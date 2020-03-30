Жан Рено: Я люблю людей и жизнь

Аргументы Недели → Интервью 13+

30 марта 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Жан Рено, globallookpress.com, © Kika Press

Сложно представить, что французскому актеру Жану Рено…немного за 70. Кажется, что его энергия заполняет огромное пространство. Да и сам актер говорит: «Я постоянно в движении: съемки, путешествия, семья! Да и гены у меня долгожителя!» «Аргументы Недели» благодарят французских коллег за помощь в создании интервью. Итак, Жан Рено!

-Вы всегда такой энергичный, полный жизни. Усталость – явно не про вас! Или же иногда хочется отдохнуть…

-Как любому человеку. Конечно, хочется. Я много работаю. Сделать отличную карьеру в кино, поверьте, огромный труд. А хороший труд требует отличного отдыха. Для меня это и путешествия, и моя семья.

-Вас до сих пор считают одним из самых харизматичных и сексуальных мужчин Франции. Как вам такой титул?

-А что же тут дурного? Прекрасно! Видимо, так думают женщины. А все потому, что я очень люблю красивых женщин. Женщины так милы и прекрасны! Они умеют заинтересовать мужчину. Это большое искусство. И как же их не любить? Признаюсь, что я предпочитаю работать с женщинами. Это дает мне силы.

-Кстати, вы до сих пор остаетесь любимым актером режиссера Люка Бессона? Он открыто говорил об этом.

-Спасибо за добрые слова. Работать с Бессоном – удовольствие. Режиссер, который любит и понимает актеров. Я снимался у него, кажется, в девяти картинах. Да мне совершенно повезло, что Люк звал к себе работать. Не каждому актеру так повезет.

-Многие актеры в интервью любят говорить о счастливом случае. Мол, мне помог счастливый случай. У вас он был?

-Я думаю, что счастливый случай, конечно, хорошо, но для актера важно трудолюбие и люди, с которыми ты работаешь. Главное – люди. Думаю, что удача – встреча с важным и нужным человеком. И не потерять эти отношения. Так же происходит в любви.

-Как происходит?

-Над любыми отношениями следует работать. Они развиваются, как цветы, которые ты поливаешь. Иначе все отношения, любовь могут зачахнуть. Я видел у своих знакомых, как дружба, например, перерастает в любовь. Это часто происходит… Но одного желания мало. Специального рецепта нет, как верно развивать отношения. Это идет из души.

-Вы часто отказываете режиссерам?

-Я не люблю отказывать, но, увы, приходится. Читаю сценарий и понимаю, что эта роль не для меня. Я не вижу ее и не чувствую. Иногда просто не могу, по определенным обстоятельствам, уехать на несколько месяцев. Сейчас я научился отказывать. Да…И даже за большие деньги.

-Кстати, что вам дают в жизни большие деньги? Свободу?

-Я не думал об этом. Когда начал сниматься, то хотел заработать много денег. Да, тогда считал, что они могут дать свободу и блага. Сейчас для меня важна семья. Все, что я делаю, то делаю ради них. И это огромное удовольствие. А вообще, я очень люблю людей и жизнь.

-Благодарю за беседу.