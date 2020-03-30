Хоакин Феникс: Смех Джокера меня сильно выматывал

Аргументы Недели → Интервью 13+

30 марта 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели», Александр НЕВСКИЙ, Лос-Анджелес, специально для Аргументов Недели ]

Хоакин Феникс и Александр Невский, фото из личного архива автора

Сегодня все боятся пресловутого коронавируса, но ещё совсем недавно олицетворением зла был экранный Джокер, которого в одноимённом фильме сыграл Хоакин Феникс. За эту роль он был удостоен Золотого Глобуса и Оскара. Я успел побеседовать с Хоакином ещё до того, как в Лос-Анджелесе закрылись рестораны и кинотеатры, поэтому мы не обсуждали эпидемию, а говорили о кино.

- Фильм "Джокер" стал сенсацией и у критиков, и у зрителей, собрав более миллиарда долларов в мировом прокате. Как долго вы готовились к этой роли?

- Думаю, что около четырёх месяцев. Началось все с того, что режиссёр Тодд Филлипс показал мне видеозаписи людей, которые не могли контролировать свой смех и я решил научиться также смеяться. Далее, мне необходимо было сбросить вес и я ограничил себя в питании. Позднее, я начал работать с хореографом и учиться танцевать, как мой герой Артур-Джокер. И то, что мне удалось сильно похудеть - помогло лучше и легче двигаться. Вот только смех сильно выматывал меня на съёмочной площадке и после сцен, в которых Артур болезненно хохочет мне требовался отдых.

- Знаменитый теперь танец Джокера, который вы упомянули, был изображён даже на официальном постере фильма.

- Да, эта сцена стала одной из центральных, но далась мне совсем не легко. Дело в том, что я совершил ошибку и не репетировал танец именно на той лестнице, на которой мы его в итоге решили снимать. А ступени там оказались очень крутыми и узкими. Но обошлось без несчастных случаев! (Хоакин смеётся) Добавлю, что Тодд снимал разными камерами, которые должны были показать "разного" героя - не особо пластичного Артура, который не попадает в ритм и воображаемого им Джокера, который хорошо танцует. Мне очень пригодились многомесячные тренировки с известным хореографом Майклом Арнольдом, который смог объяснить мне так называемый "язык" этого танца.

- Смотрели ли вы предыдущие фильмы, в которых появлялся Джокер?

-сКонечно. Мне было 15, когда я посмотрел "Бэтмен" Тима Бертона, в котором Джокера изобразил Джек Николсон. "Тёмного рыцаря" Кристофера Нолана я тоже видел, когда он вышел на экраны. Но я принципиально не пересматривал эти картины и игру Николсона и Хита Леджера, так как хотел, чтобы Артур был создан мной основываясь на реальности, а не на предыдущих экранных появлениях Джокера. Надеюсь, что у меня это получилось.

- За свою долгую карьеру вы работали со многими легендарными актёрами. Кто из них является для вас примером?

- Видите ли, я ко многим отношусь с восхищением и большим уважением, но настоящим примером для меня является моя мама, которая и сейчас (ей 75 лет) ежедневно работает в созданным ее благотворительном фонде, названного в честь моего брата "Центр Ривера Феникса по построению мира". Мама - потрясающая женщина и она является постоянным источником вдохновения для меня и сестёр!