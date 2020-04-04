Татьяна Васильева: Надо идти в ногу со временем

Аргументы Недели → Интервью 13+

4 апреля 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Татьяна Васильева, globallookpress.com, © Pravda Komsomolskaya

Откровенная, смелая, талантливая, любимая зрителями. Актриса Татьяна Васильева. Когда она приезжает в Ригу на гастроли, то зал полон! Аншлаг! Зрители знают, что хорошее настроение им обеспечено! Да и интервью с Татьяной Васильевой всегда получается интересным.

-Татьяна, вы всегда неподражаемы и откровенны. Многие актрисы предпочитают не распространяться, например, о походах к косметологу или о своей личной жизни. Но вы говорите об этом открыто. Почему?

-Видимо, потому что не считаю нужным скрывать некоторые вещи. У меня профессия публичная и специфическая. Я понимаю это. Быть интересной женщиной – важно! Я так считаю. Иногда, когда, допустим, еду в метро, то смотрю на женщин моего возраста и размышляю… Выгляжу хорошо! Знаете, я не думаю, что у женщин не найдется времени на поход к косметологу или сделать «уколы красоту». Видимо, нет такой потребности…

-Или денег…

-Так купите меньше сарделек или колбасы! Накопить можно.

-У вас есть свои «правила, секреты» красоты?

-Какие тут правила… Они всем давно известны: не есть много, спорт, дисциплина. Знаете, у меня нет много продуктов в холодильнике. Мне достаточно гречки и кефира. Но мне нужна беговая дорожка. Каждый день час я по ней бегаю. Нужна энергия! Мне необходима энергия!

- Вы откровенно выложили однажды в социальные сети фото с косметического стола. Считаете, что следует быть настолько откровенной?

-А я делаю всякие модные процедуры, хожу к косметологу. Вот нити пару лет назад поставила (косметическая процедура лица), губы немного увеличила. Ничего секретного тут нет. Нужно идти в ногу со временем!

-Кроме беговой дорожки, в чем секрет вашей жизненной энергии?

-В моих близких, конечно. Я прежде всего – мать, а уже потом актриса. Все, что я делаю, то делаю для своих близких – дети, внуки. А для этого мне нужна энергия. Я все свое свободное время провожу с детьми и внуками. Они мне дают силу.

-Благодарю за беседу.