Режиссер Ален Шаба: У Моники Беллуччи просто вулканический темперамент

Аргументы Недели → Интервью 13+

1 апреля 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Ален Шаба, французский режиссер, актер, сценарист, фото: соцсети

Ален Шаба – французский режиссер, актер, сценарист. Известность Шаба получил, прежде всего, в качестве режиссера кинофильма «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра». В этой же картине он сыграл Юлия Цезаря. По словам самого режиссера, он воплотил свою детскую мечту, когда писал сценарий о приключениях Астерикса и Обеликса. «Аргументы Недели» благодарят своих французских коллег за помощь в создании интервью.

-Сложно представить данный фильм без Жерара Депардье и Кристиана Клавье. Оба великолерны! Но такие разные. Как вам работалось с такими Звездами?

-Прекрасно! Удивительные и масштабные актеры. Да, вы правы, что они разные. Кристиан – человек легкий, но очень внимательный и требовательный человек. У него должно быть всегда и все правильно. Он готов долго работать, чтобы найти нужный образ. Более того, он человек с невероятным юмором. Жерар – энергия и масштаб. Он постоянно придумывает нюансы. С ним весело. Профессионал.

-Как вам удалось заполучить Монику Беллуччи?

-Уговорами! Кто же еще мог сыграть так сексуально Клеопатру? Моника – великолепна! Вулканический темперамент, изумительная фигура и огромный талант. С ней так приятно было целоваться Юлию Цезарю…

-Сложно было работать над таким костюмированным фильмом?

-Интересно было работать. Я не могу сказать, что сложно… Нет. Особенно, когда на площадке работают профессионалы. Это значительно облегчает труд. Да, уставали. Работали почти каждый день около 18-20 часов. Но картина того стоила.

-Насколько я знаю, то вам комедия ближе, чем, например, драма…

-Я человек веселый, но и серьезный. Да и моя актерская карьера началась с комедийных ролей. Но вы не правы в том, что я могу сыграть только в комедии. У меня был триллер «Кузен», где я играю полицейского. Кстати, очень невеселого человека.

-Есть такое убеждение, что из сложных ситуаций легче выходить с юмором. Как вы считаете?

-Да, так говорят. Можно посмеяться над проблемой, и она уйдет. Иногда так и получается. Я не склонен драматизировать ситуации, но проблемы стоит решать. Пусть и с юмором, но решать!

-Что вас может разозлить?

-Человеку свойственно злиться. На то он и человек. Главное – не усложнять своим настроением жизнь людям.

-Вы согласны с тем, что красота спасет мир? Или нужны еще «компоненты»?

-Многое нужно. Но красота… Да, точно. Красота – дар! Она способна спасти мир, но и погубить… если ею пользоваться безответственно. Но я предпочитаю иметь дело с красивыми людьми. И внешне, и духовно.

-Благодарю за беседу.