Эмили Блант: Я убежденная оптимистка!

Аргументы Недели → Интервью 13+

17 марта 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели», Александр НЕВСКИЙ ]

Эмили Блант и Александр Невский, фото из личного архива автора

Английская актриса Эмили Блант стала известна благодаря участию в фильме "Дьявол носит Prada", который вышел на мировые экраны в 2006. За прошедшие годы Эмили стала настоящей кинозвездой и снялась в десятках блокбастеров, но в реальной жизни она продолжает оставаться доброжелательной и открытой. - Вы сделали головокружительную карьеру и являетесь одной из самых востребованных актрис в Голливуде. В чем ваш секрет?

- Мне кажется, что я с юности знала, чего хочу и не боялась за это бороться. Амбициозным женщинам всегда приходилось непросто, но амбиции, по моему мнению, это мечты со смыслом. Помню, что во время съёмок картины "Грань будущего", которая была для меня очень важна в карьерном плане, я была удивлена тому, как Том Круз полностью вовлёк меня в работу. Он утверждал со мной все детали и возможные изменения в сценарии, советовался и общался совершенно на равных. Я всегда была открытой и прямолинейной, но после работы с Томом убедилась ещё и в том, что могу очень много дать проекту, в котором участвую. Также, мне стало легче говорить о достойных гонорарах, хотя мы - англичане - в принципе стараемся не говорить о деньгах и частенько себя недооцениваем.

- Ваш новый фильм "Тихое место 2" вновь поднимает тему возможного апокалипсиса, хотя там люди сражаются с монстрами, а не вирусами. А вы лично продолжаете верить в светлое будущее нашего мира?

- Конечно. Я - убеждённая оптимистка и каждый новый день у меня проходит с верой и надеждой на лучшее. Я не приемлю негатив и упаднические настроения. Да и "Тихое место 2", при всех ужасах, которые переживают герои, все равно оставляет надежду на то, что победа добра над злом возможна.

- В этой картине вы вновь работали с вашим мужем Джоном Красински.

- Да, но в отличии от первого фильма, Джон почти не снимался, а только выступал в качестве режиссёра и сценариста. Его герой появляется лишь в начале картины. А главную мужскую роль прекрасно сыграл Киллиан Мёрфи, с которым мне было очень приятно работать. Что касается Джона, то мы женаты уже 10 лет и подходим друг другу не только в личном плане, но и профессиональном: нам нравятся одни и те же фильмы, наши мнения о том, какие сцены в этих фильмах были лучшими тоже почти всегда совпадают и так далее. Возможно, конечно, что все это происходит ещё и потому, что я очень люблю и ценю Джона, а он - меня! (смеётся).

- Каковы ваши творческие планы?

- Уже готов новый фильм "Круиз по джунглям", в котором я снималась с Дуэйном Джонсоном. Честно говоря, я с детства обожала картины о приключениях Индианы Джонса, пересматривала их десятки раз. Поэтому работа в "Круизе по джунглям" доставила мне огромную радость. Я даже расплакалась, когда съёмки закончились! А ещё, не так давно, я почитала потрясающий сценарий, который захватил меня практически с первой страницы. Естественно, я дала согласие на съёмки в мини-сериале по этому сценарию. Он называется "Англичанка" и это - вестерн!

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ (Лос-Анджелес, специально для "Аргументов Недели")