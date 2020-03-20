Актриса Ирина Антоненко: «В «Магомаеве» я не пела за Тамару Синявскую»

Аргументы Недели → Интервью 13+

20 марта 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели», Александр Малюгин ]

Ирина Антоненко

На днях на Первом канале закончился показ сериала «Магомаев», где роль Тамары Синявской сыграла Ирина Антоненко. Ирина родилась в немецком Магдебурге. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Золотая клетка», «Корабль», «Красный», «Осиное гнездо», «Заклятые подруги», «Отдай мою мечту», «Кровная месть» и др.

- Ирина, в новом сериале «Магомаев» вы сыграли знаменитую певицу Тамару Синявскую. Что интересного узнали о ней, готовясь к съёмкам?

- Конечно, я изучила её биографию. Посмотрела много различных интервью с ней. Несмотря на то, что Синявская мягкий, чуткий, безумно талантливый человек, у неё есть очень сильный стержень внутри. Потому что то, чего она добилась, она получила только собственным трудом. Тамара Ильинична - человек, который всю жизнь пахал и пытался доказать всем, что если ты талантливый, трудолюбивый человек, ты можешь добиться любых высот. Съёмки проходили в Баку, затем в Москве. Работа была для меня достаточно сложной. Мне было страшновато поначалу, я понимала, что это большая ответственность, когда ты играешь не вымышленного персонажа, а реальную живую легенду. Помимо драматической истории, нужно было показать изнутри личные качества моей героини. Много было заложено задач. И плюс ко всему надо было петь.

- Неужели у вас, как у Тамары Синявской, драматическое меццо-сопрано?

- Я пела во время съёмок, но, безусловно, на мой голос наложили голос Тамары Ильиничны. Если я буду ещё и петь за неё – это будет уже другой человек…Вообще весь фильм – это история любви Магомаева и Синявской. О том, как они встретились, через что прошли, чтобы быть вместе. Эта история не о том, как они стали звёздами, а о том, как они стали единым целым.

- Ирина, что было самым тяжёлым на конкурсе «Мисс Россия-2010», где вы стали победительницей?

- Самый сложный момент был в финале, когда нас красили визажисты, и кто-то из них сказал, что уже знает, кто будет победительницей. Я, конечно, расстроилась. Но надо было собраться и выходить на сцену, излучая позитивную энергию. Первый выход был для меня самым страшным. А потом я решила: чего переживать, самое прекрасное, что я здесь, на этой сцене. Надо просто кайфовать от того, что ты имеешь сейчас… В итоге я победила, хотя до последней минуты не верила в это.

- Красота вам помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Вообще мой титул мне очень мешал, когда я поступала в ГИТИС. К сожалению, люди в нашей стране не очень адекватно воспринимают такого рода конкурсы, номинации, звания. Всегда для меня это была борьба с таким искажённым восприятием. И по сей день идёт борьба. Потому что изначально многие обращают внимание на мою внешность, актриса остаётся на втором плане. Для меня же актёрство, артистичность - самое важное с детства. Я бы не пошла в кино, если бы не была уверена в себе как актриса. И мне каждый раз приходилось доказывать, что я не случайно попала в эту профессию.

- В сериале «Кровная месть» у вас главная роль. Там речь идёт о кровной мести из-за убитых приёмных родителей. А в реальной жизни можно чем-то оправдать кровную месть?

- Я считаю, что оправдать месть, убийство ничего не может. Так поступать нельзя. В жизни главное – уметь понимать и прощать. Я реально верю, что всё возвращается бумерангом. Если ты поступаешь плохо, обязательно будут поступать плохо по отношению к тебе. Это золотое правило, законы природы и никуда от этого не денешься. Может, не сразу, много позже, чем-то другим плохое вернётся к тем людям, что сделали кому-то плохо. Я вижу такие истории очень часто. Люди могут быть в данный момент на коне, а завтра упасть с этого коня.

- Ирина, а чему вы специально обучались для той или иной роли?

- Для роли в фильме «Красный» я училась ездить верхом. Для одной сцены в сериале «Корабль» - плавать под водой. Для картины «Магомаев» я училась петь арии из опер.

- А что было интересного на съемках фильма «Красный»?

- Мы снимали в Грузии, в удивительных местах. Фильм о революционном времени, и было очень интересно попасть в то насыщенное событиями прошлое. Это возможность изучить то время, носить одежду того времени, пожить жизнью тех героев. Я сильно заболела на съёмках, потому что снимали в горах, на лошадях, в тонких костюмах. У меня была температура 41. Надо было на следующий день ехать из Тбилиси в Батуми продолжать съёмки, и я поехала. Мне дали доктора, который пичкал меня жаропонижающими препаратами. И я снималась при такой температуре в Батуми в фильме «Красный».

- А красный – это ваш любимый цвет?

- Нет, я люблю синий и белый.

- У вас была главная роль в картине «Заклятые подруги». Наверное, и в жизни у вас, ещё со времён модельного прошлого, есть такие?

- Я везучий человек, мне и в модельном бизнесе, и в кино всегда попадались очень приличные люди. Я познакомилась ещё в те времена с Верой Карцевой, которая сейчас работает телеведущей, мы дружим уже 9 лет. И я понимаю, что Вера – тот человек, на которого я могу положиться в любой ситуации. В общем, у меня никогда не было «заклятых подруг».

- С кем из именитых актёров вы снимались? Чему они вас научили?

- С Дмитрием Певцовым мы снимались в сериале «Корабль», я играла его дочку. Я считаю Дмитрия своим мастером. Это был мой первый проект в кино, и он постоянно меня чему-то учил. Картину снимали два года. Когда мы уезжали в Грецию, мы были там постоянно вместе. Я ведь ничего не знала поначалу, даже, что такое «хлопушка». Отношения у нас с Дмитрием были родственные – и в сериале, и за кадром. Он потрясающий человек, мы до сих пор дружим. Я в августе была в Лос-Анджелесе, Дмитрий Певцов был там с концертом. Я пришла к нему, и мы обменялись приветствиями. Дмитрий воскликнул: «Дочурка, привет!», а я «О, папа, как я рада тебя видеть!»

- Вы сыграли главную роль в мелодраме «Осиное гнездо». Почему у нас в России так любят мелодрамы?