Академик РАН Покровский: «Мы сами виноваты, что появляются новые инфекции»

Аргументы Недели → Интервью 13+

3 апреля 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

© Sputnik / Алексей Никольский

В последнее время человечество все чаще сталкивается с инфекционными заболеваниями. По словам заведующего отделом Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Вадима Покровского, в большинстве случаев люди сами в этом виноваты. Профессор рассказал «Аргументам недели», где чаще всего появляются новые возбудители и помогает ли народная медицина в борьбе с вирусами.

– Человечество за последние 20 лет столкнулось с несколькими пандемиями: атипичная пневмония (2002), птичий грипп(2003), свиной грипп (2009), Эбола (2014), коронавирус (2019). Вспышки инфекций происходит все чаще. Почему?

– Хозяйственная деятельность растёт. Люди вторгаются в те природные зоны, где могут встретиться редкие инфекционные заболевания. В результате человек заражается вирусами, которые обычно поражают животных. Например, ВИЧ-инфекцию приобрели у шимпанзе.

Раньше они обитали в диких лесах, а те, кто на них охотился, жили в деревнях. Сейчас леса сузились, да и контакты животных с людьми увеличились. Человек стал переезжать с места на место. Это все создает условия для распространения новых вирусов. А развитие мирового транспорта приводит к тому, что вирусы могут очень быстро распространяться по всем уголкам Земли.

– Можно ли предсказать, где появится новая инфекция?

– Почти все новые возбудители появляются в тропических странах, где ещё много видов животных, с которыми люди контактируют. Лихорадка Эбола возникла от летучих мышей. А те расплодились, когда появились пальмовые плантации. Люди из плодов растения делают знакомое теперь нам пальмовое масло.

Наиболее опасные места – тропические регионы Африки и юго-восточной Азии. Думаю, что в тропических лесах Амазонки тоже возможно существование каких-то серьёзных вирусов.

Иногда смертельные заболевания находятся рядом с нами. Например, в последнее 50-летие открыли болезнь легионеров. Как-то в США члены организации «Американский легион» собрались в одной гостинице. Половина из них заболела неизвестной инфекцией, из-за которой многие умерли. Оказалось, возбудитель этого заболевания живет в болотной среде. Бактерия, названная «легионелла», попала в воду, которую используют в кондиционерах для увлажнения воздуха. Прибор работал в той части отеля, где сидели члены организации.

Люди создали помпы, которые откачивают воду из болота. Когда человек проходит мимо них, в него могут попасть мелкие брызги. В них находятся легионеллы. Они попадают в легкие. В результате у человека развивается воспаление легких, пневмония.

Никто раньше воду из болота не откачивал, кондиционеров не было, поэтому бактерия легионелла не распространялась. Она жила своей жизнью и даже не собиралась людей поражать. А люди ее побеспокоили и сами от этого пострадали. Вот так и появляются новые инфекции.

Так или иначе, где-то мы сами виноваты: ловим животных, меняем им среду обитания, ещё и микроорганизмы распространяем и переносим в новые условия.

– Но в случае с легионеллами всё произошло из-за незнания. Кто бы мог подумать, что в болоте что-то есть…

– Люди же постепенно умнеют, накапливают знания. Нужно всегда учитывать, что может произойти, какие вспышки заболевания появятся в результате того или иного вторжения. Сейчас вырубают деревья, а животным, которые там живут, надо куда-то перебираться. Некоторые будут приспосабливаться, так же, как и микробы, которые живут и паразитируют на этих млекопитающих.

Думаю, после пандемии коронавируса, который далеко не самый опасный, все общественные международные организации более серьезно займутся предупреждением будущих эпидемий, потому что риск их возникновения все время возрастает по мере роста численности человечества.

– Что такое вирус? Откуда он взялся?

– Это паразитическая форма жизни. Вирус практически состоит только из молекулы РНК или ДНК и может размножаться только в организме своего «хозяина». Этим он и отличается от бактерий, которые могут жить отдельно от него. Вирус передается разными путями. Это может быть воздушно-капельный, пищевой или половой. Некоторых вирусов переносят кровососущие насекомые.

Большинство вирусных заболеваний люди приобрели от животных в разные периоды своей истории. По мере того как они осваивали мир, они приобретали новые болезни.

Есть гипотеза, что вирусы прилетели из космоса, но она ничем не подтверждается. Ещё говорят, что они могут в неживой природе находиться. Это не так. Им обязательно надо жить в каком-то организме. Они некоторое время могут сохраняться в замороженном виде, но для того, чтобы начать размножаться, им надо обязательно попасть в живой организм.

– Можно ли навсегда избавиться от вируса?

– Вирусы очень разные. Есть те, от которых можно избавиться, а есть такие, которые остаются в организме на всю жизнь. Все знают, что такое ветрянка. После того, как человек ей переболел, может пройти 50-70 лет, и развиться "опоясывающий лишай". Где-нибудь на боку появляются пузырьки, которые зудят. Это тот самый вирус, который вызвал ветрянку. Он сохраняется в организме, и, когда создаются для него благоприятные условия, вновь проявляется.

В некоторых случаях можно полностью избавиться от вируса, а вот от ВИЧ, пока избавиться никак не удается.

– Как защититься от вируса? Есть ли какие-то способы повышения иммунитета?

– Кроме вакцин, есть способы неспецифической стимуляции. Многие вирусы погибают под действием интерферонов. Они снижают риск заражения, хотя не дают, конечно, 100% защиты. Сейчас много разных препаратов. Некоторые используются в виде аэрозолей. Есть интерфероны, которые надо вводить внутримышечно.

Прием комбинированных витаминов осенью и весной тоже помогает укрепить иммунитет.

– Помогает ли народная медицина в борьбе с вирусом?

– Есть случаи. Например, несколько лет назад Нобелевскую премию получила китайская исследовательница. Она изучала старинные трактаты и растения, применяемые в народной медицине. В итоге нашла лекарство от малярии.

Наверное, никто не ожидал, что человек, увлеченный китайской народной медициной, получит такой хороший результат. У нас тоже исследуют разные растения. Будем надеяться, что и мы что-нибудь откроем.

– Когда появляется эпидемия, люди находятся в состоянии паники. Все знают, что это не помогает никому. Как не сойти с ума?

– Здесь нужны четкие знания: что делать, если заразился вирусом. Как лечиться, какие меры предпринимать. Когда начался коронавирус, многие общественные деятели раздули панику. Может быть, у них какая-то была цель. В стаде обезьян панику поднимает какой-нибудь молодой самец, чтобы потом тихонько спариться с самкой. Так что, вполне возможно, что переполох кто-то раздувает ради своих корыстных интересов.