Ванесса Паради: Любовь – самое хрупкое чувство на свете

Сильная и хрупкая женщина, которая верит в усердный труд и не особо полагается на судьбу. Актриса Ванесса Паради. Истинная француженка, которая знает, что значит любовь: «Любовь совсем не похожа на волшебство. В отношениях всегда бывают и конфликты, и ссоры». «Аргументы Недели» благодарят своих французских коллег за помощь в создании интервью.
-Ванесса, вы истинное олицетворение француженки. А кто, как не они знают все о любви…
-Все? Я не думаю, что все можно знать о любви. Говорить, конечно, можно… Знать? Если бы мы знали, то и не делали бы то, о чем можно было горевать.
-Как вы чувствуете любовь?
-Прекрасно. Хотя, любовь совсем не похожа на волшебство. Нет. В отношениях всегда происходят ссоры, конфликты. Но так устроен человек. Любовь – самое хрупкое чувство на свете, но и самое прочное. Я знаю, что в любви невозможно настаивать на своем или давить. У каждого есть свои принципы, взгляды… Я верю в любовь. Всегда.
-Вы сильная женщина?
-Возможно. Иногда мне нравится быть слабой, но жизнь диктует свои правила игры. Нужно много трудиться, чтобы получить результат. А для этого нужно быть сильной.
-Видимо, вы не особо верите в судьбу?
-Доверяю. Быть удачливой – прекрасно, но и помочь себе надо. Если сидеть «сложа руки», то и удача отвернется от тебя. Следует усердно работать. Я так думаю.
-Что значит для вас – мудрость? Быть мудрой?
-Если бы я знала! Мои некоторые поступки говорят иначе. Да, я совершала поступки, которые были не совсем… мудры.
-Жалеете?
-Нет! Конечно, нет! Я предпочитаю ни о чем не жалеть! Зачем? Ситуацию не исправишь, а морщин прибавиться. Я все свои поступки воспринимаю с благодарностью. Прекрасные уроки!
-Вам льстит известность?
-Вы о «звездной» болезни? Я сегодня не думаю об этом. И когда в семь лет появилась на ТВ, то тоже не думала об этом. Я выросла в творческой семье и все, что с этим связано было нормой. Да, я не могу отрицать, что известность – очень приятная вещь. Но есть и другое…
-Что, например?
-Гармония. В жизни, в отношениях. Посмотрите, как мир красив. Нужно уметь поймать такие прекрасные моменты. А думать о том, насколько ты популярна… Нет. Это не стоит того.
-Чего вы больше всего хотите… на данный момент жизни?
-Хочу… Я счастлива. И это очень много.
-Благодарю за беседу.