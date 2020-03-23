Ванесса Паради: Любовь – самое хрупкое чувство на свете

Аргументы Недели → Интервью 13+

23 марта 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Ванесса Паради, globallookpress.com, © R4924_italyphotopress

Сильная и хрупкая женщина, которая верит в усердный труд и не особо полагается на судьбу. Актриса Ванесса Паради. Истинная француженка, которая знает, что значит любовь: «Любовь совсем не похожа на волшебство. В отношениях всегда бывают и конфликты, и ссоры». «Аргументы Недели» благодарят своих французских коллег за помощь в создании интервью.

-Ванесса, вы истинное олицетворение француженки. А кто, как не они знают все о любви…

-Все? Я не думаю, что все можно знать о любви. Говорить, конечно, можно… Знать? Если бы мы знали, то и не делали бы то, о чем можно было горевать.

-Как вы чувствуете любовь?

-Прекрасно. Хотя, любовь совсем не похожа на волшебство. Нет. В отношениях всегда происходят ссоры, конфликты. Но так устроен человек. Любовь – самое хрупкое чувство на свете, но и самое прочное. Я знаю, что в любви невозможно настаивать на своем или давить. У каждого есть свои принципы, взгляды… Я верю в любовь. Всегда.

-Вы сильная женщина?

-Возможно. Иногда мне нравится быть слабой, но жизнь диктует свои правила игры. Нужно много трудиться, чтобы получить результат. А для этого нужно быть сильной.

-Видимо, вы не особо верите в судьбу?

-Доверяю. Быть удачливой – прекрасно, но и помочь себе надо. Если сидеть «сложа руки», то и удача отвернется от тебя. Следует усердно работать. Я так думаю.

-Что значит для вас – мудрость? Быть мудрой?

-Если бы я знала! Мои некоторые поступки говорят иначе. Да, я совершала поступки, которые были не совсем… мудры.

-Жалеете?

-Нет! Конечно, нет! Я предпочитаю ни о чем не жалеть! Зачем? Ситуацию не исправишь, а морщин прибавиться. Я все свои поступки воспринимаю с благодарностью. Прекрасные уроки!

-Вам льстит известность?

-Вы о «звездной» болезни? Я сегодня не думаю об этом. И когда в семь лет появилась на ТВ, то тоже не думала об этом. Я выросла в творческой семье и все, что с этим связано было нормой. Да, я не могу отрицать, что известность – очень приятная вещь. Но есть и другое…

-Что, например?

-Гармония. В жизни, в отношениях. Посмотрите, как мир красив. Нужно уметь поймать такие прекрасные моменты. А думать о том, насколько ты популярна… Нет. Это не стоит того.

-Чего вы больше всего хотите… на данный момент жизни?

-Хочу… Я счастлива. И это очень много.

-Благодарю за беседу.