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Аргументы Недели Интервью 13+

Андрей Мерзликин: Стою на службе и понимаю, что тут все настоящее

, 08:54 [ «Аргументы Недели», , Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Андрей Мерзликин: Стою на службе и понимаю, что тут все настоящее
Андрей Мерзликин, globallookpress.com, : © Anatoly Lomohov

Сегодня, когда «мир изменился» и мы не знаем, что нас ждет завтра, то становится не совсем уютно. Единого рецепта нет, как пережить непростое время. Время коронавируса. Кто даст совет? Кто отведет беду? У каждого человека свои мысли, просьбы, страхи. Что ждет нас впереди? 

Я просматривала записи своих интервью с одним из самых интересных, талантливых, на мой взгляд, актера Андрея Мерзликина. Любой его приезд в Ригу со спектаклем – праздник! Честно! В один из таких приездов разговор у нас зашел о церкви, вере, духовном отце. Я слушала актера Мерзликина затаив дыхание. 

Возможно, это то, что сейчас нужно многим людям, которые несколько «потеряли» себя. Возможно, такая беседа поможет. Специально для «Аргументов Недели».

-Андрей, это правда, что ты человек верующий?

-Я человек верующий. Хотя мне больше нравится слово «воцерковленный».

-Ты так открыто говоришь об этом?

-А почему бы и нет? Но так было не всегда. Думаю, что каждый человек приходит к вере своим путем. Но приходит.

-А какой же твой путь?

-В моей жизни было много «интересных моментов». Нет, ничего страшного не было, но было стыдно. И всю эту неловкость я для себя оправдывал, называя «жизненным опытом для будущих ролей». Но наступил день, когда я для себя решил, что хочу поделиться «интересными моментами» с кем-нибудь. Но с кем? Есть же такие ситуации, когда ты не можешь о них рассказать даже самым близким: маме – неудобно, друзья просто могут не понять. А потребность есть! Хочется высказаться! Вот тогда я решил, что пойду в церковь.

-Хотели поговорить с батюшкой?

-Хотел. Думаю, пойду и исповедуюсь. Помню, что день был холодный и дождливый, но я поехал в храм. Подошел к батюшке на исповедь, а он меня… отругал.

-За что?

-А нужно готовиться к исповеди. А я и не знал об этом. Так батюшке и сказал. Конечно, меня к таинствам не допустили. И я ушел, но подумал, что всему свое время. И мое время наступит.

-И когда оно наступило?

-А это произошло на спектакле. Священнослужитель пришел посмотреть спектакль, но одет он был в мирской одежде. Да и разговоры его были мирские, шутил даже. И меня «осенило», что я хочу вновь прийти в церковь. Буквально набросился на священника и напросился на исповедь. Батюшка удивился, но согласился. Вот так я попал на утреннюю службу. Стою на службе и понимаю, что начинаю оттаивать, понимаю, что тут все настоящие, люди искренние.

-Что с тобой тогда происходило?

-В моей душе произошли изменения. Конечно, не так быстро: я много думал о своей жизни, разговаривал со священником, учился молиться. И сегодня я совершенно не могу представить себя без всего этого. Это мое! Если хотите – спасение! Каждый человек находит свой путь к вере, к Богу!

-Благодарю за беседу.

 

 

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