Татьяна Васильева: Надо идти в ногу со временем

Откровенная, смелая, талантливая, любимая зрителями. Актриса Татьяна Васильева. Когда она приезжает в Ригу на гастроли, то зал полон! Аншлаг! Зрители знают, что хорошее настроение им обеспечено! Да и интервью с Татьяной Васильевой всегда получается интересным.
-Татьяна, вы всегда неподражаемы и откровенны. Многие актрисы предпочитают не распространяться, например, о походах к косметологу или о своей личной жизни. Но вы говорите об этом открыто. Почему?
-Видимо, потому что не считаю нужным скрывать некоторые вещи. У меня профессия публичная и специфическая. Я понимаю это. Быть интересной женщиной – важно! Я так считаю. Иногда, когда, допустим, еду в метро, то смотрю на женщин моего возраста и размышляю… Выгляжу хорошо! Знаете, я не думаю, что у женщин не найдется времени на поход к косметологу или сделать «уколы красоту». Видимо, нет такой потребности…
-Или денег…
-Так купите меньше сарделек или колбасы! Накопить можно.
-У вас есть свои «правила, секреты» красоты?
-Какие тут правила… Они всем давно известны: не есть много, спорт, дисциплина. Знаете, у меня нет много продуктов в холодильнике. Мне достаточно гречки и кефира. Но мне нужна беговая дорожка. Каждый день час я по ней бегаю. Нужна энергия! Мне необходима энергия!
- Вы откровенно выложили однажды в социальные сети фото с косметического стола. Считаете, что следует быть настолько откровенной?
-А я делаю всякие модные процедуры, хожу к косметологу. Вот нити пару лет назад поставила (косметическая процедура лица), губы немного увеличила. Ничего секретного тут нет. Нужно идти в ногу со временем!
-Кроме беговой дорожки, в чем секрет вашей жизненной энергии?
-В моих близких, конечно. Я прежде всего – мать, а уже потом актриса. Все, что я делаю, то делаю для своих близких – дети, внуки. А для этого мне нужна энергия. Я все свое свободное время провожу с детьми и внуками. Они мне дают силу.
-Благодарю за беседу.