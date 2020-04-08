Садоводство как способ выжить в любой кризис

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8 апреля 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели», Михаил Большаков ]

Василий Иванович Захарьящев

Как благополучно пережить и достойно выйти из кризиса десяткам миллионов жителей России и о жизненно важных мерах поддержки садоводческих хозяйств, рассказывает депутат Государственной Думы ФС РФ 5-го созыва, член Президиума совета Всероссийского Совета местного самоуправления, Председатель Совета благотворительного Фонда поддержки садоводов и пенсионеров «Кремлевский» ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ЗАХАРЬЯЩЕВ.

Василий Иванович, самый актуальный на сегодня вопрос о противодействии коронавирусу. В садоводствах будут приниматься соответствующие меры?

После получения официальной информации о распространении коронавирусной инфекции мы провели заседание Президиума Союза садоводов Санкт-Петербурга. Там мы обсудили этот вопрос и приняли Обращение к Председателю Правительства РФ, Председателю Совета Федерации России, Председателю Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации.

О чем говорится в этом Обращении?

Система садоводческих товариществ, созданная в нашей стране в свое время, в критические для страны моменты показала не только свою жизнеспособность, но и необходимость. Вспомним кризисные годы, когда садоводства во многом обеспечивали наших граждан экологически чистыми продуктами, позволяли организовать отдых детей на свежем воздухе да еще в семейном кругу, что для воспитания очень важно. А для многих людей старшего поколения это еще и своеобразная адаптация после выхода на пенсию, даже смысл жизни. Так и сейчас, в наши дни.

Позволю себе зачитать некоторые фрагменты нашего Обращения:

«Опасность распространения коронавирусной инфекции заставила Правительство РФ утвердить комплекс мер по борьбе с этой новой «чумой 21 века». Предлагаю к этому комплексу мер добавить еще одну меру. Дело в том, что из-за угрозы заражения коронавирусом и запретительных в этой связи мер, принятых практически всеми странами, традиционные поездки россиян на отдых на отечественные и зарубежные курорты в этом году будут временно отменены. Видимо, будут закрыты лагеря отдыха детей.

В то же время организация ежегодного отдыха, проведение релаксирующих действий напрямую влияет на состояние здоровья и настроения миллионов жителей нашей страны. Выход из этой ситуации предлагается простой, практичный и эффективный. В России около 60 миллионов человек имеют садовые участки и дачи или являются членами семей садоводов и дачников.

Это годами апробированная зона отдыха и рекреации нескольких поколений наших соотечественников. Особенное значение отдых и оздоровление на дачах имеет для детей и старшего поколения. Предлагаю предусмотреть меры о повышения доступности организации отдыха и оздоровления наших соотечественников в садовых и дачных некоммерческих товариществах. Этот комплекс мер может быть реализован на региональном уровне и может включать:

Бесплатный проезд на общественном транспорте для садоводов и дачников в садовые и дачные товарищества с 1 мая по 1 сентября.

Выездное медицинское обеспечение.

Выездную торговлю в садовых и дачных товариществах.

Бесплатный отпуск сжиженного газа в баллонах для садоводов-пенсионеров с 1 мая по 1 сентября (сегодня цена 1 кг сжиженного газа достигает 24 руб.).

Комплекс мер повышенного уровня противопожарной безопасности и профилактики правонарушений.

Оптимизацию транспортных потоков на летний период.

Освобождение садоводов от коммунальных платежей на время проживания в садовых и дачных товариществах с 1 мая по 1 сентября.

Уверен, что такие меры позволят отдохнуть, набраться сил, укрепить иммунитет и пережить это непростой период миллионам жителей России».

В свое время садоводства создавались по секретному Постановлению ЦК КПСС и Совета министров СССР как способ выжить в случае применения возможным противником оружия массового поражения.

Коронавирус тоже можно назвать одной из таких форм оружия массового поражения. Посмотрите, что происходит в Италии, Испании, Франции, Китае и других странах. Садоводства в нашей стране продолжают выполнять стратегическую задачу по национальной безопасности.

Хочу напомнить: 500 тысяч семей - жителей нашего города имеют садовые участки и дома, и еще 300 тысяч семей из Санкт-Петербурга имеют переданные им по наследству земельные участки и дома в сельских поселениях Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, своеобразные родовые усадьбы.

В садоводствах в этом году будут отдыхать, по меньшей мере, 500 тысяч детей. И мы должны продумать их медицинское обеспечение, что особенно важно в период противодействия коронавирусу.

К нынешнему моменту только в 20-ти садоводческих товариществах имеются медицинские пункты. И эти имеющиеся медпункты не полностью оснащены необходимым медицинским оборудованием. На период борьбы с коронавирусом надо усилить формы и методы медицинской помощи в садоводствах.

То, что выращивается или произрастает на садовых участках – в том числе, крапива, сныть, малина, смородина, брусника – все это укрепляет иммунную систему человека и позволяет противостоять заболеваниям.

Надеюсь, что меры, предлагаемы Вами, будут учтены. А какая ситуация с садоводством в нашем регионе, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области?

В качестве примера того, как решается эта стратегически важная для национальной безопасности страны задача, хотел бы привести Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

В Ленинградскую область ежегодно выезжает около двух миллионов жителей Северной столицы, около полутора миллиона человек-жителей нашей области занимаются садоводством. В сезон 3,5 миллиона человек на территории нашей области занимаются садоводством.

Правительство Санкт-Петербурга и областное Правительство оказывает действенную помощь садоводам. Каждый год выделяются средства на водоснабжение, подъездные дороги, электроснабжение, газификацию. Городом и областью разрабатывается совместная пятилетняя программа по ремонту всех подъездных дорог к садоводствам. Из бюджета города на эти нужды планируется выделить более 2 миллиардов рублей. Такой опыт региональной интеграции можно было распространить и на другие субъекты Российской Федерации.

Консолидация усилий федеральных и региональных властей позволит полноценно задействовать садоводческий ресурс и благополучно пережить этот непростой исторический период, как бывало и раньше, десяткам миллионов жителей России.

Василий Иванович, весна – пора подготовки садоводов к новому сезону. С каким настроением садоводы Санкт-Петербурга и Ленинградской области готовятся к летнему сезону, можно ли выделить какие-то особенности?

Конечно, особенности есть. Вспомним: инфраструктурой садоводств власти нашего города стали заниматься в бытность губернатора Анатолия Владимирович Яковлева. Валентина Ивановна Матвиенко, сменившая Яковлева на посту губернатора, поддержала «Целевую программу развития садоводческих товариществ».

Из бюджета города было выделено более миллиарда рублей в течение десяти лет на строительство подъездных дорог, энергообеспечение, уборку мусора, водоснабжение и другие первоочередные нужды садоводов.

Действительно, посмотрите, после крушения великой системы советского государства и распада системы функционирования садоводств, которые были на балансе, как правило, городских предприятий, сотни тысяч горожан в садоводствах оказались брошенными на произвол судьбы. И Валентина Ивановна своей губернаторской поддержкой вдохнула вторую жизнь в загородные поселения наших горожан! Это был поистине революционный шаг. Георгий Сергеевич Полтавченко также не чурался вопросов садоводов. Поддержка города продолжилась в бытность его губернатором. Сейчас эта поддержка не только продолжается, но и выходит на новый качественный уровень. По садоводческим вопросам мы наблюдаем интеграцию усилий города и области. Александр Дмитриевич Беглов встречался с Александром Юрьевичем Дрозденко для обсуждения совместной программы помощи садоводам.

Как садоводы приняли федеральный закон N 217-ФЗ от 29 июля 2017 года « О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», пришедшему на смену 66-му закону от 1998 года?

К сожалению, закон оказался, образно говоря, неполноценным, «дырявым». До сих пор не приняты подзаконные акты, регламентирующие деятельность садоводов: в частности, о передаче муниципальным образованиям электросетей. Казалось бы, руководители Ленэнерго обнадежили садоводов, громогласно заявив, что они возьмут электросети садоводческих товариществ на обслуживание. Оказалось, что это блеф. Ленэнерго предложило садоводческим товариществам первоначально отремонтировать свои электросети, привести их в состояние полной готовности к эксплуатации, а уже потом они бы приняли эти электросети на свой баланс и обслуживание. Но это тупиковый путь, ремонт электросетей в садоводствах будет стоить миллиарды рублей, садоводы не смогут своими силами оплатить работы по их ремонту!

К сожалению, до сих пор не проанализированы вопросы тарификации для садоводческих товариществ и другие вопросы жизнедеятельности садоводств. Кроме того, не решены вопросы передачи дорог в ведение сельских или городских муниципальных образований, на территории которых располагаются садоводства. Их содержание не под силу владельцам садовых участков.

P.S.

22 апреля 2020 года Василий Иванович Захарьящев был назначен советником губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко на общественных началах по вопросам экологии и садоводства.