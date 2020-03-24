Аль Пачино: Горжусь моими детьми

Аргументы Недели → Интервью 13+

24 марта 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели», Александр НЕВСКИЙ, Лос-Анджелес, специально для "Аргументов Недели" ]

Аль Пачино и Александр Невский, фото из личного архива автора

Совсем скоро исполнится 80 лет легендарному Аль Пачино. В это сложно поверить, так как он продолжает много сниматься у культовых кинорежиссёров и на телевидении. В этом году Пачино был номинирован на Оскар и Золотой Глобус за свою работу в картине Мартина Скорсезе "Ирланлец", также он сыграл одну из главных ролей в сериале "Охотники".

- Вы прекрасно выглядите и производите впечатление очень активного человека. Как вам это удаётся?

- Я совершенно не думаю о возрасте. Это - только цифра. Мне нравится постоянно работать над новыми проектами и я не собираюсь останавливаться. Круг моего общения тоже играет свою роль. Я конечно не культурист, как мои друзья Слай Сталлоне и Арнольд Шварценеггер, но спортом интересовался всегда. Кстати, мы и сейчас частенько собираемся у Сталлоне дома и смотрим вместе боксёрские матчи.

- В этом году вы были номинированы на многие престижные награды за роль в "Ирландце" Скорсезе, но и другой фильм с вашим участием - "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино - тоже пользовался большим успехом.

- Да, работать с этими гениями было очень приятно. Но проблема в том, что при всех моих номинациях, я ничего не выиграл! К примеру, после окончании церемонии вручения наград Британской Киноакадемии, ведущая громко попросила всех победителей выйти на сцену. Я не удержался и закричал с моего места: "А нам - проигравшим, куда отправляться?" (Пачино смеётся)

- Вы являетесь звездой Голливуда первой величины уже много десятилетий. Слава никогда не тяготила?

- У меня был прекрасный учитель актёрского мастерства - сам Ли Страсберг. Он также был моим другом. Когда ко мне пришла мировая известность, Ли объяснил, что я должен научиться приспосабливаться к новой жизни. Надеюсь, что мне это удалось и я не заболел "звёздной болезнью", не растерял настоящих друзей и особо не изменился.

- Где вам сейчас комфортней сниматься - в фильмах или сериалах?

- Я стараюсь совмещать и делаю это довольно давно. К примеру, мой новый приключенческий сериал "Охотники" вышел на стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Там не только лихо закрученный сюжет, но и талантливые молодые актёры, которые достойны внимания. Мне было интересно с ними общаться. Сериал рассказывает о поисках нацистских преступников в 70-е годы уже прошлого века.

- Какими из своих киноработ вы гордитесь больше всего?

- Скажу вам честно, что больше всего я горжусь моими детьми! Кстати, старшая дочь Джули тоже решила связать свою жизнь с кино, она - режиссёр и продюсер. Ее фильмы уже берут призы на фестивалях, так что фамилию Пачино теперь прославляю не только я!