалось получить отсрочку по лизинговым платежам за обновление автопарка компании.

Еще мы бы хотели отметить наших партнеров в области предоставления программного обеспечения и оборудования, которые предоставили дополнительное количество лицензий на несколько месяцев. Это позволило нам быстро перевести наших сотрудников на удаленку. Во многих городах мы получили поддержку от наших поставщиков, например, отсрочки по оплате доски, которая идет на производство обрешёток грузов. В целом поддержка и взаимовыручка бизнеса очень высока.

К счастью, большинство партнеров понимает, что лучше сейчас потерять немного, но, когда все неприятности закончатся, приобрести не просто клиента, а друга, с которым вместе переживали трудные времена

Изменения в IT

Наш IT-департамент отреагировал очень здорово. Мы смогли перевести практически весь офис на «удаленку» буквально за несколько дней. Практика и инфраструктура «удаленки» существует у нас довольно давно. «Битрикс», Jira, Trello и другие сервисы — не пугающие слова, а давно используемые инструменты, которые здорово помогли наладить работу.

Управление всеми нашими 110 филиалами также осуществляется удаленно из московского офиса. Скайп-конференции, селекторные совещания и онлайн-презентации — часть нашей повседневной работы.

Надеемся ли мы на поддержку государства

Нынешний «идеальный шторм» беспрецедентен по своему масштабу. Он затронул все сферы экономики страны. Мы видим и приветствуем все меры, которые предпринимает государство по поддержке разных сфер бизнеса. Мы видим, что каждый день вносятся и начинают реализовываться новые инициативы. Ситуация очень непростая для всех, но за 25 лет существования компании «Байкал Сервис» в основе ее философии прочно укрепилось то, что мы всегда рассчитываем на свои силы. Это проявляется даже в том, что мы крайне редко прибегаем к заемным средствам. В данной ситуации наша суть не изменилась, мы бизнес, который работает для бизнеса. Думаю, что в предпринимательской среде, таких как мы абсолютное большинство. И мы такие же предприниматели, как они. И сейчас, поддерживая друг друга, мы пройдем этот кризис, и, возможно, выйдем из него более сильными, чем были до него.

Что нам всем делать

Во-первых, стоит отказаться от всех затрат, от которых только можно отказаться. Это тяжелые, но необходимые меры. Первыми погибают оптимисты, учат нас учебники по менеджменту.

Во-вторых, нужно мониторить всё, что происходит на рынке и молниеносно перестраивать бизнес: вводить новые услуги, продукты, гибко подходить к тарифам. Кто не успеет перестроиться — пойдет ко дну.